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Иностранный доброволец Сил обороны ликвидировал рашистов после зачистки здания в Степногорске. ВИДЕО
Иностранный доброволец, воюющий на стороне Украины, из стрелкового оружия добивает российских штурмовиков после зачистки местности.
Как передает Цензор.НЕТ, враг скапливался в одной из многоэтажек в Степногорске Запорожской области и был ликвидирован во время одной из спецопераций Сил обороны.
В результате ожесточенного боя на кадрах боец интернационального легиона осуществляет контрольные выстрелы по охваченным пламенем рашистам.
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