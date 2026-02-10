Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
У Польщі від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових.
Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною, передає Цензор.НЕТ.
Новий формат має забезпечити до 500 тисяч військових у разі потреби
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш каже, що до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч - резервісти різного типу.
Що передувало?
Поки Польща готується до потенційної мобілізації, країна стикається з численними гібридними загрозами, зокрема з прольотами безпілотників.
- Так, 6 лютого на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій впав дрон.
- 28 грудня, безпілотник впав на територію військової частини в Пшасниші, приблизно за 70 метрів від складу зі зброєю. Об’єкт належить 2-му центру радіоелектронної розвідки, що займається моніторингом стратегічного Сувальського коридору.
- Польські військові також повідомляли про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
для автора статьи это одно и тоже?