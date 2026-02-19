Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 18 лютого (оновлено)

Увечері 18 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:22 - повідомлялося про  безпілотники на Чернігівщині - у напрямку Батурина та Корюківки.

О 20:04 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:24 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:31 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

О 22:18 - КАБ курсом на Запоріжжя.

О 23:32  Житомирщина : БпЛА в напрямку Городниці.

О 00:28 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:36 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

@ "Топ 10 країн Світу по кількості компаній, комплектуючі чиїх було виявлено у російському озброєнні за останні 4 роки:
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."

Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:

https://pbs.twimg.com/media/HBeNpqyWUAAmr-C?format=jpg&name=small
19.02.2026 09:07
 
 