Враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Одесчины: есть жертвы и повреждения. ФОТО
Ночью войска РФ снова атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Поврежден накопитель грузового транспорта
Как отмечается, повреждена территория накопителя грузового транспорта.
Двое погибших и трое раненых: последствия ночной атаки
К сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
"Это очередной удар по гражданской логистике и портовой инфраструктуре. Россия системно атакует объекты, не имеющие никакого военного назначения, пытаясь подорвать экономику региона и страны в целом. Все профильные службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются", - отметил Кулеба.
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