Все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости, - Кулеба
На сегодняшний день все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Он напомнил, что работу начали несколько недель назад — первыми свои решения представили прифронтовые и центральные области.
Сейчас наработки представили:
- Николаевская,
- Херсонская,
- Кировоградская,
- Житомирская,
- Ривненская,
- Хмельницкая,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Ивано-Франковская
- Черновицкая области.
Приоритеты
По его словам, каждый регион проработал четыре ключевых направления: защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, альтернативные источники питания и децентрализация теплоснабжения. Приоритет — объекты электро-, водо- и теплоснабжения.
"Для меня важно, что это конкретные расчеты. Регионы определили перечень объектов, технические параметры, стоимость мероприятий. Это основа для формирования бюджетных решений и донорских запросов", - уточнил Кулеба.
Сейчас документы дорабатывают с учетом замечаний и уточнений финансовой части. После этого их вынесут на утверждение и начнут практическую реализацию.
