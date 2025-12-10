УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку
8 594 11

Іноземний доброволець Сил оборони ліквідував рашистів після зачистки будівлі у Степногірську. ВIДЕО

Іноземний доброволець, який воює на боці України, стрілецьким вогнем добиває російських штурмовиків після зачистки місцевості.

Як передає Цензор.НЕТ, ворог накопичувався в одній із багатоповерхівок у Степногірську Запорізької області та був ліквідований під час однієї зі спецоперацій Сил оборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті запеклого бою на кадрах боєць інтернаціонального легіону здійснює контрольні постріли по оповитих полум'ям рашистах.

Дивіться також: Українські дронарі 54-ї ОМБр підсмажили окупанта на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22462) знищення (11184) Запорізька область (5301) ЗСУ (9165) Інтернаціональний легіон (32) Василівський район (175) Степногірськ (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Іноземному добровольцю-респект...
показати весь коментар
10.12.2025 20:15 Відповісти
+18
якби не солдат НАТО, то це зробив би "боєвік бандформірованій ЗСУ" ...

кацапи, у вас немає варіантів !

.
показати весь коментар
10.12.2025 20:10 Відповісти
+6
Шана!
показати весь коментар
10.12.2025 20:58 Відповісти

Завантаження...

 
 