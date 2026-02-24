Шмыгаль показал международным партнерам последствия 13 атак РФ на столичную ТЭЦ. ФОТОрепортаж

Министр энергетики Денис Шмыгаль посетил одну из ТЭЦ в Киеве вместе с международными партнерами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с нами - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Стубб, главы правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии, Швеции, министры и другие высокопоставленные гости", - напомнил министр.

За четыре года по ТЭЦ нанесли 13 ракетных и дроновых ударов

Как отмечается, Шмыгаль продемонстрировал последствия российских ударов.













"На таких объектах война перестает быть статистикой или картинкой на экране. Здесь видно, что Россия воюет против света, против тепла, против нормальности и возможности жить. Эта ТЭЦ обеспечивала теплом 500 тысяч человек в Киеве. За четыре года Россия нанесла по ней 13 ракетных и дроновых атак, из которых 9 - за последние полгода. В январе из-за очередного удара станция перестала производить электроэнергию. А в начале февраля сюда прилетело 5 баллистических ракет - и остановилось производство тепла. Без отопления остались более 1100 многоквартирных домов, 118 школ и садиков, 18 больниц", - говорится в сообщении.

Более 40 стран помогают Украине восстанавливать энергетику

Шмыгаль также добавил, что украинскую энергетику этой зимой поддерживают более 40 стран и организаций. В 2025 году через Фонд поддержки энергетики было мобилизовано около 600 млн евро. За время полномасштабной войны Украина получила более 2000 гуманитарных грузов для энергосектора.

