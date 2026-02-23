Через обстріли РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранено працівника енергетичної галузі

На Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нову тактику масованих ударів РФ: Мішенями стають об’єкти логістики та водопостачання

Діють графіки

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності.

"В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - додали в Міненерго.

Читайте: РФ знову атакувала енергетичні об’єкти, є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго