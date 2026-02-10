Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации

В Польше с 2026 года планируют создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных.

При этом часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым, передает Цензор.НЕТ.

Новый формат должен обеспечить до 500 тысяч военных в случае необходимости

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорит, что к службе на равных условиях будут привлекаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч - резервисты разного типа.

Что предшествовало?

Пока Польша готовится к потенциальной мобилизации, страна сталкивается с многочисленными гибридными угрозами, в частности с пролетами беспилотников.