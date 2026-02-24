Евросоюз пока не может предоставить Украине конкретную дату вступления в блок, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пока невозможно установить конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.
Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЄП".
Ответ ЕК
На вопрос журналистов о том, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.
"Должна сказать, что Украина демонстрирует выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Это тяжелые реформы, нелегкие реформы. Нужно убедить многих людей поддержать их, модернизировать страну. И очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за свое выживание", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Политик отметила, что ЕС будет продолжать поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству в блоке. Однако, по ее словам, установление конкретных дат в этом вопросе невозможно.
"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели абсолютно очевидна", - добавила фон дер Ляйен.
Заявления о дате вступления Украины в ЕС
- Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
- Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна - без Кучми!
Україна в ЄС - без Зе...
Ще раз: який сенс боротися за Україну, якщо вона теж стане частиною мультикультурного простору, просто не під москвою, а під брюселем? Кінцевий результат - заміщення місцевого населення - буде в обох випадках.
може вже і не буде
ні, але країни, які мають борги, знаходяться під тиском кредиторів, і будуть виконувати їх забаганки. Приклад - МВФ.
Багато країн ЄС масово приймають "біженців" з африки, бо ціль одна - етнічне заміщення населення.
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022 і до кінця 2025 року країни ЄС закупили в росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
"США мають потужну армію, на відміну від країн Європи."
Гарне питання, можливо ***** - ідіот, або повірив, що він зможе швидко (за 4 години) окупувати Україну.
Більше того - вони , за 4 роки , на 213млрд€ , в нього газу і нафти купили !
Як пише https://www.facebook.com/********?__cft__[0]=AZbOeO3oS7whD3VeUMZoHZIrt_uWUUdLlvjUPoUuvvECbFw9W6ShYsUN4SKnHCtj0TcBsk7PjTCAafyRJu3Q6QezBD4dFvWhIjgpYtTdaKtSWTCxLaQVFXWAYrNG8KCQIA2usosumUJLL-UiUms1NjJ1QiqUPgL1-Gap6Ven9PGFT7uzplaWPAV8i15ter1UV6E&__tn__=-]K-R Європейська правда, низку вимог у сферах верховенства права та антикорупції нам доведеться виконати перед вступом навіть за найшвидшого сценарію.
Ось низка вимог, які висуває Євросоюз:
розширення юрисдикції НАБУ на всі державні посади з високим рівнем ризику;
надання САП повноваження відкривати провадження проти народних депутатів без санкції генпрокурора;
вилучення положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування ("правки Лозового");
реформа ДБР за значної участі незалежних експертів, визначених міжнародними партнерами;
забезпечення більшої прозорості та об'єктивності процедури відбору та звільнення генерального прокурора;
відчутний прогрес в реформуванні СБУ;
переглянуті процедури перевірки доброчесності для суддів Верховного суду та інших вищих судів;
своєчасне призначення кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, які пройшли міжнародну перевірку;
розширення складу комісії з відбору членів Вищої кваліфкомісії суддів із залученням міжнародних експертів.
Вимоги - цілком реальні і зрозумілі. І саме від української влади залежить, коли ми їх виконаємо і чи зможемо якнайшвидше досягти відповідності всім критеріям.
Замість цього маємо рішал на всіх рівнях і чиновників із захмарними статками.
Це яка з країн Європи захоче фінансувати нашу мафію ?
Цю інформацію можна передати прямо у охвіс, щоб перестали клеїти дурня та імітувати патужні дії...