Еще семь областей представили планы энергоустойчивости, - Кулеба
Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.
Об этом в соцсети Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Ряд областей представили планы
Свои решения сегодня представили:
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Одесская области.
"Мы видим сильные, практические кейсы - от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок", - отметил Кулеба.
Атаки по системам водоснабжения и водоотведения
Кроме этого, министр отметил, что параллельно с ударами по теплоцентралям Россия атакует системы водоснабжения и водоотведения. Поэтому принципиальная задача – максимальная автономность каждой области и каждой громады.
По его словам, планы должны быть комплексными и включать четыре обязательных направления:
- защита критической инфраструктуры
- развитие распределенной генерации
- альтернативные источники питания для критических объектов
- децентрализацию тепловойгенерации.
"По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой громады должны быть готовы к любым вызовам", - заявил Кулеба.
ось тількі на втілення планів мабуть потрібні гроші,
Зєля нагодує Нарід звітами і папірцями !!!
Епоха ІБД
якщо не буде сильно xолодно/спекотно і не буде обстрілів
ось такі "кейси -пейси", як у "Міндіча"
доречі він здриснув під якими П І Б ?