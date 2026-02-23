Усі регіони України представили плани енергетичної стійкості, - Кулеба

Нова допомога від G7+: підсумки "енергетичного Рамштайну"

Станом на сьогодні всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що роботу розпочали кілька тижнів тому — першими свої рішення представили прифронтові та центральні області.

Нині напрацювання представили:

  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Кіровоградська,
  • Житомирська,
  • Рівненська,
  • Хмельницька,
  • Волинська,
  • Тернопільська,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька області.

Пріоритети

За його словами, кожен регіон опрацював чотири ключові напрями: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, альтернативні джерела живлення та децентралізацію теплопостачання. Пріоритет — об’єкти електро-, водо- та теплопостачання.

"Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об’єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів", - уточнив Кулеба.

Наразі документи доопрацьовують з урахуванням зауважень і уточнення фінансової частини. Після цього їх винесуть на затвердження та розпочнуть практичну реалізацію.

Только на 5-й год войны составили план энергетической стойкости.
Это все, что нужно знать о зеленых и их способностях руководить страной.
показати весь коментар
23.02.2026 23:10 Відповісти
Только тут есть маааленький вопрос. Зачем тогда нам центральные министрества инфраструктуры и энергетики, если планы по энергостойкости разрабатывают местные власти регионов? Министры будут только руками водить?

Это очередная попытка снять ответственность с центральной власти.
показати весь коментар
23.02.2026 23:28 Відповісти
5-й рік "повномасштабной" або "великої" війни. Вибирайте, як Вам більше до вподоби. Бо війна в Україні почалась в далекому 2014-му році. Про це не потрібно забувати.
З усім іншим згоден. От якби ще державною мовою...
показати весь коментар
24.02.2026 01:20 Відповісти
А як там наглядач за енергетикою - Настафа Муйєм?
показати весь коментар
23.02.2026 23:12 Відповісти
Він напевне свої гроші отримує, а все інше його не цікавить.
показати весь коментар
23.02.2026 23:25 Відповісти
А міндічь з єрмаком що? Нічого не отримають?
показати весь коментар
23.02.2026 23:31 Відповісти
Покарання не отримають, поки Зе при владі, а гроші вони вже отримали і поділилися з Ізраїлем за прихисток.
показати весь коментар
24.02.2026 09:08 Відповісти
він внайом
показати весь коментар
24.02.2026 01:04 Відповісти
Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об'єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів

Тобто, красти будуть і далі, на тих, раніше "захищених об'єктах"... "Велике захистництво-крадівництво" буде продовжено!
показати весь коментар
23.02.2026 23:14 Відповісти
Снова очередной план вместо реальных дел. А как там поживают все предыдущие планы, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами страны?
показати весь коментар
23.02.2026 23:24 Відповісти
Думаю, що добре поживають... Але не в Україні.
показати весь коментар
23.02.2026 23:39 Відповісти
Провели собрания, поддержали офис президента, составили план.
показати весь коментар
23.02.2026 23:26 Відповісти
На перший рік війни , точніше літом 2022 року повинні ці плани реалізовані в життя, а не тільки на папері.
показати весь коментар
23.02.2026 23:40 Відповісти
От тепер заживемо! Ніякі ракети не страшні! Можете красти скільки завгодно!
показати весь коментар
24.02.2026 00:15 Відповісти
сподіваюсь потужні та незламні?
показати весь коментар
24.02.2026 02:04 Відповісти
Енергетична стійкість? А енергетична потужність де? Самими стійкими виявилися міндіч і цукерман під дахом Голобородька', але всіх їх налякало НАБУ. Так злякалися, що забігли аж до Ізраїлю і дах вітром покосило.
показати весь коментар
24.02.2026 03:29 Відповісти
Конкістадори від влади пропонують місцевим індіанцям скляні буси у вигляді "розподіленої енергетики" за рахунок тих же індіанців в обмін на золото - атомну енергетику країни.
показати весь коментар
24.02.2026 05:29 Відповісти
24.02.2026 05:55 Відповісти
Так, плани енергетичній стійкості є. За тиждень всім зробити плани енергетичной незламності. А ще за тиждень плани енергетичной потужності.
показати весь коментар
24.02.2026 06:10 Відповісти
Намалювали папірців, звичайна справа. Підуть туди ж, куди і "плани незламності, перемоги" і т.ін
показати весь коментар
24.02.2026 07:21 Відповісти
як ці слова- плани стійкості,потужності,незламності викликають гидотні рефлекси
показати весь коментар
24.02.2026 07:38 Відповісти
В мене котик теж так робить, коли йому нехер робити.
показати весь коментар
24.02.2026 09:55 Відповісти
 
 