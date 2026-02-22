Ще сім областей представили плани енергостійкості, - Кулеба

Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Низка областей представили плани

Свої рішення сьогодні презентували:

"Бачимо сильні, практичні кейси – від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області - потребують значних доопрацювань", - зауважив Кулеба.

Атаки по системах водопостачання й водовідведення

Крім цього, міністр зазначив, що паралельно з ударами по теплоцентралях Росія атакує системи водопостачання та водовідведення. Тому принципове завдання – максимальна автономність кожної області та кожної громади.

За його словами, плани мають бути комплексними і включати чотири обов’язкові напрями:

захист критичної інфраструктури

розвиток розподіленої генерації

альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів

децентралізацію теплової генерації

"По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення. Наступної зими громади мають бути готові до будь-яких викликів", - заявив Кулеба.

