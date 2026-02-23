Ситуація в енергетиці складна, імпорт газу та електроенергії забезпечується стабільно, - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела щоденний енергетичний селектор та заслухала профільні міністерства, керівників обласних військових адміністрацій і державних компаній щодо поточної ситуації в енергосистемі та відновлення після обстрілів.

Про це вона повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Яка наразі ситуація?

За її словами, наразі пріоритет - стабілізація енергопостачання по всій країні.

"Ситуація залишається складною. Уряд залучає всі необхідні ресурси. Окрім внутрішніх резервів, забезпечується стабільний імпорт газу та електроенергії", - пояснила вона.

Також читайте: Ворог ударив "шахедами" по енергетичній інфраструктурі в Миколаєві: знеструмлено 16 тис. абонентів

Підтримка людей

Свириденко зазначила, що уряд продовжує підтримку людей у період надзвичайної ситуації в енергетиці.

"Разом із державними компаніями надаємо адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Цього тижня додаткові набори передаємо мешканцям Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей, де зберігається складна ситуація з енергопостачанням. До кінця тижня 100 тисяч осіб отримають пакунки тепла", - інформує прем'єрка.

Паралельно продовжують діяти інші державні програми підтримки для людей і бізнесу.

Також читайте: Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: спалахнули пожежі. ФОТО