1 283 26

Еще семь областей представили планы энергоустойчивости, - Кулеба

Еще семь областей Украины представили планы энергоустойчивости

Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.

Об этом в соцсети Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Ряд областей представили планы

Свои решения сегодня представили:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Одесская области.

"Мы видим сильные, практические кейсы - от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок", - отметил Кулеба.

Читайте также: Кулеба о ночной атаке РФ: Приостановлено водо- и теплоснабжение в части регионов

Атаки по системам водоснабжения и водоотведения

Кроме этого, министр отметил, что параллельно с ударами по теплоцентралям Россия атакует системы водоснабжения и водоотведения. Поэтому принципиальная задача – максимальная автономность каждой области и каждой громады.

По его словам, планы должны быть комплексными и включать четыре обязательных направления:

  •  защита критической инфраструктуры
  • развитие распределенной генерации
  • альтернативные источники питания для критических объектов
  • децентрализацию тепловойгенерации.

"По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой громады должны быть готовы к любым вызовам", - заявил Кулеба.

Читайте также: Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Топ комментарии
+9
Головне - щоб був план. А як там воно насправді буде, вже нікого не цікавить.
22.02.2026 22:45 Ответить
+7
В опі одні плани, мабуть мішок свіжого плану завезли.
22.02.2026 22:45 Ответить
+7
І що? Уже у восьми областях світло вимикати не будуть? 🤔 Ой! Не смішіть мої тапки, вмітатори роботи довбані.
22.02.2026 22:47 Ответить
Хороший план. Следующий на очереди- план шахедостойкости.
22.02.2026 22:44 Ответить
Схоже, у них планів багато. Хороших і різних. Навіть з різних континентів.
22.02.2026 22:48 Ответить
..."план перемоги" найвеличнішого, наприклад...
22.02.2026 22:53 Ответить
Таке може бути тільки з Колумбії. 😁
22.02.2026 22:55 Ответить
з Колумбії везуть кокс , план то власне виробництво .
23.02.2026 00:00 Ответить
есть ли у вас план мистер Фикс ?

ось тількі на втілення планів мабуть потрібні гроші,
22.02.2026 22:47 Ответить
Оце пепемога!!
Зєля нагодує Нарід звітами і папірцями !!!
Епоха ІБД
22.02.2026 22:48 Ответить
Такими темпами скоро кількість планів енергостійкості перевищить кількість самих областей! Крім складання планів ця влада більше ні на що нездатна!
22.02.2026 22:49 Ответить
На вході у приміщення однієї із громад читаю вивіску : " Пункт незламності працює з 8.00 до 16.30 з понеділка по п'ятницю ".... Однією табличкою на приміщенні держустанов додасться : " Тут з понеділка по п'ятницю функціонує пункт енергостійкості " ..... і правду ж ***.і напишуть - вони ж у теплі і при електриці сидять ))
23.02.2026 00:05 Ответить
Головним планом повинно бути виробництво ракет, які симетрично знищать росіян все, що вони знищили нам, тобто більшу частину енергетичної інфраструктури.
22.02.2026 22:59 Ответить
Не пройшло і 4 роки а вони тількі плани збирають.
22.02.2026 23:06 Ответить
Головне у збиранні планів - плановість збирання , план лісів зібрали , план гігаваттів - теж , прийшла черга планів енергостійкості .... головне укластися у графіки затвердження планів на виконавчих комітетах .
23.02.2026 00:08 Ответить
А що у конторі Кулеби не вистачає туалетного паперу?
22.02.2026 23:06 Ответить
...другий примірник - в москву? неповторний чиновницький креатив
22.02.2026 23:07 Ответить
Тобто відповідальність будуть вішати на смотрящих за областями, а Вождь буде ніпрічьом. Вибори ж
22.02.2026 23:16 Ответить
Цікава ситуація... Телепень-центр вимагає від не меньше кваліфікованих представників регіонів розробити якийсь там план, не до кінця усвідомлюючи що від них вимагається. Прямо таки змагання, хто краще залізе в дупу.
22.02.2026 23:30 Ответить
Коротше-кабмін переклав відповідальність на місцеву владу.
22.02.2026 23:36 Ответить
І що ж Зельоні будуть робити з цими планами? Покладуть в теку, до 32 потужних міжнародних договорів про нечувано-небачені гарантії безпеки імені Зеленского-Єрмака?
22.02.2026 23:46 Ответить
черговий потужний план стійкості
23.02.2026 00:28 Ответить
"Бачимо сильні, практичні кейси
якщо не буде сильно xолодно/спекотно і не буде обстрілів
ось такі "кейси -пейси", як у "Міндіча"
доречі він здриснув під якими П І Б ?
23.02.2026 00:37 Ответить
Ох уж ці планувальники....Якщо ці плани складають ті ж самі керівники які провалили підготовку до зими цього року, то користі буде небагато. Плани складуть, одрапортують, а далі трава не рости, бо хтось звільниться, когось переведуть, хтось найкраде та зникне. Загалом спитати буде не з кого - це головний принцип усіх планів, який принесли в наше життя суперменеджери з Банкової. Провалів - повно, а наказувати немає кого.
23.02.2026 07:39 Ответить
 
 