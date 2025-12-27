Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін
Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BNS.
27 грудня минуло рівно шість місяців з того дня, коли Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про вихід з Оттавської конвенції.
Міністерство оборони Литви раніше повідомило BNS, що після набуття чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції Литва розпочне переговори про можливості придбання або виробництва протипіхотних мін.
Що відомо про Оттавську конвенцію (договір)?
Оттавська конвенція, або Конвенція про заборону використання, зберігання, виробництва і знищення протипіхотних мін, передбачає, що країни, які підписали документ, зобов'язуються, по-перше, "ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни". Документ, який набув чинності 1999 року, підписали понад 160 країн світу, включно з більшістю західних країн.
Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від СРСР і налічував близько 6 млн мін.
Базові положення Оттавської конвенції:
- Припинення використання, виробництва, передачі та накопичення протипіхотних мін будь-якою стороною за будь-яких обставин;
- Якнайшвидше знищення всіх наявних запасів протипіхотних мін;
- Більш ефективне розмінування територій та знищення всіх встановлених наземних мін і вибухонебезпечних решток війни;
- Реалізація прав і потреб усіх жертв наземних мін та вибухонебезпечних предметів.
Конвенція не була підписана Китаєм, Росією, США, Індією та Пакистаном.
Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції
Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).
Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.
Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.
Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.
Фінляндія завершила формальну процедуру виходу та повідомила ООН; формальна денонсація набуде чинності орієнтовно у січні 2026 року (через 6 місяців після подачі).
Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главком ВСУ Валерий Залужный продолжает выступать против начала контрнаступления украинской армии без соответствующей воздушной поддержки, генерал требует дождаться поступления западных истребителей и только после этого начинать наступательную операцию. В офисе Зеленского с ним не согласны.
https://topwar.ru/218743-glavkom-vsu-zaluzhnyj-protiv-nachala-kontrnastuplenija-bez-prikrytija-nazemnyh-vojsk-zapadnymi-istrebiteljami.html