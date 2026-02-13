РУС
Поляки, воюющие за Украину, будут освобождены от наказания, – Сейм страны принял закон об амнистии

польща

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял законопроект, освобождающий от ответственности польских добровольцев, которые встали на защиту Украины.

Об этом пишет Polskie Radio 24, передает Цензор.НЕТ.

Изменение законодательства Польши

Решение было почти единогласным: 406 депутатов проголосовали за законопроект, 19 воздержались, а четверо выступили против.

По польскому законодательству, участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без разрешения Министерства обороны наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Воевать без наказания

  • Закон устанавливает амнистию для лиц, воюющих на стороне Украины в войне с Россией. Кроме того, в рамках поправок также была принята амнистия на случай, если какой-то поляк уже был осужден.

Амнистия будет охватывать период с 6 апреля 2014 года, когда начались первые бои в Донецкой области. На данный момент точно неизвестно, сколько именно польских добровольцев воевали на стороне Украины.

Автор: 

+7
.
+6
+6
Ці поляки розуміють випадковість ситуації. Тому повага їм і братерство. Ті ляхи, яки пи&дять оху&вших хохлів на своєї Батьківщини, ризикують залишитися ляхами і в Московщині.
Bardzo dobrze, proszę pana, bardzo dobrze.
Razem, aby pokonać wroga.
Розумне рішення влади Польщі, маючи історичний довід агресії від московитів!
довго ж панове тягнули той закон, прямо як волами везли....
А наш Стефанчук мріє про https://www.youtube.com/watch?v=DXF7fm7oxIM педофільний закон.
Ці поляки розуміють випадковість ситуації. Тому повага їм і братерство. Ті ляхи, яки пи&дять оху&вших хохлів на своєї Батьківщини, ризикують залишитися ляхами і в Московщині.
Поляки чи паспортизовані українці, котрі звалять звідси після демобілізації?
час показує, хто брати а хто підри
Як запарєбрікавай ******, лайном плюється по мережі!!
Коробить їх від спільної дружби Українців і Поляків, ох, як марудить орків!
