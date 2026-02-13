Поляки, воюющие за Украину, будут освобождены от наказания, – Сейм страны принял закон об амнистии
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял законопроект, освобождающий от ответственности польских добровольцев, которые встали на защиту Украины.
Об этом пишет Polskie Radio 24, передает Цензор.НЕТ.
Изменение законодательства Польши
Решение было почти единогласным: 406 депутатов проголосовали за законопроект, 19 воздержались, а четверо выступили против.
По польскому законодательству, участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без разрешения Министерства обороны наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
Воевать без наказания
- Закон устанавливает амнистию для лиц, воюющих на стороне Украины в войне с Россией. Кроме того, в рамках поправок также была принята амнистия на случай, если какой-то поляк уже был осужден.
Амнистия будет охватывать период с 6 апреля 2014 года, когда начались первые бои в Донецкой области. На данный момент точно неизвестно, сколько именно польских добровольцев воевали на стороне Украины.
Топ комментарии
+7 mg42ua
показать весь комментарий13.02.2026 18:40 Ответить Ссылка
+6 mg42ua
показать весь комментарий13.02.2026 18:30 Ответить Ссылка
+6 tit sveet
показать весь комментарий13.02.2026 18:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Razem, aby pokonać wroga.
.
минуть роки, десятиліття, але в Україні завжди будуть пам'ятати, як Польща допомогла Україні в перший, самий критичний для нас, рік.
.
Коробить їх від спільної дружби Українців і Поляків, ох, як марудить орків!