РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
321 0

Из-за обстрелов РФ есть отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Нет света после обстрела

В результате боевых действий и вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранены работник энергетической отрасли

В Харьковской области во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новой тактике массированных ударов РФ: Мишенями становятся объекты логистики и водоснабжения

Действуют графики

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности.

"В отдельных регионах применены аварийные отключения", - добавили в Минэнерго.

Читайте: РФ снова атаковала энергетические объекты, есть отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (15042) энергетика (1275) Минэнерго (278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 