Фінляндія вийшла з Оттавського договору щодо протипіхотних мін: країна повідомила про це ООН

Фінляндія вийшла з договору 10 липня 2025 року, проте рішення набуде чинності лише у січні 2026 року. Країна продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавського договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві міністерства іноземних справ Фінляндії.

Причиною виходу в МЗС вказали потреби посилення оборони в умовах погіршення ситуації у сфері безпеки. Тепер фінська армія має право повернути протипіхотні міни до оборонного арсеналу.

"Припинення дії Угоди не впливає на інші зобов'язання Фінляндії з міжнародного права, такі як зобов'язання з міжнародного гуманітарного права, які будуть дотримуватися і надалі. Фінляндія продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та гуманітарну діяльність з розмінування", – зазначили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід з конвенції про заборону мін: Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. ВIДЕО

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була підписана в 1997 році. Метою є повне усунення протипіхотних мін через міжнародну заборону їхнього використання, що мало б знизити рівень жертв серед цивільного населення. Країни, які підписали документ, зобов'язувались не використовувати, не виробляти та не передавати ці міни.

Про вихід із Оттавської конвенції раніше повідомляли країни Балтії, Польща та Україна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 24 квітня підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.

На початку червня парламент Естонії ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

Також у червні Сейм Польщі ухвалив законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, що забороняла використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

29 червня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Литва та Фінляндія планують у 2025 році розпочати виробництво протипіхотних мін через загрозу з боку РФ. Частину продукції можуть постачати до України.