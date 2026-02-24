Из-за вражеских обстрелов отключено электроснабжение в 4 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Минэнерго.

Продолжается ликвидация последствий повреждений

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в работу", - говорится в сообщении.

Действуют почасовые отключения

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения.

