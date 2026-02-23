Усі регіони України представили плани енергетичної стійкості, - Кулеба

Станом на сьогодні всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що роботу розпочали кілька тижнів тому — першими свої рішення представили прифронтові та центральні області.

Нині напрацювання представили:

Миколаївська,

Херсонська,

Кіровоградська,

Житомирська,

Рівненська,

Хмельницька,

Волинська,

Тернопільська,

Львівська,

Івано-Франківська

Чернівецька області.

Пріоритети

За його словами, кожен регіон опрацював чотири ключові напрями: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, альтернативні джерела живлення та децентралізацію теплопостачання. Пріоритет — об’єкти електро-, водо- та теплопостачання.

"Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об’єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів", - уточнив Кулеба.

Наразі документи доопрацьовують з урахуванням зауважень і уточнення фінансової частини. Після цього їх винесуть на затвердження та розпочнуть практичну реалізацію.

