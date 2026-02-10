Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації

У Польщі від 2026 року планують створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових.

Водночас частина резервістів проходитиме регулярні навчання, а участь у програмі буде добровільною та оплачуваною, передає Цензор.НЕТ.

Новий формат має забезпечити до 500 тисяч військових у разі потреби

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш каже, що до служби на рівних умовах долучатимуться чоловіки та жінки. Планується, що 300 тисяч військових становитимуть професійна армія та війська територіальної оборони, а 200 тисяч - резервісти різного типу.

Що передувало?

Поки Польща готується до потенційної мобілізації, країна стикається з численними гібридними загрозами, зокрема з прольотами безпілотників.

  • Так, 6 лютого на території військового об’єкта в Лезьниці-Великій впав дрон.
  • 28 грудня, безпілотник впав на територію військової частини в Пшасниші, приблизно за 70 метрів від складу зі зброєю. Об’єкт належить 2-му центру радіоелектронної розвідки, що займається моніторингом стратегічного Сувальського коридору.
  • Польські військові також повідомляли про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

Дивно, а в очі ******, чи ще в які отвори, не було бажаючих позаглядати від владних осіб??
10.02.2026 16:26 Відповісти
Ну вони доволі довго пробували "заглядати" як і всі інші, але у всіх це з часом проходить і доводиться братись за зброю ... інша справа чи наберуть вони тих 500 тис. 🤔
10.02.2026 17:12 Відповісти
Дроноводів повинно бути не менше 10%
10.02.2026 20:04 Відповісти
"Польща створила резерв" "У Польщі від 2026 року планують створити резерв"

для автора статьи это одно и тоже?
10.02.2026 16:31 Відповісти
Резерв для швидкої мобілізації за кордон
10.02.2026 16:46 Відповісти
Резерв туалетного папіру створено
10.02.2026 17:01 Відповісти
Резерв, 35днів.
10.02.2026 19:46 Відповісти
 
 