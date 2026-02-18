Голова ВР зустрівся з делегацією Конгресу США в ПА ОБСЄ та обговорив санкції проти РФ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся із представниками постійної делегації Конгресу Сполучених Штатів Америки у Парламентській асамблеї ОБСЄ – сенатором Роджером Вікером та конгресменом Марком Вісі.

Про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

Серед обговореного – гарантії безпеки, санкційний тиск на Росію, роль ОБСЄ в посиленні політичної відповідальності агресора, переговорний процес та важливість активного залучення Європейського Союзу до формування стійких рішень для миру.

Також на зустрічі йшлося про щоденний терор, яким РФ намагається зламати волю українців, не демонструючи жодної готовності до миру та продовжуючи відверто зневажати міжнародне право.

Голова ВР поінформував колег про результати свого нещодавнього візиту до Сполучених Штатів, ситуацію на фронті й у тилу, а також про наслідки російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Почув чіткі запевнення у збереженні двопартійної підтримки України", – зазначив Сетфанчук за підсумками зустрічі.

Що передувало?

Нагадаємо, 6 лютого, Голова Верховної Ради провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем. Тоді сторони обговорили пекельні санкції, які можуть примусити Росію до миру - їхній зміст, шляхи запровадження, а також часові рамки.

