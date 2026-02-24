Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 февраля 2026 года, в Киев прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сибига приветствовал лидеров ЕС в столице

Как отмечается, министр Андрей Сибига приветствовал в Киеве фон дер Ляйен и Кошту.

Читайте также: В Киеве 24 февраля ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

24 февраля разделило историю Европы на "до" и "после"

"Добро пожаловать в Киев, уважаемые союзники, и спасибо за то, что вы поддерживаете Украину сегодня и на протяжении четырех лет жестокой полномасштабной войны России. Я был рад приветствовать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. 24 февраля 2022 года навсегда разделило историю Европы на "до" и "после". Символично, что в этот день с нами лидеры ЕС", - отметил он.









Читайте также: Фон дер Ляйен и Кошта приедут в Киев в годовщину вторжения РФ