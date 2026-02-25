РУС
Еврокомиссия поможет восстановить энергетику и усилить защиту перед следующей зимой, - Зеленский

Поддержка энергетики Украины: как поможет Европа?

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегию значительного усиления устойчивости Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины, поможет ее восстанавливать и усилить защиту энергосети перед следующей зимой.

Это один из важнейших результатов наших вчерашних встреч, и его значение сложно переоценить, особенно учитывая постоянные попытки России разрушить нормальную жизнь в Украине. Вместе мы можем обеспечить надежное энергоснабжение, децентрализованную генерацию и восстановление поврежденных объектов для поддержки нашего народа", - пояснил он.

Читайте: Шмыгаль показал международным партнерам последствия 13 атак РФ на столичную ТЭЦ. ФОТОрепортаж

Удары РФ по энергетике Украины

Читайте также: Евросоюз пока не может предоставить Украине конкретную дату вступления в блок, - фон дер Ляйен

Зеленский Владимир (10605) энергетика (1286) Урсула фон дер Ляйен (435)
Топ комментарии
+17
Перепрошую, а міндіч з галущенком що на то скажуть? Вони згідні? Візьмуться за ту справу?
25.02.2026 10:52 Ответить
+8
Єврокоміся з одного боку та міндич з зелебобою з іншого, уклали договір про наступне....
25.02.2026 10:59 Ответить
+7
враховуючи.що ми вже розікрали в Україні докуя нрошей на захист і енергетику України ..."Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3602319
25.02.2026 10:54 Ответить
Перепрошую, а міндіч з галущенком що на то скажуть? Вони згідні? Візьмуться за ту справу?
25.02.2026 10:52 Ответить
Вони вдвох два "шлагбауми" поставлять - тоді погодяться....
25.02.2026 11:05 Ответить
враховуючи.що ми вже розікрали в Україні докуя нрошей на захист і енергетику України ..."Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою. Джерело: https://censor.net/ua/n3602319
25.02.2026 10:54 Ответить
Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об'єктів для підтримки нашого народу Джерело: https://censor.net/ua/n3602319

Пусті слова. Нічого не буде. З дієвого і позитивного.
25.02.2026 10:55 Ответить
Хто йому такі тексти по дебільному пише, отой жидков з приблуд95, що утік з України???
Власники енергоОбєктів, глибоко зхвильовані…
25.02.2026 11:03 Ответить
Єврокоміся з одного боку та міндич з зелебобою з іншого, уклали договір про наступне....
25.02.2026 10:59 Ответить
Досить вже повторювати,що нам хтось щось винен, хтось повинен нас захисти,дати грошей,прислати військо відбудувати іт.інш. Да,нам це потрібно,АЛЕ... Якщо ти глава держави,ти ПОВИНЕН говорити нації ПРАВДУ і призивати,та показувати приклад ,до важкої кропотливої виснажуваної роботи по ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ Тіль боротьба народу як в тилу,так на фронті--принесе успіх. Чужими руками --можна жар роздувати.але зараз не плакатись потрібно весь час,А ПРАЦЮВАТИ І ВЛАДА ПОВИННА ПОКАЗУВАТИ ПРИКЛАД А НЕ ПІАРИТИСЬ СКРІЗЬ,
25.02.2026 10:59 Ответить
Дивне мовчання, саме власників енерго об'єктів цієї стратегічної системи в Україні ???? Можливо, вони уже НАЦІОНАЛІЗОВАНІ, а на власників, нарешті накладені САНКЦІЇ на 5 році московської війни????
25.02.2026 11:00 Ответить
А бариші з тарифів куди йдуть? Далі на москву?
25.02.2026 11:02 Ответить
Гроші ********** не давати. Мустафу на контроль.
показать весь комментарий
Головне, щоб до наступної зими позбавитись тебе та всієї зеленої плісняви! Тільки тоді встоїмо!
25.02.2026 11:21 Ответить
100000% піддержую Вашу пропозицію.
25.02.2026 12:38 Ответить
О, знову Голобородько почав годувати українців обіцянками. Невже хтось після мільярдного лісу, зарплати вчителів 4 штуки баксів, мільйолну дронів, 3 тисячі крилатих ракет і мегавату електроенергії повірить?. Але тут вже здалеку Голобородько хоче перекласти відповідальність на європейців, знаючи що нічого не зробить його влада. А взимку виступить і все спихне на Європу, мов обіцяли вони. А хто тоді в країні Голобородько, що хтось за нього має виконувати його роботу? Як там міндічі-цукермати, твої друзі, які розікрали всі гроші на укриття в 2025 році?
25.02.2026 12:41 Ответить
 
 