РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины Защита критической инфраструктуры
900 22

Все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости, - Кулеба

Новая помощь от G7+: итоги "энергетического Рамштайна"

На сегодняшний день все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он напомнил, что работу начали несколько недель назад — первыми свои решения представили прифронтовые и центральные области.

Сейчас наработки представили:

  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Кировоградская,
  • Житомирская,
  • Ривненская,
  • Хмельницкая,
  • Волынская,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг снова атаковалприпортовую инфраструктуру Одесской области: есть жертвы и повреждения. ФОТО

Приоритеты

По его словам, каждый регион проработал четыре ключевых направления: защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, альтернативные источники питания и децентрализация теплоснабжения. Приоритет — объекты электро-, водо- и теплоснабжения.

"Для меня важно, что это конкретные расчеты. Регионы определили перечень объектов, технические параметры, стоимость мероприятий. Это основа для формирования бюджетных решений и донорских запросов", - уточнил Кулеба.

Сейчас документы дорабатывают с учетом замечаний и уточнений финансовой части. После этого их вынесут на утверждение и начнут практическую реализацию.

Читайте также: Остановка аварийного импорта электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины, – "Укрэнерго"

Автор: 

план (70) энергетика (1275) Кулеба Алексей (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А як там наглядач за енергетикою - Настафа Муйєм?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:12 Ответить
+4
Только на 5-й год войны составили план энергетической стойкости.
Это все, что нужно знать о зеленых и их способностях руководить страной.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:10 Ответить
+3
Думаю, що добре поживають... Але не в Україні.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только на 5-й год войны составили план энергетической стойкости.
Это все, что нужно знать о зеленых и их способностях руководить страной.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:10 Ответить
Только тут есть маааленький вопрос. Зачем тогда нам центральные министрества инфраструктуры и энергетики, если планы по энергостойкости разрабатывают местные власти регионов? Министры будут только руками водить?

Это очередная попытка снять ответственность с центральной власти.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:28 Ответить
5-й рік "повномасштабной" або "великої" війни. Вибирайте, як Вам більше до вподоби. Бо війна в Україні почалась в далекому 2014-му році. Про це не потрібно забувати.
З усім іншим згоден. От якби ще державною мовою...
показать весь комментарий
24.02.2026 01:20 Ответить
А як там наглядач за енергетикою - Настафа Муйєм?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:12 Ответить
Він напевне свої гроші отримує, а все інше його не цікавить.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:25 Ответить
А міндічь з єрмаком що? Нічого не отримають?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:31 Ответить
він внайом
показать весь комментарий
24.02.2026 01:04 Ответить
Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об'єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів

Тобто, красти будуть і далі, на тих, раніше "захищених об'єктах"... "Велике захистництво-крадівництво" буде продовжено!
показать весь комментарий
23.02.2026 23:14 Ответить
Снова очередной план вместо реальных дел. А как там поживают все предыдущие планы, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами страны?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:24 Ответить
Думаю, що добре поживають... Але не в Україні.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:39 Ответить
Провели собрания, поддержали офис президента, составили план.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:26 Ответить
На перший рік війни , точніше літом 2022 року повинні ці плани реалізовані в життя, а не тільки на папері.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:40 Ответить
От тепер заживемо! Ніякі ракети не страшні! Можете красти скільки завгодно!
показать весь комментарий
24.02.2026 00:15 Ответить
сподіваюсь потужні та незламні?
показать весь комментарий
24.02.2026 02:04 Ответить
Енергетична стійкість? А енергетична потужність де? Самими стійкими виявилися міндіч і цукерман під дахом Голобородька', але всіх їх налякало НАБУ. Так злякалися, що забігли аж до Ізраїлю і дах вітром покосило.
показать весь комментарий
24.02.2026 03:29 Ответить
Конкістадори від влади пропонують місцевим індіанцям скляні буси у вигляді "розподіленої енергетики" за рахунок тих же індіанців в обмін на золото - атомну енергетику країни.
показать весь комментарий
24.02.2026 05:29 Ответить
🤡🤡🤡🤮🤮🤮
показать весь комментарий
24.02.2026 05:55 Ответить
Так, плани енергетичній стійкості є. За тиждень всім зробити плани енергетичной незламності. А ще за тиждень плани енергетичной потужності.
показать весь комментарий
24.02.2026 06:10 Ответить
Намалювали папірців, звичайна справа. Підуть туди ж, куди і "плани незламності, перемоги" і т.ін
показать весь комментарий
24.02.2026 07:21 Ответить
як ці слова- плани стійкості,потужності,незламності викликають гидотні рефлекси
показать весь комментарий
24.02.2026 07:38 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 08:43 Ответить
 
 