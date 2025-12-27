Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BNS.

27 грудня минуло рівно шість місяців з того дня, коли Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про вихід з Оттавської конвенції.

Міністерство оборони Литви раніше повідомило BNS, що після набуття чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції Литва розпочне переговори про можливості придбання або виробництва протипіхотних мін.

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Що відомо про Оттавську конвенцію (договір)?

Оттавська конвенція, або Конвенція про заборону використання, зберігання, виробництва і знищення протипіхотних мін, передбачає, що країни, які підписали документ, зобов'язуються, по-перше, "ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни". Документ, який набув чинності 1999 року, підписали понад 160 країн світу, включно з більшістю західних країн.

Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від СРСР і налічував близько 6 млн мін.

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Базові положення Оттавської конвенції:

Припинення використання, виробництва, передачі та накопичення протипіхотних мін будь-якою стороною за будь-яких обставин;

Якнайшвидше знищення всіх наявних запасів протипіхотних мін;

Більш ефективне розмінування територій та знищення всіх встановлених наземних мін і вибухонебезпечних решток війни;

Реалізація прав і потреб усіх жертв наземних мін та вибухонебезпечних предметів.

Конвенція не була підписана Китаєм, Росією, США, Індією та Пакистаном.

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Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).

Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.

Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.

Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.

Фінляндія завершила формальну процедуру виходу та повідомила ООН; формальна денонсація набуде чинності орієнтовно у січні 2026 року (через 6 місяців після подачі).

Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.