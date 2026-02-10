РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы Возможность третьей мировой войны
1 075 7

Польша создала резерв повышенной готовности для быстрой мобилизации

Польща

В Польше с 2026 года планируют создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных.

При этом часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым, передает Цензор.НЕТ.

Новый формат должен обеспечить до 500 тысяч военных в случае необходимости

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорит, что к службе на равных условиях будут привлекаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч - резервисты разного типа.

Что предшествовало?

Пока Польша готовится к потенциальной мобилизации, страна сталкивается с многочисленными гибридными угрозами, в частности с пролетами беспилотников.

  • Так, 6 февраля на территории военного объекта в Лезнице-Великой упал дрон.
  • 28 декабря беспилотник упал на территорию воинской части в Пшасныше, примерно в 70 метрах от склада с оружием. Объект принадлежит 2-му центру радиоэлектронной разведки, занимающемуся мониторингом стратегического Сувальского коридора.
  • Польские военные также сообщали о вторжении на территорию страны воздушных шаров со стороны Беларуси.

Автор: 

война (1544) Польша (9165) Косиняк-Камыш Владислав (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, а в очі ******, чи ще в які отвори, не було бажаючих позаглядати від владних осіб??
показать весь комментарий
10.02.2026 16:26 Ответить
Ну вони доволі довго пробували "заглядати" як і всі інші, але у всіх це з часом проходить і доводиться братись за зброю ... інша справа чи наберуть вони тих 500 тис. 🤔
показать весь комментарий
10.02.2026 17:12 Ответить
Дроноводів повинно бути не менше 10%
показать весь комментарий
10.02.2026 20:04 Ответить
"Польща створила резерв" "У Польщі від 2026 року планують створити резерв"

для автора статьи это одно и тоже?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:31 Ответить
Резерв для швидкої мобілізації за кордон
показать весь комментарий
10.02.2026 16:46 Ответить
Резерв туалетного папіру створено
показать весь комментарий
10.02.2026 17:01 Ответить
Резерв, 35днів.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:46 Ответить
 
 