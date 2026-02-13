РУС
Интернациональные легионы: Разъяснение Минобороны о реорганизации подразделений иностранных добровольцев. ИНФОГРАФИКА

В последнее время в публичном пространстве распространяется много противоречивой информации о реорганизации подразделений иностранных добровольцев в Украине. В Минобороны объяснили логику изменений, направленных на усиление боеспособности армии.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что такое "Интернациональные легионы" и как они устроены?

Минобороны об Интернациональных легионах

В Минобороны отмечают, что "Интернациональный легион" это не одна конкретная воинская часть, а общее название для целой сети добровольческих формирований, действующих в различных структурах Сил обороны. Чаще всего, когда говорят о Легионе, имеют в виду пехотные батальоны в составе Сухопутных войск ВСУ и ТрО, созданные в начале большой войны для быстрого приема иностранных добровольцев. Именно они сейчас проходят этап трансформации. Однако они не единственные.

Сейчас продолжают свою работу спецподразделения:

  • Международного легиона ГУР МО, который выполняет сложные разведывательные задачи.
  • В Силах специальных операций ВСУ иностранные профессионалы интегрированы в боевые группы вместе с украинскими коллегами.
  • Национальная гвардия активно привлекает иностранцев в свои бригады (например, бригада оперативного назначения "Хартия").

"То есть иностранное добровольческое движение в Украине это живой, многогранный организм, который действует на всех уровнях: от пехоты до спецназа, и о его ликвидации не может быть и речи", – отмечают в министерстве.

Правда ли, что Интернациональные легионы ВСУ распускают?

Минобороны об Интернациональных легионах

Минобороны опровергает информацию о роспуске Интернациональных легионов, подчеркивая, что они не исчезают, а трансформируются, чтобы стать сильнее. Вместо того, чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, подразделения легионеров интегрируются в состав эффективных и опытных бригад Вооруженных Сил. Теперь они становятся частью большого военного организма.

Почему иностранцев переводят в линейные бригады?

Минобороны об Интернациональных легионах

Отмечается, что иностранцев переводят в линейные бригады, чтобы дать им лучшее оружие и защиту. Ранее легионеры часто действовали как легкая пехота. В составе большой механизированной бригады иностранное подразделение получает доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений. Речь идет о том, чтобы те же боевые задачи выполнялись с надежным прикрытием тяжелой техникой, которой располагает регулярная бригада.

Что будет с узкопрофильными специалистами (медиками, операторами БПЛА и т.д.)?

Минобороны об Интернациональных легионах

Как сообщают в Минобороны, такие специалисты будут работать по специальности.

"Никто не будет забивать микроскопом гвозди. Армия заинтересована в эффективности, поэтому снайперы, пилоты дронов или парамедики будут занимать соответствующие должности в профильных ротах своих новых бригад. Более того, иностранец имеет право выбирать: если ему не подходит бригада ВСУ, он может перевестись в другие силы например, в подразделения ГУР, ССО или Нацгвардии, о которых говорилось выше", – заверили в ведомстве.

Также отмечается, что Украина ценит каждого иностранного добровольца. Они имеют абсолютно те же права, социальные гарантии и, что самое главное, тот же уровень поддержки и обеспечения, что и украинские воины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Интернациональные легионы в составе Вооруженных Сил Украины не расформировали. Их интегрировали в штурмовые подразделения Сухопутных войск, чтобы усилить новым вооружением и техникой.

+11
Віримо...МО ніколи і нікого ще не обдурювало....
13.02.2026 13:53
+4
Умеров почав з брехні - коли говорив, що немає планів щодо усунення Залужного та його безпосередніх підлеглих.
13.02.2026 14:01
+3
"Ніхто не забиватиме мікроскопом цвяхи Джерело: https://censor.net/ua/n3600414 Цвяхи нашими геніальними командирами забиваються за допомогою ноутів, бо вони не знають, що таке мікроскоп
13.02.2026 14:02
Віримо...МО ніколи і нікого ще не обдурювало....
13.02.2026 13:53
Умеров почав з брехні - коли говорив, що немає планів щодо усунення Залужного та його безпосередніх підлеглих.
13.02.2026 14:01
"Ніхто не забиватиме мікроскопом цвяхи Джерело: https://censor.net/ua/n3600414 Цвяхи нашими геніальними командирами забиваються за допомогою ноутів, бо вони не знають, що таке мікроскоп
13.02.2026 14:02
люди в темі кажуть що цей "інтернаціонал" почав створювати проблеми на певному етапі. Бо одні з них воюють а інші на полігонах та в тилу відсиджуються, отримуючи бабло...
13.02.2026 14:09
Скільки бабла вони отримують?
13.02.2026 14:34
я ні с ким зі своїх не обговорюю це питання, де б вони не були...
13.02.2026 18:24
Сидить на цивільному диванчику та несе повну куйню. Аби шось ляпнути.
Зміни памперс, бо смердить.

Шо ти взагалі знаєш за інтернаціональні підрозділи?
Я ношу патч ARGO Hispanos. Цей шеврон просто так не купиш в воєнторзі.
13.02.2026 15:07
дарма ти так збудився, є різні випадки, різні колумбійці...та ти краще за мене це знаєш
13.02.2026 18:23
Друже, за колумбійців я знаю все.
Ок, ти ляпнув за колумбійців в тилу та на полігонах.
Конкретно можеш назвати, хто так сидить?
Ми реалісти. Люди сюди приїхали за грошима.
Навпаки.
Якщо не нарахуєш любому колумбійцю сотку бойових в місяць - буде до тебе бігати щодня.
Тобі це питання "каме стас, донде еста мі дінеро?" буде по ночам снитися..
13.02.2026 18:29
ти вже погодився зі мною і хочеш конкретики. Якої саме? Якщо я скажу Хорке Вальдано чи Мігель Чавес(на ходу придумав) що це змінить? Звісно що за грошима приїхали, але ж не всі намагаються відпрацювати, люди різні як серед українців так і серед колумбійців
13.02.2026 18:33
Люди різні. Тут ти правий.
В 2022 сюди їхали воїни.
Зараз більше фермерів.
Гастарбайтери. Їм ніхто не розповідав, що тут можуть вбити.
Згідно того закону від червня 2024 року, іноземці не можуть розірвати контракт, якщо не прослужили 6 місяців.
Не уявляєш, скільки таких колумбійських (і не тільки) "вояків" в мене вимушено йшли в СЗЧ.
З іншої сторони - маю багато дійсно максимально близьких бойових побратимів з Колумбії.
Кумедно - хто звільнився, хто з тяжкими пораненнями - знайшли собі українських жінок, отримують українське громадянство, ми дружимо.
Багато хто загинув.
Дуже багато.
==
ПиСи. Мені побратими вже знайшли клаптик землі на острові Сан Андреас ))
Якщо повернуся живим, може переїду туди. Там класно. Каріби.
Гідне місце зустріти старість...
13.02.2026 18:44
Ексітос!
13.02.2026 18:52
Estamos en las manos de Dios
13.02.2026 19:12
найперше, на що б мало містити відповідь це роз'яснення, то це чи справді кількість бійців іноземного легіону скоротилась з 20 000 до 2 500.
якщо це правда, то всі оці малюнки до сраки (як ******* казати президент та сьогоднішня "лідерка ОПшних думок").
13.02.2026 15:04
Роз'яснення МО прочитали,там не зовсім в'яжеться з логікою речей.
Тепер дайте роз'яснення командирів іноземних підрозділів,що ж це так однобоко висвітлюють?
Бо в мережі є свої пояснення,що "іноземних" розформували та кинули на найбільш важкі ділянки.
13.02.2026 15:47
Якби цю інформацію подав іноземець, я би повірив.
13.02.2026 16:03
 
 