Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
Литва официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально прекратила участие в конвенции, запрещающей применение и производство противопехотных мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BNS.

27 декабря прошло ровно шесть месяцев с того дня, когда Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о выходе из Оттавской конвенции.

Министерство обороны Литвы ранее сообщило BNS, что после вступления в силу решения о выходе из Оттавской конвенции Литва начнет переговоры о возможности приобретения или производства противопехотных мин.

Что известно об Оттавской конвенции (договор)?

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении использования, хранения, производства и уничтожения противопехотных мин, предусматривает, что страны, подписавшие документ, обязуются, во-первых, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 стран мира, включая большинство западных стран.

Украина подписала соглашение о запрете мин 24 февраля 1999 года в Нью-Йорке и ратифицировала его 27 декабря 2005 года, став государством-участником с 1 июня 2006 года. На момент подписания Украина обладала пятым в мире по количеству арсеналом противопехотных мин, уступая только Китаю, Российской Федерации, США и Пакистану. Он достался в наследство от СССР и насчитывал около 6 млн мин.

Базовые положения Оттавской конвенции:

  • Прекращение использования, производства, передачи и накопления противопехотных мин любой стороной при любых обстоятельствах;
  • Как можно более быстрое уничтожение всех имеющихся запасов противопехотных мин;
  • Более эффективное разминирование территорий и уничтожение всех установленных наземных мин и взрывоопасных пережитков войны;
  • Реализация прав и потребностей всех жертв наземных мин и взрывоопасных предметов.

Конвенция не была подписана Китаем, Россией, США, Индией и Пакистаном.

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).

Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции. 

Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления. 

Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру. 

Финляндия завершила формальную процедуру выхода и уведомила ООН; формальная денонсация вступит в силу ориентировочно в январе 2026 года (через 6 месяцев после подачи). 

Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.

👍🏻👍🏻
27.12.2025 11:34 Ответить
Правильне рішення для тих Урядів країни, які поряд з орками!
З часу окупації орками Криму, часу достатньо, щоб головою подумати в Урядах, а не ********* балачкам!
27.12.2025 11:42 Ответить
Ми вроді теж вийшли, там зеля чото влітку підписував. но то *****. Міни вже робимо?
27.12.2025 11:48 Ответить
А помнітє як ЗЕлужний гнав на мінні поля суровікіна мотивованих підготовлених за кордоном вояків з ліхим кінтрнаступом? Замість того шоб сточувать в глухій обороні орків спочатку велікій ЗЕлужний похерив, а потім в Курську Сирок похєрив найбільш боєздатні частини. А зараз їм людей нефатає. да вам, курвам, і не хватить так ніколи
27.12.2025 11:51 Ответить
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачено вихід країни з Оттавської міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін. Документ було https://www.president.gov.ua/documents/4412025-55505 опубліковано на сайті глави держави у неділю, 29 червня.
Парламент має затвердити це рішення. Джерело: https://censor.net/ua/n3592614
Кто-то в курсах, когда рада утвердила и было ли голосование вообще?
27.12.2025 12:06 Ответить
 
 