Шмыгаль показал международным партнерам последствия 13 атак РФ на столичную ТЭЦ. ФОТОрепортаж

Министр энергетики Денис Шмыгаль посетил одну из ТЭЦ в Киеве вместе с международными партнерами. 

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с нами - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Стубб, главы правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии, Швеции, министры и другие высокопоставленные гости", - напомнил министр.

За четыре года по ТЭЦ нанесли 13 ракетных и дроновых ударов

Как отмечается, Шмыгаль продемонстрировал последствия российских ударов.

ТЭЦ Киева после обстрела
"На таких объектах война перестает быть статистикой или картинкой на экране. Здесь видно, что Россия воюет против света, против тепла, против нормальности и возможности жить. Эта ТЭЦ обеспечивала теплом 500 тысяч человек в Киеве. За четыре года Россия нанесла по ней 13 ракетных и дроновых атак, из которых 9 - за последние полгода. В январе из-за очередного удара станция перестала производить электроэнергию. А в начале февраля сюда прилетело 5 баллистических ракет - и остановилось производство тепла. Без отопления остались более 1100 многоквартирных домов, 118 школ и садиков, 18 больниц", - говорится в сообщении.

Более 40 стран помогают Украине восстанавливать энергетику

Шмыгаль также добавил, что украинскую энергетику этой зимой поддерживают более 40 стран и организаций. В 2025 году через Фонд поддержки энергетики было мобилизовано около 600 млн евро. За время полномасштабной войны Украина получила более 2000 гуманитарных грузов для энергосектора.

+8
Трирівневий захист теж показав?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:21 Ответить
+5
Покажи им еще решения правительства в которых,за хабари от ахметки, запрещалось строить дома с индивидуальным отоплением,что бы сдирать три шкуры с людей в пользу владельца самой дорогой виллы в Европе
показать весь комментарий
24.02.2026 16:22 Ответить
+3
Мне кажется или Шмыгаль больше себя, чем "наслідкі" показывает?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:20 Ответить
Мне кажется или Шмыгаль больше себя, чем "наслідкі" показывает?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:20 Ответить
Якщо кажеться - христись москалику...
показать весь комментарий
24.02.2026 16:54 Ответить
пнх
показать весь комментарий
24.02.2026 16:56 Ответить
Ты уже пришёл *****?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:55 Ответить
Розженися і вдарся головою у стінку... може мізків добавиться.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:08 Ответить
я так вижу ты таким способом ума и набирался
показать весь комментарий
24.02.2026 20:17 Ответить
а чому внайома та серлеща не показав?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:35 Ответить
100 рівневий захист. ага . від балістинки. ну ну
показать весь комментарий
25.02.2026 21:47 Ответить
пытался установить автономное отопление в квартире еще с 2000.
Естественно, разрешения не получил...
В 2014 плюнул и установил газовую колонку....
Весь дом был против, пока не отключили отопление...
... у нашего большого донецкиого друга гудка скатилась скупая слеза по небритой щеке...
показать весь комментарий
24.02.2026 16:50 Ответить
У тій вілллі , зараз , переховуються його синочки Дамір і Алмір ...
показать весь комментарий
24.02.2026 18:18 Ответить
Рашисти це варвари ,окрім ненависті ,огиди і прокльонів ці чорти нічого не добились . Тому позбуваймось всього російського що повязує з варварською ордою
показать весь комментарий
24.02.2026 16:32 Ответить
Щєй, кулєбякі, балалайкі та лаптєй?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:23 Ответить
Шмагаль все правильно робить. Треба показувати кацапів-варварів. Їм не місце в цивілізованому світі.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:47 Ответить
Все вірно.
Тут, буржуї, багато з вас хто запитує: де ****, наші гроші?
Так ось де вони....
Ай яй яй. Ми ні копійчини не вкрали! Вибачаюсь.
Ми ні шажочка не вкрали!
Ми все що ви дали сюди вклали. То всьо підари.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:22 Ответить
Ще друзі ЗЕленського допомогли з укриттям на чолі з Міндічем.
показать весь комментарий
24.02.2026 16:47 Ответить
Мені цікаво, а ТЕЦ державні? Якщо ні, то потрібно розібратись і наказати хто прийняв рішення про приватизацію та передачу так званому ефективному власнику!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:50 Ответить
Показав наслідки власного саботажу виробництва ЗРК.
Черчилль у 1943-му:
Bofors 40 mm L/60 - 5 тис. на рік.
QF 3.7-inch AA gun - 3 тис. на рік.
20 mm Oerlikon - 10 тис. на рік.
Радари GL Mk.II, GCI - Type 7/8/15/271, Predictor AA (включаючи наземні, корабельні, авіаційні та зенітні) - 10 тис. на рік.

Шмигаль у 2026 - WTF?

Цензуромасоносоросятина не має нічого спільного з лібералізмом, це чума і геноцид у большевистських масштабах.
показать весь комментарий
27.02.2026 00:52 Ответить

