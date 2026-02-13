УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8842 відвідувача онлайн
Новини Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
2 257 16

Поляків, які воюють за Україну, звільнять від покарання – Сейм країни ухвалив закон про амністію

польща

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив законопроєкт, що звільняє від відповідальності польських добровольців, які стали на захист України.

Про це пише Polskie Radio 24, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміна законодавства Польщі

Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроєкт, 19 утрималися, а четверо виступили проти.

За польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтернаціональні легіони: Роз’яснення Міноборони щодо реорганізації підрозділів іноземних добровольців. ІНФОГРАФІКА

Воювати без покарання

  • Закон встановлює амністію для осіб, які воюють на боці України у війні з Росією. Крім того, в рамках поправок також було прийнято амністію на випадок, якщо якийсь поляк вже був засуджений.

Амністія охоплюватиме період із 6 квітня 2014 року, коли почалися перші бої на Донеччині. Наразі точно невідомо, скільки саме польських добровольців воювали на боці України.

Читайте також: У Європі зросла кількість українців з тимчасовим захистом: куди їдуть найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

амністія (188) Польща (9280) добровольці (986) війна в Україні (8355)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
щира подяка Польщі за допомогу !

минуть роки, десятиліття, але в Україні завжди будуть пам'ятати, як Польща допомогла Україні в перший, самий критичний для нас, рік.

.
показати весь коментар
13.02.2026 18:40 Відповісти
+10
Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze.
Razem, aby pokonać wroga.
показати весь коментар
13.02.2026 18:15 Відповісти
+9
Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроєкт

.
показати весь коментар
13.02.2026 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze.
Razem, aby pokonać wroga.
показати весь коментар
13.02.2026 18:15 Відповісти
Розумне рішення влади Польщі, маючи історичний довід агресії від московитів!
показати весь коментар
13.02.2026 19:21 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2026 19:55 Відповісти
довго ж панове тягнули той закон, прямо як волами везли....
показати весь коментар
13.02.2026 18:19 Відповісти
А наш Стефанчук мріє про https://www.youtube.com/watch?v=DXF7fm7oxIM педофільний закон.
показати весь коментар
13.02.2026 18:25 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2026 23:18 Відповісти
Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроєкт

.
показати весь коментар
13.02.2026 18:30 Відповісти
Ці поляки розуміють випадковість ситуації. Тому повага їм і братерство. Ті ляхи, яки пи&дять оху&вших хохлів на своєї Батьківщини, ризикують залишитися ляхами і в Московщині.
показати весь коментар
13.02.2026 18:31 Відповісти
Поляки чи паспортизовані українці, котрі звалять звідси після демобілізації?
показати весь коментар
13.02.2026 18:32 Відповісти
щира подяка Польщі за допомогу !

минуть роки, десятиліття, але в Україні завжди будуть пам'ятати, як Польща допомогла Україні в перший, самий критичний для нас, рік.

.
показати весь коментар
13.02.2026 18:40 Відповісти
час показує, хто брати а хто підри
показати весь коментар
13.02.2026 18:45 Відповісти
Як запарєбрікавай ******, лайном плюється по мережі!!
Коробить їх від спільної дружби Українців і Поляків, ох, як марудить орків!
показати весь коментар
13.02.2026 19:25 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.02.2026 20:25 Відповісти
👏 Рішення достойно Шляхти!
показати весь коментар
13.02.2026 20:53 Відповісти
Польска пісня "подай руку Україні". Саме початок гібридної війни, насилля проти Майдану.

https://youtu.be/Hq7tvHMmDWY?si=eX7kcXw8I_vFcY6c
показати весь коментар
13.02.2026 21:19 Відповісти
https://youtu.be/Hq7tvHMmDWY?si=eX7kcXw8I_vFcY6c
показати весь коментар
13.02.2026 21:37 Відповісти
 
 