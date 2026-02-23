В Одесі після атак РФ без електрики лишаються 18 тис. споживачів, - Свириденко

В Одеській області триває відновлення енергопостачання після російських атак на об’єкти інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація з електропостачанням в Одесі та області

За її словами, одразу після ураження підстанції "Таїрово" в Одесі без світла залишилися 156,6 тисячі споживачів. Наразі електропостачання відновлено для більшості абонентів.

"Станом на зараз без електропостачання залишаються близько 18 тисяч абонентів. Електропостачання по підстанції "Темп" у Чорноморську відновлено", — зазначила прем'єрка.

Енергетики продовжують роботи на пошкоджених об’єктах. У місті та області задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві.

Критична інфраструктура функціонує у штатному режимі. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено.

Також читайте: Зеленський про нову тактику масованих ударів РФ: Мішенями стають об’єкти логістики та водопостачання

Робота служб і допомога населенню

В Одесі розгорнуто 290 пунктів надання допомоги, які координує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Фахівці працюють безперервно, щоб повністю відновити електропостачання для мешканців.

"Енергетики та всі відповідальні служби працюють без зупинки, щоб якнайшвидше повернути людям світло", — наголосила глава уряду.

Місцева влада закликає громадян зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями щодо подальшого відновлення мереж.

Раніше Юлія Свириденко зазначила, що ситуація в енергетиці України складна. Водночас імпорт газу та електроенергії забезпечується стабільно. "Разом із державними компаніями надаємо адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Цього тижня додаткові набори передаємо мешканцям Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей, де зберігається складна ситуація з енергопостачанням. До кінця тижня 100 тисяч осіб отримають пакунки тепла", - заявила прем'єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго