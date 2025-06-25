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Новости Саммит БРИКС Ордер МКС на арест путина
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Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера на арест МКС

Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии: испугался ордера МКС

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля в Бразилии, из-за вынесенного против него Международным уголовным судом ордера на арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника диктатора РФ Юрия Ушакова.

По его словам, глава Кремля будет участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".

"Это связано с определенными сложностями в контексте требований МКС. Вы знаете, именно в этом контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - добавил он.

Ушаков уточнил, что в Бразилии Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Напомним, МКС выдал ордер на арест в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

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Автор: 

Бразилия (313) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237) БРИКС (53)


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Топ комментарии
+6
Очкошник...
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25.06.2025 17:27 Ответить
+4
***** нервує, що в Гаазі камери не облаштовані ? ЗДря. Там все як у люкс номері. Для "почесних" гостей. Туалет, вода, ліжко, газети, радіо.
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25.06.2025 17:26 Ответить
+2
Слава Богу! Сцить виродок? Для кацапа значить поважає!
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25.06.2025 17:26 Ответить
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Слава Богу! Сцить виродок? Для кацапа значить поважає!
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25.06.2025 17:26 Ответить
а на зустріч Вісімки ?

.
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25.06.2025 17:55 Ответить
***** нервує, що в Гаазі камери не облаштовані ? ЗДря. Там все як у люкс номері. Для "почесних" гостей. Туалет, вода, ліжко, газети, радіо.
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25.06.2025 17:26 Ответить
..., катлєтка с макарошкамі.
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25.06.2025 17:27 Ответить
Кіднепінг шьют, волкі позорниє.
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25.06.2025 17:26 Ответить
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25.06.2025 17:27 Ответить
Очкошник...
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25.06.2025 17:27 Ответить
Який несміливий цей диктатор!
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25.06.2025 17:28 Ответить
Летающая лошадь заменит..
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25.06.2025 17:28 Ответить
Поки що підсцикає. Поки.
Але чим далі Захід своїми стурбованостями ********, тим більше воно смілішає.
В Монголію вже з'їздив, до славетних предків.
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25.06.2025 17:33 Ответить
От я дивуюся, що в Монголію фуру з дронами тоді не послали...
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25.06.2025 17:34 Ответить
Деніс Войцеховський,напревеликий жаль,Ви маєте рацію...
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25.06.2025 17:37 Ответить
***** що,засцяло?
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25.06.2025 17:43 Ответить
Ссыклунець.
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25.06.2025 18:04 Ответить
***** бздить літаками літати, мало лі шо, та ще й довго летіти, в чумадан за такий час все лайно не влазить, а запасного немає...
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25.06.2025 18:39 Ответить
і не ****** його ніяк, була спроба в Стамбулі але ж цє налякане чмо відчуває запах прутня в своєму проході, тому нечікайтеийого ніде окрім північноі кореї да і то під питанням
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25.06.2025 19:32 Ответить
********** ОТПРАВИТ НА ВСТРЕЧУ ОРЕШНИК С ЯГОДАМИ ДА МАЛИНОЙ!
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25.06.2025 20:29 Ответить
Ни один пассажирский самолет не поднимит его чемоданы!
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26.06.2025 13:02 Ответить
 
 