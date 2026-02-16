Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете мин для укрепления безопасности
Польша 20 февраля выходит из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. В Варшаве объясняют решение необходимостью усиления обороноспособности государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.
По словам заместителя председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанны Клюзик-Ростковской, это правильное решение, поскольку украинский опыт показал, насколько важно иметь такие возможности.
"В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто оказалось, что эти мины нужны. Было понятно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины или также собственные", - рассказала Клюзик-Ростковская.
В то же время депутат от Гражданской коалиции подчеркнула, что пока рано говорить о масштабах и местах хранения противопехотных мин. Она добавила, что чрезвычайно важным является также надлежащее обучение персонала.
Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции
По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).
- Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.
- Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.
- Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.
- Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.
- 27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.
- 10 января 2026 года вступил в силу выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
