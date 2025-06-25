Я не изменил своего мнения о Путине, я ему не доверяю, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не доверяет диктатору Владимиру Путину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку. И, конечно, я имел много дел с ним лично, когда у нас была ужасная ситуация с ... рейсом MH17 малайзийских авиалиний, который Россия сбила в июле 2014 года, и Путин сказал мне, что его нет на Донбассе, и что он не имеет никаких дел в Украине, и так далее. Это все была ложь", - сказал глава Альянса.
По словам Рютте, Путин хотел разделить Запад, а теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО.
"Он хотел разделить Запад, а теперь мы обязались придерживаться целевого показателя расходов в размере 5%", - отметил генсек НАТО.
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а, що, були підстави почати довіряти?
чи, рютте, на радощах, що щось там підписали, почав насипати, що в голову збреде?
рютте, зачекай коли члєни нато будуть приймати бюджети своїх країн.
отам і подивишся, хто кому рабіновіч.
бо, щось зарано......