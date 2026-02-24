РУС
Новости Визит фон дер Ляйен в Украину
5 770 19

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 февраля 2026 года, в Киев прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сибига приветствовал лидеров ЕС в столице

Как отмечается, министр Андрей Сибига приветствовал в Киеве фон дер Ляйен и Кошту.

24 февраля разделило историю Европы на "до" и "после"

"Добро пожаловать в Киев, уважаемые союзники, и спасибо за то, что вы поддерживаете Украину сегодня и на протяжении четырех лет жестокой полномасштабной войны России. Я был рад приветствовать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. 24 февраля 2022 года навсегда разделило историю Европы на "до" и "после". Символично, что в этот день с нами лидеры ЕС", - отметил он.

фон дер Ляйен и Кошта в Киеве
фон дер Ляйен и Кошта в Киеве
фон дер Ляйен и Кошта в Киеве
фон дер Ляйен и Кошта в Киеве

Автор: 

Сибига Андрей (689) Урсула фон дер Ляйен (434) Антониу Кошта (107)
Топ комментарии
+8
Це які європейці звинувачували орбан і фіцо ?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:16 Ответить
+6
Вдячність за підтримку!
показать весь комментарий
24.02.2026 10:01 Ответить
+6
Вітаємо друзів! Дякуємо за підтримку!
показать весь комментарий
24.02.2026 10:40 Ответить
Дві людини, яких європейці не один раз звинувачували в корупції.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:08 Ответить
Свій до свого по своє.
Двушечку на маскву. Пяторочку на Брюссель.
Тєма рабочая....
показать весь комментарий
24.02.2026 09:13 Ответить
Це які європейці звинувачували орбан і фіцо ?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:16 Ответить
А дєрмачини, вже і нема. Десь на фронтах....
Сибіга, за швейцара.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:11 Ответить
Качається чі колдує
показать весь комментарий
24.02.2026 10:03 Ответить
а НАБУ у курсі, що в того чувачка в рудому портфельчіку?
показать весь комментарий
24.02.2026 09:53 Ответить
унікальне гівно путіна. ексклюзив.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:19 Ответить
Вдячність за підтримку!
показать весь комментарий
24.02.2026 10:01 Ответить
Не пригадую жодної війни, на якій так нахабно піарились жменька лицемірів.
Попереду черговий день Потужності та Незламності, в одну з найтрагічніших дат в нашій історії.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:08 Ответить
а скільки ти війн, взагалі, пам'ятаєш?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:26 Ответить
Які всі жваві і радісні, напевно завтра закінчиться війна
показать весь комментарий
24.02.2026 10:10 Ответить
Та ні, просто бабло будуть пиляти, тому й "жваві і радісні"
показать весь комментарий
24.02.2026 10:30 Ответить
Вітаємо.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:20 Ответить
Вітаємо друзів! Дякуємо за підтримку!
показать весь комментарий
24.02.2026 10:40 Ответить
Ми можемо багато казати що не достатньо допомоги, не достатньо зброї надають, недостатньо санкції впроваджують, імітують ті санкції... І ми будемо праві, але якщо поглянути на історію цивілізації, на війни ХХ сторіччя, на становлення Української державності на початку ХХ сторіччя, на Мюнхенську змову 1938, то можна зробити висновок що сьогоднішня підтримка Україна безпрецендентна!
показать весь комментарий
24.02.2026 12:30 Ответить
ага и Киев в пробках.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:14 Ответить
"Ці панки і панове ілюзорно вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора" (А.Гітлер)
показать весь комментарий
24.02.2026 19:18 Ответить
а де ж потужні PLEASEділи, що ж не приїхали????
ГДЕ трямп, венс, рубіо, ТА ХОЧЬ вітьков чи кушне?????
Невже ********** і абДристхамія відмовили?
показать весь комментарий
24.02.2026 20:38 Ответить
DW
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
заявила, що надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, який поки що блокує Угорщина, буде забезпечене.

"Рішення про цей кредит уже було ухвалене, і країни-члени дали своє слово. Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні інструменти для цього, і ми скористаємося ними", - сказала очільниця Єврокомісії на пресконференції у Києві у вівторок, 24 лютого.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:32 Ответить
 
 