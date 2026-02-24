Шмигаль показав міжнародним партнерам наслідки 13 атак РФ на столичну ТЕЦ. ФОТОрепортаж

Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав одну з ТЕЦ у Києві разом із міжнародними партнерами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні з нами Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Євроради Антоніу Кошта, Президент Фінляндії Стубб, очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, міністри та інші високопоставлені гості", - нагадав міністр.

За чотири роки по ТЕЦ завдали 13 ракетних і дронових ударів

Як зазначається, Шмигаль продемонстрував наслідки російських ударів.













Також читайте: Через ворожі обстріли є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

"На таких об’єктах війна перестає бути статистикою чи картинкою на екрані. Тут видно, що росія воює проти світла, проти тепла, проти нормальності і можливості жити. Ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тисяч людей у Києві. За чотири роки росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, з яких 9 - за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію. А на початку лютого сюди прилетіло 5 балістичних ракет - і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень", - йдеться у повідомленні.

Понад 40 країн допомагають Україні відновлювати енергетику

Шмигаль також додав, що українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору.

Читайте: В Одесі після атак РФ без електрики лишаються 18 тис. споживачів, - Свириденко