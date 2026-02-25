Еврокомиссия поможет восстановить энергетику и усилить защиту перед следующей зимой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что известно

"Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой.



Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", - пояснил он.

Удары РФ по энергетике Украины

