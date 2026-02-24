4 795 21

Шмигаль показав міжнародним партнерам наслідки 13 атак РФ на столичну ТЕЦ. ФОТОрепортаж

Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав одну з ТЕЦ у Києві разом із міжнародними партнерами. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з нами Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Євроради Антоніу Кошта, Президент Фінляндії Стубб, очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, міністри та інші високопоставлені гості", - нагадав міністр.

За чотири роки по ТЕЦ завдали 13 ракетних і дронових ударів

Як зазначається, Шмигаль продемонстрував наслідки російських ударів.

ТЕЦ Києва після обстрілу
"На таких об’єктах війна перестає бути статистикою чи картинкою на екрані. Тут видно, що росія воює проти світла, проти тепла, проти нормальності і можливості жити. Ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тисяч людей у Києві. За чотири роки росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, з яких 9 - за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію. А на початку лютого сюди прилетіло 5 балістичних ракет - і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень", - йдеться у повідомленні.

Понад 40 країн допомагають Україні відновлювати енергетику

Шмигаль також додав, що українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору.

Трирівневий захист теж показав?
24.02.2026 16:21 Відповісти
Покажи им еще решения правительства в которых,за хабари от ахметки, запрещалось строить дома с индивидуальным отоплением,что бы сдирать три шкуры с людей в пользу владельца самой дорогой виллы в Европе
24.02.2026 16:22 Відповісти
Мне кажется или Шмыгаль больше себя, чем "наслідкі" показывает?
24.02.2026 16:20 Відповісти
24.02.2026 16:20 Відповісти
Якщо кажеться - христись москалику...
24.02.2026 16:54 Відповісти
пнх
24.02.2026 16:56 Відповісти
Ты уже пришёл *****?
24.02.2026 19:55 Відповісти
Розженися і вдарся головою у стінку... може мізків добавиться.
24.02.2026 20:08 Відповісти
я так вижу ты таким способом ума и набирался
24.02.2026 20:17 Відповісти
24.02.2026 16:21 Відповісти
а чому внайома та серлеща не показав?
24.02.2026 16:35 Відповісти
100 рівневий захист. ага . від балістинки. ну ну
25.02.2026 21:47 Відповісти
24.02.2026 16:22 Відповісти
пытался установить автономное отопление в квартире еще с 2000.
Естественно, разрешения не получил...
В 2014 плюнул и установил газовую колонку....
Весь дом был против, пока не отключили отопление...
... у нашего большого донецкиого друга гудка скатилась скупая слеза по небритой щеке...
24.02.2026 16:50 Відповісти
У тій вілллі , зараз , переховуються його синочки Дамір і Алмір ...
24.02.2026 18:18 Відповісти
Рашисти це варвари ,окрім ненависті ,огиди і прокльонів ці чорти нічого не добились . Тому позбуваймось всього російського що повязує з варварською ордою
24.02.2026 16:32 Відповісти
Щєй, кулєбякі, балалайкі та лаптєй?
24.02.2026 17:23 Відповісти
Шмагаль все правильно робить. Треба показувати кацапів-варварів. Їм не місце в цивілізованому світі.
24.02.2026 16:47 Відповісти
Все вірно.
Тут, буржуї, багато з вас хто запитує: де ****, наші гроші?
Так ось де вони....
Ай яй яй. Ми ні копійчини не вкрали! Вибачаюсь.
Ми ні шажочка не вкрали!
Ми все що ви дали сюди вклали. То всьо підари.
24.02.2026 17:22 Відповісти
Ще друзі ЗЕленського допомогли з укриттям на чолі з Міндічем.
24.02.2026 16:47 Відповісти
Мені цікаво, а ТЕЦ державні? Якщо ні, то потрібно розібратись і наказати хто прийняв рішення про приватизацію та передачу так званому ефективному власнику!
25.02.2026 14:50 Відповісти
Показав наслідки власного саботажу виробництва ЗРК.
Черчилль у 1943-му:
Bofors 40 mm L/60 - 5 тис. на рік.
QF 3.7-inch AA gun - 3 тис. на рік.
20 mm Oerlikon - 10 тис. на рік.
Радари GL Mk.II, GCI - Type 7/8/15/271, Predictor AA (включаючи наземні, корабельні, авіаційні та зенітні) - 10 тис. на рік.

Шмигаль у 2026 - WTF?

Цензуромасоносоросятина не має нічого спільного з лібералізмом, це чума і геноцид у большевистських масштабах.
27.02.2026 00:52 Відповісти

27.02.2026 00:58 Відповісти

27.02.2026 01:00 Відповісти
 
 