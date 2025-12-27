Литва официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Литва официально прекратила участие в конвенции, запрещающей применение и производство противопехотных мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BNS.

27 декабря прошло ровно шесть месяцев с того дня, когда Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о выходе из Оттавской конвенции.

Министерство обороны Литвы ранее сообщило BNS, что после вступления в силу решения о выходе из Оттавской конвенции Литва начнет переговоры о возможности приобретения или производства противопехотных мин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Программа "Восточный щит": Польша возобновляет производство противопехотных мин

Что известно об Оттавской конвенции (договор)?

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении использования, хранения, производства и уничтожения противопехотных мин, предусматривает, что страны, подписавшие документ, обязуются, во-первых, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 стран мира, включая большинство западных стран.

Украина подписала соглашение о запрете мин 24 февраля 1999 года в Нью-Йорке и ратифицировала его 27 декабря 2005 года, став государством-участником с 1 июня 2006 года. На момент подписания Украина обладала пятым в мире по количеству арсеналом противопехотных мин, уступая только Китаю, Российской Федерации, США и Пакистану. Он достался в наследство от СССР и насчитывал около 6 млн мин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия вышла из Оттавского договора по противопехотным минам: страна сообщила об этом ООН

Базовые положения Оттавской конвенции:

Прекращение использования, производства, передачи и накопления противопехотных мин любой стороной при любых обстоятельствах;

Как можно более быстрое уничтожение всех имеющихся запасов противопехотных мин;

Более эффективное разминирование территорий и уничтожение всех установленных наземных мин и взрывоопасных пережитков войны;

Реализация прав и потребностей всех жертв наземных мин и взрывоопасных предметов.

Конвенция не была подписана Китаем, Россией, США, Индией и Пакистаном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии заговорили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).

Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.

Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.

Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.

Финляндия завершила формальную процедуру выхода и уведомила ООН; формальная денонсация вступит в силу ориентировочно в январе 2026 года (через 6 месяцев после подачи).

Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.