Россия атакует Украину ударными дронами вечером 18 февраля
Вечером 18 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:22 - сообщалось о беспилотниках в Черниговской области - в направлении Батурина и Корюковки.
В 20:04 - угроза применения баллистического вооружения.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- В течение дня 18 февраля российские войска наносили удары по населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть погибший и разрушения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль