РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
376 2

Ситуация в энергетике сложная, импорт газа и электроэнергии обеспечивается стабильно, - Свириденко

Свириденко о ситуации в энергетике

Премьер-министр Юлия Свириденко провела ежедневный энергетический селектор и заслушала профильные министерства, руководителей областных военных администраций и государственных компаний по поводу текущей ситуации в энергосистеме и восстановления после обстрелов.

Об этом она сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на данный момент?

По ее словам, сейчас приоритет - стабилизация энергоснабжения по всей стране.

"Ситуация остается сложной. Правительство привлекает все необходимые ресурсы. Кроме внутренних резервов, обеспечивается стабильный импорт газа и электроэнергии", - пояснила она.

Читайте также: Враг нанес удар "шахедами" по энергетической инфраструктуре в Николаеве: обесточены 16 тыс. абонентов

Поддержка людей

Свириденко отметила, что правительство продолжает поддерживать людей в период чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Вместе с государственными компаниями оказываем адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. На этой неделе дополнительные наборы передаем жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. До конца недели 100 тысяч человек получат пакеты тепла", - информирует премьер.

Параллельно продолжают действовать другие государственные программы поддержки для людей и бизнеса.

Читайте также: Рашисты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: вспыхнули пожары. ФОТО

Автор: 

энергетика (1275) Свириденко Юлия (303) отключение света (462)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка в хера ситуація? 22.02.2026 світло було цілий день,23.02.2026 світла вже стало бракувати.Питання,що за ситуація трапилися?
показать весь комментарий
23.02.2026 13:49 Ответить
запитати потрібно у ДТЕК, який є приватною структурою разом зі всіма обленерго.
тобто, кому бажаємо тим і даємо, і зрозуміло, що туди де дорожче.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:55 Ответить
 
 