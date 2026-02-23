Все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости, - Кулеба

На сегодняшний день все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Подробности

Он напомнил, что работу начали несколько недель назад — первыми свои решения представили прифронтовые и центральные области.

Сейчас наработки представили:

Николаевская,

Херсонская,

Кировоградская,

Житомирская,

Ривненская,

Хмельницкая,

Волынская,

Тернопольская,

Львовская,

Ивано-Франковская

Черновицкая области.

Приоритеты

По его словам, каждый регион проработал четыре ключевых направления: защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, альтернативные источники питания и децентрализация теплоснабжения. Приоритет — объекты электро-, водо- и теплоснабжения.

"Для меня важно, что это конкретные расчеты. Регионы определили перечень объектов, технические параметры, стоимость мероприятий. Это основа для формирования бюджетных решений и донорских запросов", - уточнил Кулеба.

Сейчас документы дорабатывают с учетом замечаний и уточнений финансовой части. После этого их вынесут на утверждение и начнут практическую реализацию.

