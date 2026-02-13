Интернациональные легионы: Разъяснение Минобороны о реорганизации подразделений иностранных добровольцев. ИНФОГРАФИКА

В последнее время в публичном пространстве распространяется много противоречивой информации о реорганизации подразделений иностранных добровольцев в Украине. В Минобороны объяснили логику изменений, направленных на усиление боеспособности армии.

Что такое "Интернациональные легионы" и как они устроены?

В Минобороны отмечают, что "Интернациональный легион" – это не одна конкретная воинская часть, а общее название для целой сети добровольческих формирований, действующих в различных структурах Сил обороны. Чаще всего, когда говорят о Легионе, имеют в виду пехотные батальоны в составе Сухопутных войск ВСУ и ТрО, созданные в начале большой войны для быстрого приема иностранных добровольцев. Именно они сейчас проходят этап трансформации. Однако они не единственные.

Сейчас продолжают свою работу спецподразделения:

Международного легиона ГУР МО, который выполняет сложные разведывательные задачи.

В Силах специальных операций ВСУ иностранные профессионалы интегрированы в боевые группы вместе с украинскими коллегами.

Национальная гвардия активно привлекает иностранцев в свои бригады (например, бригада оперативного назначения "Хартия").

"То есть иностранное добровольческое движение в Украине – это живой, многогранный организм, который действует на всех уровнях: от пехоты до спецназа, и о его ликвидации не может быть и речи", – отмечают в министерстве.

Правда ли, что Интернациональные легионы ВСУ распускают?

Минобороны опровергает информацию о роспуске Интернациональных легионов, подчеркивая, что они не исчезают, а трансформируются, чтобы стать сильнее. Вместо того, чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, подразделения легионеров интегрируются в состав эффективных и опытных бригад Вооруженных Сил. Теперь они становятся частью большого военного организма.

Почему иностранцев переводят в линейные бригады?

Отмечается, что иностранцев переводят в линейные бригады, чтобы дать им лучшее оружие и защиту. Ранее легионеры часто действовали как легкая пехота. В составе большой механизированной бригады иностранное подразделение получает доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений. Речь идет о том, чтобы те же боевые задачи выполнялись с надежным прикрытием тяжелой техникой, которой располагает регулярная бригада.

Что будет с узкопрофильными специалистами (медиками, операторами БПЛА и т.д.)?

Как сообщают в Минобороны, такие специалисты будут работать по специальности.

"Никто не будет забивать микроскопом гвозди. Армия заинтересована в эффективности, поэтому снайперы, пилоты дронов или парамедики будут занимать соответствующие должности в профильных ротах своих новых бригад. Более того, иностранец имеет право выбирать: если ему не подходит бригада ВСУ, он может перевестись в другие силы – например, в подразделения ГУР, ССО или Нацгвардии, о которых говорилось выше", – заверили в ведомстве.

Также отмечается, что Украина ценит каждого иностранного добровольца. Они имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.