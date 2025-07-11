Финляндия вышла из Оттавского договора о противопехотных минах: страна сообщила об этом ООН

Финляндия вышла из договора 10 июля 2025 года, однако решение вступит в силу только в январе 2026 года. Страна продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавского договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Финляндии.

Причиной выхода в МИД указали потребности усиления обороны в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности. Теперь финская армия имеет право вернуть противопехотные мины в оборонный арсенал.

"Прекращение действия Соглашения не влияет на другие обязательства Финляндии по международному праву, такие как обязательства по международному гуманитарному праву, которые будут соблюдаться и в дальнейшем. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавской конвенции и гуманитарную деятельность по разминированию", - отметили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выходе из конвенции о запрете мин: Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. ВИДЕО

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

О выходе из Оттавской конвенции ранее сообщали страны Балтии, Польша и Украина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.

В начале июня парламент Эстонии принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин.

Также в июне Сейм Польши принял законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин.

29 июня, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Литва и Финляндия планируют в 2025 году начать производство противопехотных мин из-за угрозы со стороны РФ. Часть продукции могут поставлять в Украину.