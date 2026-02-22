Ще сім областей представили плани енергостійкості, - Кулеба

Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Низка областей представили плани

Свої рішення сьогодні презентували:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Одеська області.

"Бачимо сильні, практичні кейси – від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області - потребують значних доопрацювань", - зауважив Кулеба.

Атаки по системах водопостачання й водовідведення

Крім цього, міністр зазначив, що паралельно з ударами по теплоцентралях Росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання – максимальна автономність кожної області та кожної громади.

За його словами, плани мають бути комплексними і включати чотири обов’язкові напрями:

  •  захист критичної інфраструктури
  • розвиток розподіленої генерації
  • альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів
  • децентралізацію теплової генерації

"По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів", - заявив Кулеба.

Топ коментарі
+9
Головне - щоб був план. А як там воно насправді буде, вже нікого не цікавить.
22.02.2026 22:45 Відповісти
+7
В опі одні плани, мабуть мішок свіжого плану завезли.
22.02.2026 22:45 Відповісти
+7
І що? Уже у восьми областях світло вимикати не будуть? 🤔 Ой! Не смішіть мої тапки, вмітатори роботи довбані.
22.02.2026 22:47 Відповісти
Хороший план. Следующий на очереди- план шахедостойкости.
22.02.2026 22:44 Відповісти
22.02.2026 22:45 Відповісти
Схоже, у них планів багато. Хороших і різних. Навіть з різних континентів.
22.02.2026 22:48 Відповісти
..."план перемоги" найвеличнішого, наприклад...
22.02.2026 22:53 Відповісти
Таке може бути тільки з Колумбії. 😁
22.02.2026 22:55 Відповісти
з Колумбії везуть кокс , план то власне виробництво .
23.02.2026 00:00 Відповісти
22.02.2026 22:45 Відповісти
есть ли у вас план мистер Фикс ?

ось тількі на втілення планів мабуть потрібні гроші,
22.02.2026 22:47 Відповісти
22.02.2026 22:47 Відповісти
Оце пепемога!!
Зєля нагодує Нарід звітами і папірцями !!!
Епоха ІБД
22.02.2026 22:48 Відповісти
Такими темпами скоро кількість планів енергостійкості перевищить кількість самих областей! Крім складання планів ця влада більше ні на що нездатна!
22.02.2026 22:49 Відповісти
На вході у приміщення однієї із громад читаю вивіску : " Пункт незламності працює з 8.00 до 16.30 з понеділка по п'ятницю ".... Однією табличкою на приміщенні держустанов додасться : " Тут з понеділка по п'ятницю функціонує пункт енергостійкості " ..... і правду ж ***.і напишуть - вони ж у теплі і при електриці сидять ))
23.02.2026 00:05 Відповісти
Головним планом повинно бути виробництво ракет, які симетрично знищать росіян все, що вони знищили нам, тобто більшу частину енергетичної інфраструктури.
22.02.2026 22:59 Відповісти
Не пройшло і 4 роки а вони тількі плани збирають.
22.02.2026 23:06 Відповісти
Головне у збиранні планів - плановість збирання , план лісів зібрали , план гігаваттів - теж , прийшла черга планів енергостійкості .... головне укластися у графіки затвердження планів на виконавчих комітетах .
23.02.2026 00:08 Відповісти
А що у конторі Кулеби не вистачає туалетного паперу?
22.02.2026 23:06 Відповісти
...другий примірник - в москву? неповторний чиновницький креатив
22.02.2026 23:07 Відповісти
Тобто відповідальність будуть вішати на смотрящих за областями, а Вождь буде ніпрічьом. Вибори ж
22.02.2026 23:16 Відповісти
Цікава ситуація... Телепень-центр вимагає від не меньше кваліфікованих представників регіонів розробити якийсь там план, не до кінця усвідомлюючи що від них вимагається. Прямо таки змагання, хто краще залізе в дупу.
22.02.2026 23:30 Відповісти
Коротше-кабмін переклав відповідальність на місцеву владу.
22.02.2026 23:36 Відповісти
І що ж Зельоні будуть робити з цими планами? Покладуть в теку, до 32 потужних міжнародних договорів про нечувано-небачені гарантії безпеки імені Зеленского-Єрмака?
22.02.2026 23:46 Відповісти
черговий потужний план стійкості
23.02.2026 00:28 Відповісти
"Бачимо сильні, практичні кейси Джерело: https://censor.net/ua/n3601897
якщо не буде сильно xолодно/спекотно і не буде обстрілів
ось такі "кейси -пейси", як у "Міндіча"
доречі він здриснув під якими П І Б ?
23.02.2026 00:37 Відповісти
Ох уж ці планувальники....Якщо ці плани складають ті ж самі керівники які провалили підготовку до зими цього року, то користі буде небагато. Плани складуть, одрапортують, а далі трава не рости, бо хтось звільниться, когось переведуть, хтось найкраде та зникне. Загалом спитати буде не з кого - це головний принцип усіх планів, який принесли в наше життя суперменеджери з Банкової. Провалів - повно, а наказувати немає кого.
23.02.2026 07:39 Відповісти
 
 