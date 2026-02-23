Враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Одесчины: есть жертвы и повреждения. ФОТО

Ночью войска РФ снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

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Поврежден накопитель грузового транспорта

Как отмечается, повреждена территория накопителя грузового транспорта.

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Двое погибших и трое раненых: последствия ночной атаки

К сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Это очередной удар по гражданской логистике и портовой инфраструктуре. Россия системно атакует объекты, не имеющие никакого военного назначения, пытаясь подорвать экономику региона и страны в целом. Все профильные службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются", - отметил Кулеба.

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