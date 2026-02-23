В Одессе после атак РФ без электричества остаются 18 тыс. потребителей, - Свириденко

В Одесской области продолжается восстановление энергоснабжения после российских атак на объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ситуация с электроснабжением в Одессе и области

По ее словам, сразу после поражения подстанции "Таирово" в Одессе без света остались 156,6 тыс. потребителей. Сейчас электроснабжение восстановлено для большинства абонентов.

"На данный момент без электроснабжения остаются около 18 тысяч абонентов. Электроснабжение по подстанции "Темп" в Черноморске восстановлено", — отметила премьер.

Энергетики продолжают работы на поврежденных объектах. В городе и области задействовано 20 генераторов большой мощности, еще 40 находятся в резерве.

Критическая инфраструктура функционирует в штатном режиме. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение обеспечены.

Работа служб и помощь населению

В Одессе развернуто 290 пунктов оказания помощи, которые координирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают непрерывно, чтобы полностью восстановить электроснабжение для жителей.

"Энергетики и все ответственные службы работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", — подчеркнула глава правительства.

Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о дальнейшем восстановлении сетей.

Ранее Юлия Свириденко отметила, что ситуация в энергетике Украины сложная. В то же время импорт газа и электроэнергии обеспечивается стабильно. "Вместе с государственными компаниями оказываем адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. На этой неделе дополнительные наборы передаем жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. До конца недели 100 тысяч человек получат пакеты тепла", - заявила премьер.

