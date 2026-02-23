Ситуация в энергетике сложная, импорт газа и электроэнергии обеспечивается стабильно, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор и заслушала профильные министерства, руководителей областных военных администраций и государственных компаний по поводу текущей ситуации в энергосистеме и восстановления после обстрелов.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на данный момент?

По ее словам, сейчас приоритет - стабилизация энергоснабжения по всей стране.

"Ситуация остается сложной. Правительство привлекает все необходимые ресурсы. Кроме внутренних резервов, обеспечивается стабильный импорт газа и электроэнергии", - пояснила она.

Поддержка людей

Свириденко отметила, что правительство продолжает поддерживать людей в период чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Вместе с государственными компаниями оказываем адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. На этой неделе дополнительные наборы передаем жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. До конца недели 100 тысяч человек получат пакеты тепла", - информирует премьер.

Параллельно продолжают действовать другие государственные программы поддержки для людей и бизнеса.

