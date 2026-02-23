Усі регіони України представили плани енергетичної стійкості, - Кулеба
Станом на сьогодні всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що роботу розпочали кілька тижнів тому — першими свої рішення представили прифронтові та центральні області.
Нині напрацювання представили:
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Кіровоградська,
- Житомирська,
- Рівненська,
- Хмельницька,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Львівська,
- Івано-Франківська
- Чернівецька області.
Пріоритети
За його словами, кожен регіон опрацював чотири ключові напрями: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, альтернативні джерела живлення та децентралізацію теплопостачання. Пріоритет — об’єкти електро-, водо- та теплопостачання.
"Для мене важливо, що це конкретні розрахунки. Регіони визначили перелік об’єктів, технічні параметри, вартість заходів. Це основа для формування бюджетних рішень і донорських запитів", - уточнив Кулеба.
Наразі документи доопрацьовують з урахуванням зауважень і уточнення фінансової частини. Після цього їх винесуть на затвердження та розпочнуть практичну реалізацію.
Это все, что нужно знать о зеленых и их способностях руководить страной.
Это очередная попытка снять ответственность с центральной власти.
З усім іншим згоден. От якби ще державною мовою...
Тобто, красти будуть і далі, на тих, раніше "захищених об'єктах"... "Велике захистництво-крадівництво" буде продовжено!