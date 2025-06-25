Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера на арест МКС

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля в Бразилии, из-за вынесенного против него Международным уголовным судом ордера на арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника диктатора РФ Юрия Ушакова.

По его словам, глава Кремля будет участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".

"Это связано с определенными сложностями в контексте требований МКС. Вы знаете, именно в этом контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - добавил он.

Ушаков уточнил, что в Бразилии Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Напомним, МКС выдал ордер на арест в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

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