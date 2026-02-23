Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини: є жертви та пошкодження. ФОТО

Уночі війська РФ знову атакували припортову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено накопичувач вантажного транспорту

Як зазначається, зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.

Двоє загиблих і троє поранених: наслідки нічної атаки

На жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

"Це черговий удар по цивільній логістиці та портовій інфраструктурі. росія системно атакує об’єкти, які не мають жодного військового призначення, намагаючись підірвати економіку регіону та країни загалом. Усі профільні служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються", - зауважив Кулеба.

