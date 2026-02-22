Ще сім областей представили плани енергостійкості, - Кулеба
Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Низка областей представили плани
Свої рішення сьогодні презентували:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Одеська області.
"Бачимо сильні, практичні кейси – від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області - потребують значних доопрацювань", - зауважив Кулеба.
Атаки по системах водопостачання й водовідведення
Крім цього, міністр зазначив, що паралельно з ударами по теплоцентралях Росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання – максимальна автономність кожної області та кожної громади.
За його словами, плани мають бути комплексними і включати чотири обов’язкові напрями:
- захист критичної інфраструктури
- розвиток розподіленої генерації
- альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів
- децентралізацію теплової генерації
"По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів", - заявив Кулеба.
ось тількі на втілення планів мабуть потрібні гроші,
Зєля нагодує Нарід звітами і папірцями !!!
Епоха ІБД
якщо не буде сильно xолодно/спекотно і не буде обстрілів
ось такі "кейси -пейси", як у "Міндіча"
доречі він здриснув під якими П І Б ?