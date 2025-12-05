РУС
Ордер на арест Путина будет действовать даже в случае успеха мирных переговоров, - МУС

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать даже в том случае, если мирные переговоры о прекращении войны РФ против Украины увенчаются успехом.

Об этом заявила заместитель прокурора суда Назхат Шамим Хан во время итоговой пресс-конференции недельной ассамблеи государств-участников в Гааге, передает Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

Политические процессы не повлияют на следствие

Хан заверила, что следствие будет продолжаться независимо от политических процессов.

"Если расследование уже идет, мы действуем в соответствии с нашим регламентом", - сказала она.

Представительница суда отметила, что попытки установить справедливость должны идти рука об руку с мирными усилиями.

"Возможность привлечения к ответственности должна существовать, чтобы мир был длительным и устойчивым", - подчеркнула она.

В то же время Хан сказала, что Совет Безопасности ООН может временно приостановить рассмотрение дела, если члены этого органа увидят пространство для заключения мирного соглашения.

Однако она отметила, что такая отсрочка будет "лишь временной остановкой".

Ордера, выданные Международным уголовным судом, касаются российского диктатора Владимира Путина и пяти других лиц, подозреваемых в причастности к военным преступлениям на территории Украины.

Ордер МУС для Путина

  • МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть более чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении – депортации сотен детей из Украины.
  • Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.
  • В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Сортировать:
тому ніяких реальних переговорів до поразки рф не буде, а буде така ж сама імітація, як і зараз.
05.12.2025 23:21 Ответить
путіна на цугундер в Газі!
05.12.2025 23:21 Ответить
МКС це міжнародна космічна станція?🤣
05.12.2025 23:23 Ответить
Кому нужен єтот ордер, если никто не хочет его арестовывать?
05.12.2025 23:25 Ответить
Трамп помилует

05.12.2025 23:26 Ответить
Сша не член МКС
05.12.2025 23:34 Ответить
В яких саме країнах він "діятиме"? Бо вже зрозуміло, що більшості країнам нахчати на цей "орден".

P.s. Гроші і наявність зброї массового ураження, перемагають так зване "міжнародне право". І х***о, швидше помре, ніж будуть якісь реальні зрушення в цьому напрямку.
05.12.2025 23:28 Ответить
Хтось вірить у цю маячню ? міжнародну
06.12.2025 00:05 Ответить
Звичайно діятиме! Як і туалетний папір діятиме, навіть, якщо мирні переговори, щодо припинення війни РФ проти України матимуть успіх
06.12.2025 00:22 Ответить
 
 