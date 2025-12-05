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Новини Мирні перемовини Ордер МКС на арешт Путіна
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Ордер на арешт Путіна діятиме навіть у разі успіху мирних переговорів, - МКС

путін

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме навіть якщо мирні переговори щодо припинення війни РФ проти України матимуть успіх.

Про це заявила заступниця прокурора суду Назхат Шамім Хан під час підсумкової пресконференції тижневої асамблеї держав-учасниць у Гаазі, передає Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

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Політичні процеси не вплинуть на слідство

Хан запевнила, що слідство триватиме незалежно від політичних процесів.

"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашого регламенту", - сказала вона.

Представниця суду зазначила, що спроби встановити справедливість повинні йти пліч-о-пліч із мирними зусиллями.

"Можливість притягнення до відповідальності має існувати, щоби мир був тривалим і стійким", - наголосила вона.

Водночас Хан сказала, що Рада Безпеки ООН може тимчасово призупинити розгляд справи, якщо члени цього органу побачать простір для укладання мирної угоди.

Проте вона зазначила, що таке відтермінування буде "лише тимчасовою зупинкою".

Ордери, видані Міжнародним кримінальним судом, стосуються російського диктатора Володимира Путіна та п'ятьох інших осіб, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів на території України.

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Ордер МКС для Путіна

  • МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.
  • Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.
  • У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

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Автор: 

арешт (2509) перемовини (3825) путін володимир (25501) МКС Міжнародний кримінальний суд (334)
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Топ коментарі
+7
путіна на цугундер в Газі!
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05.12.2025 23:21 Відповісти
+7
В яких саме країнах він "діятиме"? Бо вже зрозуміло, що більшості країнам нахчати на цей "орден".

P.s. Гроші і наявність зброї массового ураження, перемагають так зване "міжнародне право". І х***о, швидше помре, ніж будуть якісь реальні зрушення в цьому напрямку.
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05.12.2025 23:28 Відповісти
+3
тому ніяких реальних переговорів до поразки рф не буде, а буде така ж сама імітація, як і зараз.
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05.12.2025 23:21 Відповісти
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тому ніяких реальних переговорів до поразки рф не буде, а буде така ж сама імітація, як і зараз.
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05.12.2025 23:21 Відповісти
Реальних переговорів з путлєром і не могло бути - він не здатний гарантувати жодного пункта, які він підписує. Поточна влада рашки недоговороздатна що з ордером, що без.
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06.12.2025 09:10 Відповісти
путіна на цугундер в Газі!
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05.12.2025 23:21 Відповісти
МКС це міжнародна космічна станція?🤣
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05.12.2025 23:23 Відповісти
Кому нужен єтот ордер, если никто не хочет его арестовывать?
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05.12.2025 23:25 Відповісти
Чого ж він в Будапєшт і ПАР тоді зассав летіти?
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06.12.2025 09:16 Відповісти
Трамп помилует

.
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05.12.2025 23:26 Відповісти
Сша не член МКС
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05.12.2025 23:34 Відповісти
В яких саме країнах він "діятиме"? Бо вже зрозуміло, що більшості країнам нахчати на цей "орден".

P.s. Гроші і наявність зброї массового ураження, перемагають так зване "міжнародне право". І х***о, швидше помре, ніж будуть якісь реальні зрушення в цьому напрямку.
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05.12.2025 23:28 Відповісти
Він вже діє в 125 державах світу, за виключенням російськой колиски Монголії, яка єдина відмовилась арештовувати, а іпсятина тужиться цю гамнолію тепер приплести к іншим 124 країнам
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06.12.2025 09:19 Відповісти
Хтось вірить у цю маячню ? міжнародну
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06.12.2025 00:05 Відповісти
ну якби путлєр не вірив - не зассав би в Будапєшт і в ПАР літати.
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06.12.2025 09:20 Відповісти
Звичайно діятиме! Як і туалетний папір діятиме, навіть, якщо мирні переговори, щодо припинення війни РФ проти України матимуть успіх
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06.12.2025 00:22 Відповісти
Найганебніша сторінка історії як раз зараз в розпалі, злочинець і творець геноциду вільно пересувається світом при цьому не має жодних особистих заслуг перед людством, просто по факту будучи диктатором і узурпатором влади !
в історії це вперше друзі!
такого ще не було!
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06.12.2025 03:50 Відповісти
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06.12.2025 04:25 Відповісти
Це удар ножем у спину !
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06.12.2025 09:38 Відповісти
якщо не можуть арештувати, то якось випдково (помилково), ну дуже випадково, технічна помилка і збили, ну як польський літак з урядовою делегацією?
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06.12.2025 10:15 Відповісти
 
 