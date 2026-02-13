Інтернаціональні легіони: Роз’яснення Міноборони щодо реорганізації підрозділів іноземних добровольців
Останнім часом в публічному просторі шириться багато суперечливої інформації щодо реорганізації підрозділів іноземних добровольців в Україні. У Міноборони пояснили логіку змін, які спрямовані на посилення боєздатності армії.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Що таке "Інтернаціональні легіони" і як вони влаштовані?
У Міноборони наголошують, що "Інтернаціональний легіон" – це не одна конкретна військова частина, а загальна назва для цілої мережі добровольчих формувань, які діють у різних структурах Сил оборони. Найчастіше, коли говорять про Легіон, мають на увазі піхотні батальйони у складі Сухопутних військ ЗСУ та ТрО, створені на початку великої війни для швидкого прийому іноземних добровольців. Саме вони зараз проходять етап трансформації. Однак вони не єдині.
Нині продовжують свою роботу спецпідрозділи:
- Міжнародного легіону ГУР МО, який виконує складні розвідувальні завдання.
- У Силах спеціальних операцій ЗСУ іноземні професіонали інтегровані в бойові групи разом з українськими колегами.
- Національна гвардія активно залучає іноземців до своїх бригад (наприклад, бригади оперативного призначення "Хартія").
"Тобто іноземний добровольчий рух в Україні – це живий, багатогранний організм, який діє на всіх рівнях: від піхоти до спецназу, і про його ліквідацію не може бути й мови", - зауважують у міністерстві.
Чи правда, що Інтернаціональні легіони ЗСУ розпускають?
Міноборони спростовує інформацію про розпуск Інтернаціональних легіонів, наголошуючи, що вони не зникають, а трансформуються, щоб стати сильнішими. Замість того, щоб бути окремими "легкими" батальйонами, підрозділи легіонерів інтегруються до складу ефективних та досвідчених бригад Збройних Сил. Тепер вони стають частиною великого військового організму.
Чому іноземців переводять у лінійні бригади?
Зазначається, що іноземців переводять у лінійні бригади, щоб дати їм кращу зброю та захист. Раніше легіонери часто діяли як легка піхота. У складі великої механізованої бригади іноземний підрозділ отримує доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань. Це про те, щоб ті самі бойові завдання виконувалися з надійним прикриттям важкою технікою, яку має регулярна бригада.
Що буде з вузькопрофільними фахівцями (медиками, операторами БПЛА тощо)?
Як повідомляють у Міноборони, такі фахівці працюватимуть за фахом.
"Ніхто не забиватиме мікроскопом цвяхи. Армія зацікавлена в ефективності, тому снайпери, пілоти дронів чи парамедики займатимуть відповідні посади у профільних ротах своїх нових бригад. Більше того, іноземець має право обирати: якщо йому не підходить бригада ЗСУ, він може перевестися до інших сил – наприклад, у підрозділи ГУР, ССО чи Нацгвардії, про які йшлося вище", - запевнили у відомстві.
Також наголошується, що Україна цінує кожного іноземного добровольця. Вони мають абсолютно ті самі права, соціальні гарантії та, що найголовніше, той самий рівень підтримки та забезпечення, що й українські воїни.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Інтернаціональні легіони у складі Збройних Сил України не розформували. Їх інтегрували до штурмових підрозділів Сухопутних військ, щоб посилити новим озброєнням та технікою.
Зміни памперс, бо смердить.
Шо ти взагалі знаєш за інтернаціональні підрозділи?
Я ношу патч ARGO Hispanos. Цей шеврон просто так не купиш в воєнторзі.
Ок, ти ляпнув за колумбійців в тилу та на полігонах.
Конкретно можеш назвати, хто так сидить?
Ми реалісти. Люди сюди приїхали за грошима.
Навпаки.
Якщо не нарахуєш любому колумбійцю сотку бойових в місяць - буде до тебе бігати щодня.
Тобі це питання "каме стас, донде еста мі дінеро?" буде по ночам снитися..
В 2022 сюди їхали воїни.
Зараз більше фермерів.
Гастарбайтери. Їм ніхто не розповідав, що тут можуть вбити.
Згідно того закону від червня 2024 року, іноземці не можуть розірвати контракт, якщо не прослужили 6 місяців.
Не уявляєш, скільки таких колумбійських (і не тільки) "вояків" в мене вимушено йшли в СЗЧ.
З іншої сторони - маю багато дійсно максимально близьких бойових побратимів з Колумбії.
Кумедно - хто звільнився, хто з тяжкими пораненнями - знайшли собі українських жінок, отримують українське громадянство, ми дружимо.
Багато хто загинув.
Дуже багато.
ПиСи. Мені побратими вже знайшли клаптик землі на острові Сан Андреас ))
Якщо повернуся живим, може переїду туди. Там класно. Каріби.
Гідне місце зустріти старість...
якщо це правда, то всі оці малюнки до сраки (як ******* казати президент та сьогоднішня "лідерка ОПшних думок").
Тепер дайте роз'яснення командирів іноземних підрозділів,що ж це так однобоко висвітлюють?
Бо в мережі є свої пояснення,що "іноземних" розформували та кинули на найбільш важкі ділянки.