Программа "Восточный щит": Польша возобновляет производство противопехотных мин

Польша возобновляет производство противопехотных мин для укрепления обороны на границе с Беларусью и Калининградской областью России.

Отмечается, что этот шаг является частью масштабной стратегии "Восточный щит". Возобновление производства противопехотных мин происходит впервые со времен Холодной войны.

Польша планирует оборудовать свою 800-километровую восточную границу миллионами мин различных типов. Государственная компания Belma, которая уже поставляет польской армии другие виды мин, готовится к резкому наращиванию мощностей.

Текущее производство: около 100 000 мин в год.

Планы на 2026 год: до 1,2 миллиона мин всех типов.

Общая потребность: 5 — 6 миллионов единиц для полной реализации программы.

Как заявил заместитель министра обороны Павел Залевский, страна заинтересована в получении большого количества таких мин в кратчайшие сроки для защиты границ с Беларусью и Калининградской областью РФ.

Не исключается поставка мин союзникам

Павел Залевский также подчеркнул, что приоритетом для страны остается поддержка Киева. Он не исключил возможность передачи излишков произведенной продукции украинским союзникам, поскольку безопасность Польши и всей Европы напрямую зависит от ситуации на украинском фронте.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция — это международный договор 1997 года, который запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и обязывает государства-участницы уничтожить их запасы и очистить заминированные территории.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд стран объявили о выходе из конвенции.

В частности, Польша начала процесс выхода из Оттавской конвенции в августе 2025 года. Ожидается, что шестимесячный период выхода завершится 20 февраля 2026 года.

Кроме того, о выходе из Оттавской конвенции объявили Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

