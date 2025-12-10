Іноземний доброволець Сил оборони ліквідував рашистів після зачистки будівлі у Степногірську. ВIДЕО

Іноземний доброволець, який воює на боці України, стрілецьким вогнем добиває російських штурмовиків після зачистки місцевості.

Як передає Цензор.НЕТ, ворог накопичувався в одній із багатоповерхівок у Степногірську Запорізької області та був ліквідований під час однієї зі спецоперацій Сил оборони.

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У результаті запеклого бою на кадрах боєць інтернаціонального легіону здійснює контрольні постріли по оповитих полум'ям рашистах.

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