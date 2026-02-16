Польша призвала своих граждан эвакуироваться из России из-за продолжения войны в Украине
Польские власти призвали своих граждан покинуть территорию России в связи с продолжением российской агрессии против Украины и признанием Польши Москвой как "недружественного" государства.
Об этом говорится в сообщении МИД Польши.
Призыв Польши
"Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покидать ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их личные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют от них оставаться в стране", - отметило польское МИД.
Также полякам посоветовали воздержаться от любых поездок в Россию, если они не являются крайне необходимыми.
Консульская помощь и мобилизация
В польском ведомстве отметили, что предоставление консульской помощи может быть ограничено и требовать поездки в отдаленные консульские учреждения из-за сокращения дипломатического персонала в России.
- Отдельно в МИД добавили, что граждане Польши, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами Российской Федерации. Поэтому, в нынешних обстоятельствах объявление российскими властями военной мобилизации может также касаться лиц с двойным гражданством.
