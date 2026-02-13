Поляків, які воюють за Україну, звільнять від покарання – Сейм країни ухвалив закон про амністію
Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив законопроєкт, що звільняє від відповідальності польських добровольців, які стали на захист України.
Про це пише Polskie Radio 24, передає Цензор.НЕТ.
Зміна законодавства Польщі
Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроєкт, 19 утрималися, а четверо виступили проти.
За польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.
Воювати без покарання
- Закон встановлює амністію для осіб, які воюють на боці України у війні з Росією. Крім того, в рамках поправок також було прийнято амністію на випадок, якщо якийсь поляк вже був засуджений.
Амністія охоплюватиме період із 6 квітня 2014 року, коли почалися перші бої на Донеччині. Наразі точно невідомо, скільки саме польських добровольців воювали на боці України.
Razem, aby pokonać wroga.
минуть роки, десятиліття, але в Україні завжди будуть пам'ятати, як Польща допомогла Україні в перший, самий критичний для нас, рік.
Коробить їх від спільної дружби Українців і Поляків, ох, як марудить орків!
https://youtu.be/Hq7tvHMmDWY?si=eX7kcXw8I_vFcY6c