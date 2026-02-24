Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 24 февраля 2026 года, в Киев прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
Сибига приветствовал лидеров ЕС в столице
Как отмечается, министр Андрей Сибига приветствовал в Киеве фон дер Ляйен и Кошту.
24 февраля разделило историю Европы на "до" и "после"
"Добро пожаловать в Киев, уважаемые союзники, и спасибо за то, что вы поддерживаете Украину сегодня и на протяжении четырех лет жестокой полномасштабной войны России. Я был рад приветствовать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошту в Киеве. 24 февраля 2022 года навсегда разделило историю Европы на "до" и "после". Символично, что в этот день с нами лидеры ЕС", - отметил он.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
заявила, що надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, який поки що блокує Угорщина, буде забезпечене.
"Рішення про цей кредит уже було ухвалене, і країни-члени дали своє слово. Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні інструменти для цього, і ми скористаємося ними", - сказала очільниця Єврокомісії на пресконференції у Києві у вівторок, 24 лютого.