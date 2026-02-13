Интернациональные легионы: Разъяснение Минобороны о реорганизации подразделений иностранных добровольцев. ИНФОГРАФИКА
В последнее время в публичном пространстве распространяется много противоречивой информации о реорганизации подразделений иностранных добровольцев в Украине. В Минобороны объяснили логику изменений, направленных на усиление боеспособности армии.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что такое "Интернациональные легионы" и как они устроены?
В Минобороны отмечают, что "Интернациональный легион" – это не одна конкретная воинская часть, а общее название для целой сети добровольческих формирований, действующих в различных структурах Сил обороны. Чаще всего, когда говорят о Легионе, имеют в виду пехотные батальоны в составе Сухопутных войск ВСУ и ТрО, созданные в начале большой войны для быстрого приема иностранных добровольцев. Именно они сейчас проходят этап трансформации. Однако они не единственные.
Сейчас продолжают свою работу спецподразделения:
- Международного легиона ГУР МО, который выполняет сложные разведывательные задачи.
- В Силах специальных операций ВСУ иностранные профессионалы интегрированы в боевые группы вместе с украинскими коллегами.
- Национальная гвардия активно привлекает иностранцев в свои бригады (например, бригада оперативного назначения "Хартия").
"То есть иностранное добровольческое движение в Украине – это живой, многогранный организм, который действует на всех уровнях: от пехоты до спецназа, и о его ликвидации не может быть и речи", – отмечают в министерстве.
Правда ли, что Интернациональные легионы ВСУ распускают?
Минобороны опровергает информацию о роспуске Интернациональных легионов, подчеркивая, что они не исчезают, а трансформируются, чтобы стать сильнее. Вместо того, чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, подразделения легионеров интегрируются в состав эффективных и опытных бригад Вооруженных Сил. Теперь они становятся частью большого военного организма.
Почему иностранцев переводят в линейные бригады?
Отмечается, что иностранцев переводят в линейные бригады, чтобы дать им лучшее оружие и защиту. Ранее легионеры часто действовали как легкая пехота. В составе большой механизированной бригады иностранное подразделение получает доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений. Речь идет о том, чтобы те же боевые задачи выполнялись с надежным прикрытием тяжелой техникой, которой располагает регулярная бригада.
Что будет с узкопрофильными специалистами (медиками, операторами БПЛА и т.д.)?
Как сообщают в Минобороны, такие специалисты будут работать по специальности.
"Никто не будет забивать микроскопом гвозди. Армия заинтересована в эффективности, поэтому снайперы, пилоты дронов или парамедики будут занимать соответствующие должности в профильных ротах своих новых бригад. Более того, иностранец имеет право выбирать: если ему не подходит бригада ВСУ, он может перевестись в другие силы – например, в подразделения ГУР, ССО или Нацгвардии, о которых говорилось выше", – заверили в ведомстве.
Также отмечается, что Украина ценит каждого иностранного добровольца. Они имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.
Зміни памперс, бо смердить.
Шо ти взагалі знаєш за інтернаціональні підрозділи?
Я ношу патч ARGO Hispanos. Цей шеврон просто так не купиш в воєнторзі.
Ок, ти ляпнув за колумбійців в тилу та на полігонах.
Конкретно можеш назвати, хто так сидить?
Ми реалісти. Люди сюди приїхали за грошима.
Навпаки.
Якщо не нарахуєш любому колумбійцю сотку бойових в місяць - буде до тебе бігати щодня.
Тобі це питання "каме стас, донде еста мі дінеро?" буде по ночам снитися..
В 2022 сюди їхали воїни.
Зараз більше фермерів.
Гастарбайтери. Їм ніхто не розповідав, що тут можуть вбити.
Згідно того закону від червня 2024 року, іноземці не можуть розірвати контракт, якщо не прослужили 6 місяців.
Не уявляєш, скільки таких колумбійських (і не тільки) "вояків" в мене вимушено йшли в СЗЧ.
З іншої сторони - маю багато дійсно максимально близьких бойових побратимів з Колумбії.
Кумедно - хто звільнився, хто з тяжкими пораненнями - знайшли собі українських жінок, отримують українське громадянство, ми дружимо.
Багато хто загинув.
Дуже багато.
==
ПиСи. Мені побратими вже знайшли клаптик землі на острові Сан Андреас ))
Якщо повернуся живим, може переїду туди. Там класно. Каріби.
Гідне місце зустріти старість...
якщо це правда, то всі оці малюнки до сраки (як ******* казати президент та сьогоднішня "лідерка ОПшних думок").
Тепер дайте роз'яснення командирів іноземних підрозділів,що ж це так однобоко висвітлюють?
Бо в мережі є свої пояснення,що "іноземних" розформували та кинули на найбільш важкі ділянки.