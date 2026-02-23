Зупинка аварійного імпорту електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в енергосистемі України, – "Укренерго"

Імовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Про це заявили в "Укренерго".

Об'єм допомоги

Там нагадали, що останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

"Загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об'єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання", – сказано в повідомленні.

У компанії також наголосили, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до "Укренерго" наразі не надходило.

Умови поставок

Наразі між "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до об'єднаної енергосистеми України до/з енергосистеми Словаччини.

Окрім того, "Укренерго" 23 лютого 2026 року отримало лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за чинним договором про поставки аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни, зазначили в "Укренерго".

"Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів", – також підкреслили в компанії.

Суть конфлікту

Нагадаємо, раніше 23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.