Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации
В Польше с 2026 года планируют создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных.
При этом часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым, передает Цензор.НЕТ.
Новый формат должен обеспечить до 500 тысяч военных в случае необходимости
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорит, что к службе на равных условиях будут привлекаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч - резервисты разного типа.
Что предшествовало?
Пока Польша готовится к потенциальной мобилизации, страна сталкивается с многочисленными гибридными угрозами, в частности с пролетами беспилотников.
- Так, 6 февраля на территории военного объекта в Лезнице-Великой упал дрон.
- 28 декабря беспилотник упал на территорию воинской части в Пшасныше, примерно в 70 метрах от склада с оружием. Объект принадлежит 2-му центру радиоэлектронной разведки, занимающемуся мониторингом стратегического Сувальского коридора.
- Польские военные также сообщали о вторжении на территорию страны воздушных шаров со стороны Беларуси.
для автора статьи это одно и тоже?