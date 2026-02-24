Из-за вражеских обстрелов отключено электроснабжение в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Продолжается ликвидация последствий повреждений
"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить питание и вернуть оборудование в работу", - говорится в сообщении.
Действуют почасовые отключения
Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения.
