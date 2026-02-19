Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 18 лютого (оновлено)

Увечері 18 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:22 - повідомлялося про безпілотники на Чернігівщині - у напрямку Батурина та Корюківки.

О 20:04 - Загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:24 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:31 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:18 - КАБ курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 23:32 Житомирщина : БпЛА в напрямку Городниці.

О 00:28 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:36 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Упродовж дня 18 лютого російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського і Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та руйнування.

Також дивіться: Бойова робота протиповітряної оборони під час масованої атаки у ніч на 17 лютого 2026 року. ВIДЕО