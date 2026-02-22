Еще семь областей представили планы энергоустойчивости, - Кулеба

Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Ряд областей представили планы

Свои решения сегодня представили:

"Мы видим сильные, практические кейсы - от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок", - отметил Кулеба.

Атаки по системам водоснабжения и водоотведения

Кроме этого, министр отметил, что параллельно с ударами по теплоцентралям Россия атакует системы водоснабжения и водоотведения. Поэтому принципиальная задача – максимальная автономность каждой области и каждой громады.

По его словам, планы должны быть комплексными и включать четыре обязательных направления:

защита критической инфраструктуры

развитие распределенной генерации

альтернативные источники питания для критических объектов

децентрализацию тепловойгенерации.

"По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой громады должны быть готовы к любым вызовам", - заявил Кулеба.

