Еврокомиссия поможет восстановить энергетику и усилить защиту перед следующей зимой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.
Что известно
"Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой.
Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", - пояснил он.
Удары РФ по энергетике Украины
- Известно, что Россия с начала полномасштабной войны осуществила 5796 атак на энергетику Украины.
- Министр Шмыгаль отметил, что восстановление энергетики Украины требует $90 млрд.
Пусті слова. Нічого не буде. З дієвого і позитивного.
Власники енергоОбєктів, глибоко зхвильовані…