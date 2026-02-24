Через ворожі обстріли є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Триває ліквідація наслідків пошкоджень

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Діють погодинні відключення

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

