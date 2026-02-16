РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3833 посетителя онлайн
Новости Отношения РФ и Польши
595 6

Польша призвала своих граждан эвакуироваться из России из-за продолжения войны в Украине

польща

Польские власти призвали своих граждан покинуть территорию России в связи с продолжением российской агрессии против Украины и признанием Польши Москвой как "недружественного" государства.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв Польши

"Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покидать ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их личные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют от них оставаться в стране", - отметило польское МИД.

Также полякам посоветовали воздержаться от любых поездок в Россию, если они не являются крайне необходимыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша выходит из Оттавской конвенции о запрете мин для укрепления безопасности

Консульская помощь и мобилизация

В польском ведомстве отметили, что предоставление консульской помощи может быть ограничено и требовать поездки в отдаленные консульские учреждения из-за сокращения дипломатического персонала в России.

  • Отдельно в МИД добавили, что граждане Польши, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами Российской Федерации. Поэтому, в нынешних обстоятельствах объявление российскими властями военной мобилизации может также касаться лиц с двойным гражданством.

Читайте также: Поляков, воюющих за Украину, освободят от наказания – Сейм страны принял закон об амнистии

Автор: 

Польша (1873) россия (17054) эвакуация (701)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заварив Путлєр біду, тепер буде жерти.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:14 Ответить
Вони щось знають ?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:24 Ответить
Я би порадив всім людям евакуюватися з раші
показать весь комментарий
16.02.2026 22:26 Ответить
Реальні "тормози".
показать весь комментарий
16.02.2026 22:35 Ответить
То що, кацапи оголосили мобілізацію? Вони ж так сильно хочуть миру...
показать весь комментарий
16.02.2026 22:42 Ответить
 
 