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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів Спецтрибунал щодо злочинів РФ Множинне громадянство в Україні
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Зеленський підписав закон про множинне громадянство в Україні та вихід із Оттавської конвенції

зеленський

Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство в Україні, ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії Росії проти України та зупинення дії Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - зазначив він. 

За словами президента, завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для "єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною".

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"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", - пояснив він.

Зеленський також доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

"Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", - додав голова держави.

Читайте також: Дуже очікую розблокування закону про множинне громадянство, щоб невідкладно його підписати, - Зеленський

Нагадаємо, 8 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту проєкт закону про множинне громадянство.

18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Верховна Рада ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, а також підтримала вихід України з Оттавської конвенції, що забороняла використання протипіхотних мін.

Автор: 

ВР (15081) громадянство (1088) Зеленський Володимир (24742) трибунал (284) Оттавська конвенція (7)


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Топ коментарі
+42
Держава підтерлась Конституцією уже офіційно.
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15.07.2025 16:40 Відповісти
+23
Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу. Причому вони не будуть навіть тут сплачувати податки. Громадяни США платять податку будь-де.
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15.07.2025 16:45 Відповісти
+21
закон про множинне громадянство в Україні - прихована диверсія проти України
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15.07.2025 16:44 Відповісти
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Держава підтерлась Конституцією уже офіційно.
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15.07.2025 16:40 Відповісти
Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу. Причому вони не будуть навіть тут сплачувати податки. Громадяни США платять податку будь-де.
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15.07.2025 16:45 Відповісти
100% ! зараз поприколу оберемо вам Зєлю на другий строк. Шоб знали
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15.07.2025 16:48 Відповісти
Буданова.
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15.07.2025 16:56 Відповісти
"Мсьє знає толк в збоченнях" (С) ))
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15.07.2025 17:04 Відповісти
"Тепер люди, що ніколи не повернуться в Україну будуть нам обирати владу"

это не должно пугать, в 2019 выбирали без них
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15.07.2025 17:18 Відповісти
В 19 году вышло проголосовать всего 47%. Быстрее всего благодаря меркантилам и в этот раз будет лажа.
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15.07.2025 17:26 Відповісти
Шо да, то да. Яке iхало, таке й здибало(що до 73%). Множинне громадянство... тепер соборностi - тринда. ЗЫ... Вангую - переизберем, щоби кацапи на Украiнi поставити жирну крапку. А Юля шо говорить , стосовно цего? Мабуть, меркантильно мовчить.
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15.07.2025 17:18 Відповісти
Пока еще нет. Зеля - не всё государство, как бы ему не хотелось. Посмотрим что скажет Конституционный Суд.
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15.07.2025 17:19 Відповісти
Він КСУ, промовчав коли Слуги Хкйла цей закон проголосували, то впевнений шо змовчить і зараз. По два три паспорта там теж мають.
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15.07.2025 17:24 Відповісти
Кто-то должен подать его в КС. Или авторы перед принятием на соответствие текста законопроекта. Или сейчас уже группа депутатов на соответствие принятого закона. Чисто гипотетически - Зеля его мог и отклонить, наложить вето. Для подачи обращения в Конституционный суд Украины требуется не менее 45 народных депутатов. Это указано в статье 151 Конституции. Будем посмотреть.
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15.07.2025 17:33 Відповісти
Вона на паузі.
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15.07.2025 18:25 Відповісти
Ну всьо пошью костюм с отливом і в Ялту.
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15.07.2025 16:42 Відповісти
Головне з Ізраїлем не забудь множинно громадянити. Пі....р
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15.07.2025 16:43 Відповісти
туда он не вьездной
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15.07.2025 17:23 Відповісти
Він швидше впорається.
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15.07.2025 17:17 Відповісти
закон про множинне громадянство в Україні - прихована диверсія проти України
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15.07.2025 16:44 Відповісти
а як вона прихована7 вже відверто хуцпа пре...
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15.07.2025 16:48 Відповісти
... Ну я би не сказав, що особливо прихована!... Диверсія!...
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15.07.2025 16:48 Відповісти
100% прямая деверсия!
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15.07.2025 16:51 Відповісти
Зєлєнскій космополіт Боневтік Какая Разніца. Більшість того що він напідписува буде анульовано наступниками. У нас вже навіть є кндидати на подвійне громадянство починаючи з Яценюка, Маркарової, Умєрова і родини самого зєлєнского...
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15.07.2025 16:46 Відповісти
Множинне громадянство,трибунал,протипіхотні міні - все то він зліпив в одну купу і видав...
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15.07.2025 16:47 Відповісти
Про міни і трибунал то очевидна димзавіса. Бубочкаа в нас дуже хитра...
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15.07.2025 16:52 Відповісти
Ще на одну статтю заробив!...
...". Приїжджайте, хто хоче!... Розбирайте Українську Землю , зрощену Кров'ю, за безцінь!... Для продажу ЇЇ і захищають!..."
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15.07.2025 16:47 Відповісти
Ще зарано, не всіх туземців половили та утилізували.
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15.07.2025 16:50 Відповісти
>вихід із Оттавської конвенції

ще треба вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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15.07.2025 16:49 Відповісти
Як поширювати те, чого немає?
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15.07.2025 16:53 Відповісти
Цей договір забороняє нам працювати над створенням яз, власне тому з нього й треба вийти.
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15.07.2025 16:58 Відповісти
Міни не браковані не вміємо виготовляти, тому будемо виготовляти ядерну зброю!
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15.07.2025 17:17 Відповісти
Більше не було новин про браковані міни, може вже навчилися їх виробляти? Виробництво ЯЗ та мін не пов'язане між собою.
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15.07.2025 17:25 Відповісти
Пара-пара-пам. Піу!
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15.07.2025 16:49 Відповісти
Український паспорт стає бумажкою зі смітника. Ну хоч поржом.
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15.07.2025 16:49 Відповісти
В них будуть множинні податки та множинна військова служба?
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15.07.2025 16:50 Відповісти
Тепер закарпатські мадяри, та й не тільки, можуть офіційно крутити дулі ТЦК...
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15.07.2025 16:55 Відповісти
ТЦК тобі сниться?Дулі всі крутять окрім нищебродів!
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15.07.2025 16:56 Відповісти
рейтинг зе співставний з рейтингом непомітного Залужного - то чого вовці боятися? Поки у ЄВРОПІ панує страх неначасності для вичищення укроМАРОДЕРНІ з влади - він підпише навіть те , що ще Портнов заготовив... Та Медведчук зараз напише в рашці - ОПЗЖ в ВР йому передадуть...
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15.07.2025 16:55 Відповісти
Останнім часом пох,що станеться з країною і тупим стадом,що вирішило з натхненням самознищитись.
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15.07.2025 16:55 Відповісти
Цікаво, а як зараз будуть призивати до армії ліц маючих громадянства інших держав, особливо держслужбовців. Красти будуть з паспортом України, а вивозити з паспортом іншої країни. І як будуть приймати на роботу у держслужбу. Хоча вони давно з подвійним громадянством. Просто, звичайна легалізація
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15.07.2025 16:59 Відповісти
ну от нехай тепер множинні громадяни забезпечують відмову від оттавської конвенції власноруч/власноніж на нулі. бо справедливо ж.
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15.07.2025 17:08 Відповісти
Схема зелених злодюг незмінна - важливий закон підписується у звʼязці зі скандальним або антиконституційним, а цього разу ще й під прикриттям позитивних новин про надання зброї.
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15.07.2025 17:11 Відповісти
Поки йде спланований геноцид українського народу наступний крок окупаційного режиму - завезення мільйонів іноземців начебто на роботу після етнічної чистки сел і містечок начебто під приводом мобілізації
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15.07.2025 17:13 Відповісти
Сча уся жОПа достанет свои припрятанные израильские паспорта.
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15.07.2025 17:14 Відповісти
Тоб то не внося змін до ст 4 Конституції України воно тупо підписало Закон який суперечить Конституції. Питання а нах...я такий гарант Конституції?
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15.07.2025 17:20 Відповісти
херант першим же указом порушив Конституцію розігнавши Раду.
і що тоді видав Конституційний Суд памятаєш ?
зараз вони ще Шмигла звільнять і покуй що по законам премєра не можна знімати під час війни-військовго стану, тобто законами та конституцією давно підтерлись, і тільки 65 статтю сують простачкам.
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15.07.2025 17:41 Відповісти
Він вже давно прострочений пересидент.
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15.07.2025 17:50 Відповісти
Цей закон нікчемний з моменту його прийняття, бо він не відповідає Конституції України, а під час воєнного стану вносити зміну до Конституції заборонено.
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15.07.2025 17:23 Відповісти
Сам блазень вже давно не відповідає Конституції України.
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15.07.2025 17:52 Відповісти
А тепер, зелене падло! діставай свій руснявий та інші паспорти!
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15.07.2025 17:30 Відповісти
Ви не розумієте. Він свідомо підписує всяку чухню. І тої чухні буде щораз більше. Він хоче відкосити на майбцтньрму суді, як сільський дурник, з якого нічого взяти, бо воно дурне. Ось чому приймається закон, який абсолютно суперечить Конституції:
Принцип єдиного громадянства закріплений у статті 2 Закону України "Про громадянство України". Це означає, що якщо особа має громадянство України та іншої держави, то у відносинах з Україною вона визнається лише громадянином України. Конституція України та закони України не передбачають можливості подвійного громадянства.
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15.07.2025 17:42 Відповісти
Він точно не дурник. При всій повазі, дурник - це ви, якщо досі вірите у якісь закони в Україні. Свій закон про громадянство України можете прибити на дверцята вуличного туалету типу "сортир" поряд з Конституцією.
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15.07.2025 17:48 Відповісти
По-перше, я написав "косить під дурника", якщо ви вмієте читати, ти це легко перевірити. По - друге мені цікаво, а свою Конституцію біля туалету ви вже прибили? Чи може ваша конституція - інша?
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15.07.2025 18:06 Відповісти
Так, вибачаюсь, невірно зрозумів першу фразу. Свою Конституцію я вже давно використав по єдиному реальному призначенню, яке в неї ще залишилось.
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15.07.2025 18:27 Відповісти
Подвійного громадянства не буває. Це юридичний моветон. Одне-два-три.
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15.07.2025 18:42 Відповісти
И писать умеет!!!!?
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15.07.2025 18:09 Відповісти
Як прийняли так і відмінять !
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15.07.2025 18:14 Відповісти
Проти України по конституції, нелегітимно
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15.07.2025 18:17 Відповісти
 
 