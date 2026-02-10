Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації

У Польщі від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових.

Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною.

Новий формат має забезпечити до 500 тисяч військових у разі потреби

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш каже, що до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч - резервісти різного типу.

Поки Польща готується до потенційної мобілізації, країна стикається з численними гібридними загрозами, зокрема з прольотами безпілотників.