Ситуация в энергетике сложная, импорт газа и электроэнергии обеспечивается стабильно, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор и заслушала профильные министерства, руководителей областных военных администраций и государственных компаний по поводу текущей ситуации в энергосистеме и восстановления после обстрелов.
Какова ситуация на данный момент?
По ее словам, сейчас приоритет - стабилизация энергоснабжения по всей стране.
"Ситуация остается сложной. Правительство привлекает все необходимые ресурсы. Кроме внутренних резервов, обеспечивается стабильный импорт газа и электроэнергии", - пояснила она.
Поддержка людей
Свириденко отметила, что правительство продолжает поддерживать людей в период чрезвычайной ситуации в энергетике.
"Вместе с государственными компаниями оказываем адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. На этой неделе дополнительные наборы передаем жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. До конца недели 100 тысяч человек получат пакеты тепла", - информирует премьер.
Параллельно продолжают действовать другие государственные программы поддержки для людей и бизнеса.
