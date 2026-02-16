РУС
908 19

Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете мин для укрепления безопасности

Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В Варшаве объясняют решение необходимостью усиления обороноспособности государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

По словам заместителя председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанны Клюзик-Ростковской, это правильное решение, поскольку украинский опыт показал, насколько важно иметь такие возможности.

"В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто оказалось, что эти мины нужны. Было понятно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины или также собственные", - рассказала Клюзик-Ростковская.

В то же время депутат от Гражданской коалиции подчеркнула, что пока рано говорить о масштабах и местах хранения противопехотных мин. Она добавила, что чрезвычайно важным является также надлежащее обучение персонала.

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).

  • Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.
  • Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.
  • Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.
  • Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.
  • 27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.
  • 10 января 2026 года вступил в силу выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

+3
Правильно! У умовах сусідства з божевільними сусідами, та ще й за наявності зимових морозів, "рів з крокодилами" не допоможе... Простіше МІНИ.... Тим більше, що вони і їсти не просять...
16.02.2026 07:13 Ответить
+3
+2
Кінексберг і Східна Прусія має бути передана Німетчині, як це мало відбутися по договору в 1995 році !!! усе мацковіцьке, ріподно-совкове, комуно-нацистьке окупаційне майно, біонепотріб має бути депортовано на балота мацковії !!! Те ж саме стосується інших земель окупованих рашистамими імперіалістами, шовіністами та червоними комуно-нацистами за підсумком 2Світової війни, усієї червоної окупації усіх країн так званих "срср", "сев", "варшавського договору" і не тільки за останні 100-400 років !!!
16.02.2026 09:27 Ответить
"Після Другої світової війни Східна Пруссія була ліквідована як німецька провінція, а її територія розділена між СРСР та Польщею відповідно до рішень Потсдамської конференції 1945 року. Північна частина (Кенігсберг/Калінінград) увійшла до складу СРСР, а південна - до Польщі. Статус територій був остаточно закріплений міжнародними договорами та депортацією німецького населення.
Основні моменти:

Розділ: На конференції у Потсдамі (1945) СРСР отримав північну частину Східної Пруссії, включаючи Кенігсберг (пізніше - Калінінградська область РРФСР), а Польща - південну частину (включаючи Мазури та Вармію).Статус: Території були юридично передані під управління СРСР та Польщі. Радянська частина стала територією РРФСР, а польська - інтегрована в польську адміністративну систему.Наслідки: Відбулася повна депортація німецького населення (близько млн осіб) та колонізація територій радянськими громадянами (переважно росіянами) та поляками.Кордони: Кордони були підтверджені договорами, зокрема Договором між СРСР та Польщею про державний кордон (16 серпня 1945 р.), який закріпив нові кордони після перерозподілу.Міжнародне визнання: Остаточне міжнародне визнання кордонів відбулося значно пізніше, зокрема у договорах між ФРН та Польщею (1970/1990) та договорі «2+4» (1990), якими Німеччина відмовилася від прав на ці території...".
Де тут твій 95-й рік?
А потім почитай заключний документ Хельсінської угоди, 1975 року, який закріпив непорушність кордонів у Європі...
16.02.2026 09:49 Ответить
а ср*ти на це що було після 2Світової війни з найвищих двіниць Києва, Варшави, Берліну, Хельсінки і тд.тп., ср*ти на те що присвоїли собі червонеожопі ріпоїдо-совки, комуно-нацисти при "асвабажденії" європи "ат націзма" - Ху*ло похерив усі пост воєнну систему безпеки в Європі коли в ніч на 26 та 27 лютого 2014 року окупував, і згодом анексував, українській Крим !!! при розвалі недо-імперії Ху*ло паРаші-мацковії усі країни сусіди, особливо ті території яких були окуповані, анексовані червоними комуно-нацистами, ріпоїдо-совками за піждсумками 2Світової війни мають повне право на повернення цих земель, а окувавані різниго штиву рашистами народи своє право на свободу і незалежність !!!
16.02.2026 10:03 Ответить
Ти можеш "срать", на що-завгодно... Але існує пакет міжнародних угод, порушення яких призведе до ХАОСУ... Тому країни Європи стараються дотримуваться їх, як тільки можна. І будь-які посилання на одного "божевільного", не дають всій людській спільноті уподоблювіатися цій "тварині в людській подобі"...
16.02.2026 12:59 Ответить
Спочатку війни порох доклався до снищення пропіхотних мін, а хрипатий нарколига поставив крапку на цих мінах...Тварюки..
16.02.2026 07:16 Ответить
Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення. Джерело: https://censor.net/ua/n3600740======скотиняки ще мають затвердити....
16.02.2026 07:23 Ответить
Мины не помогут,только яо и решимость его применять даст гарантию вооруженного ненападения.
16.02.2026 07:56 Ответить
полякам "помогут" .а Україні .котра воює з рашистом "нє помогут"
16.02.2026 10:25 Ответить
Ядерное оружие, запрещенные мины, планы по созданию "самой сильной армии в Европе". Украине точно нужен такой сосед?
16.02.2026 08:55 Ответить
якщо цей сусід я союзник України по антирашистькій, атиХу*лівсьукій коаліції то так потрібен !!!
16.02.2026 09:30 Ответить
Этот сосед будет воевать на стороне Украины против **@нутого соседа на востоке.
16.02.2026 09:50 Ответить
А тут не в зброї головне... Головне - проти кого вона буде направлена...
16.02.2026 13:01 Ответить
Та знищили їх. "використали" по-твоєму.
16.02.2026 12:56 Ответить
 
 