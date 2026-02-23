Из-за обстрелов РФ есть отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Ранены работник энергетической отрасли
В Харьковской области во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Действуют графики
Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности.
"В отдельных регионах применены аварийные отключения", - добавили в Минэнерго.
