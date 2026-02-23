Через обстріли РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Поранено працівника енергетичної галузі
На Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога.
Діють графіки
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності.
"В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - додали в Міненерго.
