Зеленський підписав закон про множинне громадянство в Україні та вихід із Оттавської конвенції

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство в Україні, ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії Росії проти України та зупинення дії Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - зазначив він.

За словами президента, завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для "єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробництво зброї і "внутрішній економічний потенціал": Зеленський поставив нові задачі Свириденко і Федорову

"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - пояснив він.

Зеленський також доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", - додав голова держави.

Читайте також: Дуже очікую розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати, - Зеленський

Нагадаємо, 8 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту проєкт закону про множинне громадянство.

18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Верховна Рада ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, а також підтримала вихід України з Оттавської конвенції, що забороняла використання протипіхотних мін.