Из-за обстрелов РФ есть отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

Ранены работник энергетической отрасли

В Харьковской области во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Действуют графики

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности.

"В отдельных регионах применены аварийные отключения", - добавили в Минэнерго.

