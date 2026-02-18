РУС
Новости Атака беспилотников
781

Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля

Россия атакует Украину 18 февраля

Вечером 18 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:22 - сообщалось о беспилотниках в Черниговской области - в направлении Батурина и Корюковки.

В 20:04 - угроза применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

