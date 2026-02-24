РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7757 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 911 82

Евросоюз пока не может предоставить Украине конкретную дату вступления в блок, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЄП".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ ЕК

На вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

"Должна сказать, что Украина демонстрирует выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Это тяжелые реформы, нелегкие реформы. Нужно убедить многих людей поддержать их, модернизировать страну. И очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за свое выживание", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен, Кошта и лидеры ряда стран ЕС прибыли в Киев (обновлено). ФОТОрепортаж

Политик отметила, что ЕС будет продолжать поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству в блоке. Однако, по ее словам, установление конкретных дат в этом вопросе невозможно.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели абсолютно очевидна", - добавила фон дер Ляйен.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
  • Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея "политического вступления" Украины в ЕС в 2027 году есть, - Домбровскис

Автор: 

членство в ЕС (617) Евросоюз (2839) Урсула фон дер Ляйен (434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
для вступу в ЄС сформовано перелік вимог. Виконано нуль! Нуль!
показать весь комментарий
24.02.2026 18:25 Ответить
+6
як баронесса може сказати строк якщо Зе не виконав жодної(!) вимоги НАПИСАНИХ, які потрібні для вступу! До кінця січня обіцяв подати Закон про перезавантаження ДБР і ...ні ***! Він просто грає в гру, таку саму як грав Януковощ!
показать весь комментарий
24.02.2026 18:27 Ответить
+4
Вони просто ******* куколди які живляться кров'ю наших воїнів....
показать весь комментарий
24.02.2026 18:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна не може пробити блок
показать весь комментарий
24.02.2026 18:13 Ответить
Це український блок
показать весь комментарий
24.02.2026 18:31 Ответить
Україна - без Кучми!
Україна в ЄС - без Зе...
показать весь комментарий
24.02.2026 18:15 Ответить
який сенс приєднуватися до "європейського" мультикультуралізму, якщо ми боремося проти російського мультикультуралізму?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:17 Ответить
У чому полягає російський мультикультуралізм?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:19 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 18:22 Ответить
в тому, що росіянами вони вважають всіх людей, які живуть в рашці, без розділення за расою або етнічною належністю. Там активно популяризується змішування рас та етнічних груп. Популяризується сумісне існування різних релігій. Єдина вимога - не бути проти рашки.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:23 Ответить
Хочеш сказати, що у рашці популяризується сумісне існування юдаїзму та ісламу?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:29 Ответить
Так. Більше того, навіть юдаїзму, ісламу та християнства. А з імпортом індусів ще й мабуть культ Калі буде в переліку.

Ще раз: який сенс боротися за Україну, якщо вона теж стане частиною мультикультурного простору, просто не під москвою, а під брюселем? Кінцевий результат - заміщення місцевого населення - буде в обох випадках.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:32 Ответить
Русскій Міръ це по твоєму розумінню мультикультурний простір...і яке місце у цьому російському мультикультурному просторі займає українська культура?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:50 Ответить
***** ж сказало, що Шевченко - видатний російський автор. Українська культура в рф повністю асимільована, і етнічні українці, які живуть в рашці не вважають себе українцями.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:05 Ответить
То у чому російський мультикультуралізм? в асиміляції?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:09 Ответить
Культуру індусів або таджиків там ніхто не асимілює, їх імпортують, і вони спокійно собі роблять все, що не заборонено. Мають общини, ходять в мечеті, мають культурні та освітні організації.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:11 Ответить
Згідно з твоєю версією російського мультикультуралізму мечеті таджиків є одночасно синагогами...
показать весь комментарий
24.02.2026 19:19 Ответить
Де я таке писав? Просто в рф є і мечеті, і синагоги, і християнські храми. Це і є мультикультуралізм, така сама хрінь є в ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:21 Ответить
Зрозуміло...а нас зараз нічого такого нема...в нас зараз Україна для українців...
показать весь комментарий
24.02.2026 19:24 Ответить
Ні, у нас так само. Просто кількість неукраїнців поки що відносно мала. Вступ до ЄС це виправить, і в Україні найпопулярнішим ім'ям для новонароджених буде ім'я пророка педофіла мухамеда.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:31 Ответить
А що скажеш про теперішній національний склад влади ще не виправлений єесом?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:37 Ответить
Надто багато представників етнічних меншин (в тому числі негоїв) у владі, це погано. Має бути пропорційна система, або взагалі етнократія українців. Всі меншини мають країни, куди можна переїхати, якщо їм щось тут не подобається.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:42 Ответить
здравые идеи национализма. Я вообще думаю что эта война это какой-то план по утилизации белого населения в крупнейшей европейской державе с минимумом нац меньшинств. Так что после войны с ******** будет еще одна война против левацких идей Брюсселя. Главное чтобы опять не выбрали еврея или какого-то азера или татарина(хотя их и так уже полно в силовых органах, как тараканов)
показать весь комментарий
24.02.2026 19:51 Ответить
Це війна з європейською цивілізацією.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:03 Ответить
європейська цивілізація програла цю війну в 45 році.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:14 Ответить
На Батьківщині цих представників етнічних меншин (в тому числі негоїв) при владі нема жодного українця. Там це просто немислимо. Треба перейменувати Революцію Гідності у Революцію Української Національної Гідності.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:00 Ответить
у нас ще не було революції, тим більше національної

може вже і не буде
показать весь комментарий
24.02.2026 20:15 Ответить
Монголи, слов'яни, мусульмани в одній країні. Теж хочеш, щоб на ураза-байрам пів Києва стояли на колінах на килимках? Чи може хочеш, щоб Україна взяла на себе квоту на розміщення у себе сирійських біженців?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:24 Ответить
Станом на 2025-2026 роки, https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIKCAMQABiABBiiBDIHCAQQABjvBTIKCAUQABiABBiiBNIBCTI2MDYzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiH9ZixxfKSAxXNFBAIHalFD98QgK4QegQIARAB Польща не має офіційних публічно оголошених квот спеціально для сирійських біженців. А що скажеш про національний склад теперішньої української влади?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:27 Ответить
Польща не має, а от Україна буде мати. Бо за свої борги треба буде розплачуватися.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:30 Ответить
Зрозуміло. Ті країни, які мають сирійських біженців мають борги. Очевидно, що ті країни, які мають українських біженців теж мають борги. Так все ж...що скажеш про національний склад теперішньої української влади і про що він свідчить?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:40 Ответить
>Зрозуміло. Ті країни, які мають сирійських біженців мають борги.

ні, але країни, які мають борги, знаходяться під тиском кредиторів, і будуть виконувати їх забаганки. Приклад - МВФ.

Багато країн ЄС масово приймають "біженців" з африки, бо ціль одна - етнічне заміщення населення.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:43 Ответить
Чия це ціль?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:45 Ответить
Політичних еліт Європи, США, Австралії, Канади, Нової Зеландії.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:53 Ответить
Де про це прочитати? чи це твоя особиста думка?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:56 Ответить
Просто загуглити: назва країни + diversity. Ще як бонус можна подивитися With Open Gates: https://archive.org/details/withopengates_201709
показать весь комментарий
24.02.2026 19:08 Ответить
Україна не польща, єврокомісія скаже - треба розмістити мільйон біженців, інакше не буде допомоги і введуть санкції, українська влада і погодиться.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:30 Ответить
Зрозуміло...єврокомісія скаже - треба пересадити усіх корупціонерів, українська влада і погодиться.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:42 Ответить
А воно їм треба? Ті корупціонери потім вкладають гроші в ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:47 Ответить
Москва та Ізраїль це ЄС?...тоді нам туди дійсно не потрібно...
показать весь комментарий
24.02.2026 18:58 Ответить
Гарна маніпуляція, тільки чомусь багато українських корупціонерів мають власність саме в ЄС, навіть умовна крупа.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:10 Ответить
Як ти міндічів з цукерманами з їхніми двушечками усєрдна захищаєш...
показать весь комментарий
24.02.2026 19:12 Ответить
Ні, я просто окрім негоїв ще пам'ятаю про етнічних українців-корупціонерів, які ******* мати власність саме в ЄС.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:19 Ответить
ШІ -
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022 і до кінця 2025 року країни ЄС закупили в росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
показать весь комментарий
24.02.2026 18:20 Ответить
В чому проблема озвучити конкретну дату або погодитися на вже озвучену - 2027 рік?. Корупція? Зі вступом до ЄС з корупцією в Україні боротимуться правоохоронці всього ЄС. Все решта балачки. Ціни приблизно зрівняються з сусідніми державами і зарплати також.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:21 Ответить
для вступу в ЄС сформовано перелік вимог. Виконано нуль! Нуль!
показать весь комментарий
24.02.2026 18:25 Ответить
Це ж вона казала, що Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза»? 🤭
показать весь комментарий
24.02.2026 18:21 Ответить
Вони просто ******* куколди які живляться кров'ю наших воїнів....
показать весь комментарий
24.02.2026 18:28 Ответить
Яким чином "живляться"?
показать весь комментарий
24.02.2026 18:30 Ответить
Бо русня не йде окуповувати італію з францією, а загрузла в Україні, за рахунок героїзму українських воїнів.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:34 Ответить
Ідіот.Не пиши нічого під моїми коментами.Відповідати не буду.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:36 Ответить
Де захочу, там і буду писати.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:38 Ответить
Коли вже в божевільні нет відключать...
показать весь комментарий
24.02.2026 19:03 Ответить
А ще Америку не йде атакувати.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:44 Ответить
США мають потужну армію, на відміну від країн Європи.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:50 Ответить
Єстонія тоді, по твоєму, має Армію на рівні США.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:51 Ответить
Естонія перестала бути країною Європи?

"США мають потужну армію, на відміну від країн Європи."
показать весь комментарий
24.02.2026 18:55 Ответить
Тобто в Європі Армії практично нема...чому ж тоді росія не напала на Європу?? виходить, що у 2022 естонська Армія була сильнішою за українську?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:04 Ответить
>чому ж тоді росія не напала на Європу??

Гарне питання, можливо ***** - ідіот, або повірив, що він зможе швидко (за 4 години) окупувати Україну.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:09 Ответить
як баронесса може сказати строк якщо Зе не виконав жодної(!) вимоги НАПИСАНИХ, які потрібні для вступу! До кінця січня обіцяв подати Закон про перезавантаження ДБР і ...ні ***! Він просто грає в гру, таку саму як грав Януковощ!
показать весь комментарий
24.02.2026 18:27 Ответить
Так вони ж сами його заохочують...навіть в очі не можуть сказати зепокидьку що воно покидьок...
показать весь комментарий
24.02.2026 18:29 Ответить
а який в цьому практичний сенс сьогодення? Вони допомагають Україні, а Зе її законно обраний президент. А те що він покидьок не їх проблема, це проблема "насєлєнія" Тай нам потрібна зброя і гроші а не патетичні заяви. Добре що вони путіна покидьком називають, бо в 1938 все було "нє так аднозначно"
показать весь комментарий
24.02.2026 18:35 Ответить
Не називають вони його покидьком .
Більше того - вони , за 4 роки , на 213млрд€ , в нього газу і нафти купили !
показать весь комментарий
24.02.2026 19:11 Ответить
Ну сказали, а далі що? Який практичний результат ви бачите? Він після цього стане іншим? Піде у відставку? Застрелиться? Що?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:15 Ответить
Коли зло підживлюють воно росте....нагліє від безкарності ...
показать весь комментарий
25.02.2026 05:56 Ответить
Коротко-спочатку реформи,потім членство.Ну не хочуть вони собі на шию вішати єрмака-татарова,міндича,баканова і т.д.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:29 Ответить
Україна отримала від ЄС перелік вимог, за якими і перевірятимуть, чи виконала наша країна критерії для вступу.

Як пише https://www.facebook.com/********?__cft__[0]=AZbOeO3oS7whD3VeUMZoHZIrt_uWUUdLlvjUPoUuvvECbFw9W6ShYsUN4SKnHCtj0TcBsk7PjTCAafyRJu3Q6QezBD4dFvWhIjgpYtTdaKtSWTCxLaQVFXWAYrNG8KCQIA2usosumUJLL-UiUms1NjJ1QiqUPgL1-Gap6Ven9PGFT7uzplaWPAV8i15ter1UV6E&__tn__=-]K-R Європейська правда, низку вимог у сферах верховенства права та антикорупції нам доведеться виконати перед вступом навіть за найшвидшого сценарію.

Ось низка вимог, які висуває Євросоюз:

розширення юрисдикції НАБУ на всі державні посади з високим рівнем ризику;

надання САП повноваження відкривати провадження проти народних депутатів без санкції генпрокурора;

вилучення положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування ("правки Лозового");

реформа ДБР за значної участі незалежних експертів, визначених міжнародними партнерами;

забезпечення більшої прозорості та об'єктивності процедури відбору та звільнення генерального прокурора;

відчутний прогрес в реформуванні СБУ;

переглянуті процедури перевірки доброчесності для суддів Верховного суду та інших вищих судів;

своєчасне призначення кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, які пройшли міжнародну перевірку;

розширення складу комісії з відбору членів Вищої кваліфкомісії суддів із залученням міжнародних експертів.

Вимоги - цілком реальні і зрозумілі. І саме від української влади залежить, коли ми їх виконаємо і чи зможемо якнайшвидше досягти відповідності всім критеріям.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:32 Ответить
90 млрд євро кредиту для України підтримали всі 27 країн ЄС
показать весь комментарий
24.02.2026 18:33 Ответить
"Очень" неожиданно.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:34 Ответить
обдурили Орбана сказали шо запустять Дружбу і відклали запуск
показать весь комментарий
24.02.2026 18:35 Ответить
думаю Орбан "сам обманиваться рад"
показать весь комментарий
24.02.2026 18:36 Ответить
Вже навіть я можу ці терміни назвати. Ніколи. Ніколи Україну не візьмуть до ЄС. Ніколи Україну не візьмуть в НАТО. Нажаль, це правда. Кожного разу будуть нові причини відмови. То окуповані території, то спірні території. То високий рівень корупції. То низький рівень толерантності. То низький пенсійний вік. І так до безкінечності.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:42 Ответить
Яка "несподіванка". Євроскоти хоч би задумалися,що Україна зараз страждає саме через бажання вступити в цей самий,як виявляється нікчемний ЄС 12 (12Карл!!!) років тому. Тварюки лицемірні. Треба починати робити військовий союз навколо України та й все. Все інше -підарастія та балаканина.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:43 Ответить
Україна зараз страждає через бажання "паржатьпапріколу", саме ржуни допомогли ворогам вперти свого агента президентом. А разом з придурками страждають і нормальні люди.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:09 Ответить
Це вже 100500 раз пишеться. Але зараз мова про конкретні речі. Великобританія буде допомагати?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:29 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 18:48 Ответить
Кожен раз пишу: ніхто зелену брехливу корупційну шоблу в ЄС не допустить, отак обіцянками, як морквиною перед небритою мордою оманського віслюка будуть помахувати, а воно буде гундосити, що всі кругом винні.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:05 Ответить
Альо даш ти даш,це вимагання , по пацанськи
показать весь комментарий
24.02.2026 19:21 Ответить
Та нікому ми там не потрібні, - з голою сракою, купою боргів і дикою корупцією..
показать весь комментарий
24.02.2026 19:40 Ответить
Існують домовленності не пускати нас в ЕС та НАТО. Про це навіть Трамп ліниво каже.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:57 Ответить
Вже вступили в НАТО тепер так само вступимо в єс
показать весь комментарий
24.02.2026 21:16 Ответить
... без реальних реформ ніякого вступу не буде ,повинні запрацювати інститути держави ,наприклад, судова система, податкова служба ...
Замість цього маємо рішал на всіх рівнях і чиновників із захмарними статками.
Це яка з країн Європи захоче фінансувати нашу мафію ?
Цю інформацію можна передати прямо у охвіс, щоб перестали клеїти дурня та імітувати патужні дії...
показать весь комментарий
24.02.2026 22:35 Ответить
Уже и морковку забрали. Приближаемся к кульминации.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:25 Ответить
 
 