Шмигаль показав міжнародним партнерам наслідки 13 атак РФ на столичну ТЕЦ. ФОТОрепортаж
Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав одну з ТЕЦ у Києві разом із міжнародними партнерами.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з нами Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Євроради Антоніу Кошта, Президент Фінляндії Стубб, очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, міністри та інші високопоставлені гості", - нагадав міністр.
За чотири роки по ТЕЦ завдали 13 ракетних і дронових ударів
Як зазначається, Шмигаль продемонстрував наслідки російських ударів.
"На таких об’єктах війна перестає бути статистикою чи картинкою на екрані. Тут видно, що росія воює проти світла, проти тепла, проти нормальності і можливості жити. Ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тисяч людей у Києві. За чотири роки росія завдала по ній 13 ракетних та дронових атак, з яких 9 - за останні пів року. У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію. А на початку лютого сюди прилетіло 5 балістичних ракет - і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень", - йдеться у повідомленні.
Понад 40 країн допомагають Україні відновлювати енергетику
Шмигаль також додав, що українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору.
Естественно, разрешения не получил...
В 2014 плюнул и установил газовую колонку....
Весь дом был против, пока не отключили отопление...
... у нашего большого донецкиого друга гудка скатилась скупая слеза по небритой щеке...
Тут, буржуї, багато з вас хто запитує: де ****, наші гроші?
Так ось де вони....
Ай яй яй. Ми ні копійчини не вкрали! Вибачаюсь.
Ми ні шажочка не вкрали!
Ми все що ви дали сюди вклали. То всьо підари.
Черчилль у 1943-му:
Bofors 40 mm L/60 - 5 тис. на рік.
QF 3.7-inch AA gun - 3 тис. на рік.
20 mm Oerlikon - 10 тис. на рік.
Радари GL Mk.II, GCI - Type 7/8/15/271, Predictor AA (включаючи наземні, корабельні, авіаційні та зенітні) - 10 тис. на рік.
Шмигаль у 2026 - WTF?
