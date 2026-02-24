Евросоюз пока не может предоставить Украине конкретную дату вступления в блок, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЄП".

Ответ ЕК

На вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

"Должна сказать, что Украина демонстрирует выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Это тяжелые реформы, нелегкие реформы. Нужно убедить многих людей поддержать их, модернизировать страну. И очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за свое выживание", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Политик отметила, что ЕС будет продолжать поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству в блоке. Однако, по ее словам, установление конкретных дат в этом вопросе невозможно.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели абсолютно очевидна", - добавила фон дер Ляйен.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

