Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 18 лютого (оновлено)
Увечері 18 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:22 - повідомлялося про безпілотники на Чернігівщині - у напрямку Батурина та Корюківки.
О 20:04 - Загроза застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:24 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:31 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 22:18 - КАБ курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 23:32 Житомирщина : БпЛА в напрямку Городниці.
О 00:28 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 00:36 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Упродовж дня 18 лютого російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського і Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та руйнування.
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."
Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:
https://pbs.twimg.com/media/HBeNpqyWUAAmr-C?format=jpg&name=small