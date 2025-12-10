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Иностранный доброволец Сил обороны ликвидировал рашистов после зачистки здания в Степногорске. ВИДЕО

Иностранный доброволец, воюющий на стороне Украины, из стрелкового оружия добивает российских штурмовиков после зачистки местности.

Как передает Цензор.НЕТ, враг скапливался в одной из многоэтажек в Степногорске Запорожской области и был ликвидирован во время одной из спецопераций Сил обороны.

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В результате ожесточенного боя на кадрах боец интернационального легиона осуществляет контрольные выстрелы по охваченным пламенем рашистам.

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армия РФ (24315) уничтожение (10871) Запорожская область (4922) ВСУ (8442) Интернациональный легион (31) Васильевский район (174) Степногорск (78)
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Топ комментарии
+34
Іноземному добровольцю-респект...
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10.12.2025 20:15 Ответить
+18
якби не солдат НАТО, то це зробив би "боєвік бандформірованій ЗСУ" ...

кацапи, у вас немає варіантів !

.
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10.12.2025 20:10 Ответить
+6
Шана!
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10.12.2025 20:58 Ответить

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