Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля

Вечером 18 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:22 - сообщалось о беспилотниках в Черниговской области - в направлении Батурина и Корюковки.

В 20:04 - угроза применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

В течение дня 18 февраля российские войска наносили удары по населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть погибший и разрушения.

Смотрите также: Боевая работа противовоздушной обороны во время массированной атаки в ночь на 17 февраля 2026 года. ВИДЕО