Ордер на арешт Путіна діятиме навіть у разі успіху мирних переговорів, - МКС

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме навіть якщо мирні переговори щодо припинення війни РФ проти України матимуть успіх.

Про це заявила заступниця прокурора суду Назхат Шамім Хан під час підсумкової пресконференції тижневої асамблеї держав-учасниць у Гаазі, передає Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

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Політичні процеси не вплинуть на слідство

Хан запевнила, що слідство триватиме незалежно від політичних процесів.

"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашого регламенту", - сказала вона.

Представниця суду зазначила, що спроби встановити справедливість повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.

"Можливість притягнення до відповідальності має існувати, щоби мир був тривалим і стійким", - наголосила вона.

Водночас Хан сказала, що Рада Безпеки ООН може тимчасово призупинити розгляд справи, якщо члени цього органу побачать простір для укладання мирної угоди.

Проте вона зазначила, що таке відтермінування буде "лише тимчасовою зупинкою".

Ордери, видані Міжнародним кримінальним судом, стосуються російського диктатора Володимира Путіна та п'ятьох інших осіб, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів на території України.

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Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

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