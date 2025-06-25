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Я не изменил своего мнения о Путине, я ему не доверяю, - Рютте

Рютте сделал заявление о Путине. Он ему не доверяет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не доверяет диктатору Владимиру Путину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку. И, конечно, я имел много дел с ним лично, когда у нас была ужасная ситуация с ... рейсом MH17 малайзийских авиалиний, который Россия сбила в июле 2014 года, и Путин сказал мне, что его нет на Донбассе, и что он не имеет никаких дел в Украине, и так далее. Это все была ложь", - сказал глава Альянса.

По словам Рютте, Путин хотел разделить Запад, а теперь Финляндия и Швеция вступили в НАТО.

"Он хотел разделить Запад, а теперь мы обязались придерживаться целевого показателя расходов в размере 5%", - отметил генсек НАТО.

Читайте: Атака на одного - атака на всех: в НАТО подтвердили приверженность статье 5 о защите союзников

Автор: 

НАТО (10176) путин владимир (31651) Рютте Марк (418)


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Шось збрехав йому чи патологічний вбивця і садист - якось конкретніше
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25.06.2025 16:15 Ответить
Замість того щоб називати речі своїми іменами - не довіряю...і все. Якщо путін ворог, то яка мова про довіру? Чи може не ворог, а партнер, якому просто поки ще не довіряють? Європейські балаболи.
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25.06.2025 16:16 Ответить
все говорят про Путина, и тут и там - везде
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25.06.2025 16:17 Ответить
Мабуть тому що ху....лом його називати не дипломатично
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25.06.2025 16:21 Ответить
Про Чікатілу теж всі говорили. І про дєдушку Путіна, - Гітлера - не мовчали...
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25.06.2025 16:23 Ответить
А мав би змінити? Щось сталося? - може поговорив з ким, хто просив "змінити ставлення"?...
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25.06.2025 16:19 Ответить
Однако я поважаю думку трампонутого і теж повинен робити вигляд що почитаю його як великого годувальника всіх опущених і зрадників
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25.06.2025 16:19 Ответить
Ну хоч так!
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25.06.2025 16:24 Ответить
Однозначно, ще один пітор...
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25.06.2025 16:28 Ответить
афігєть!
а, що, були підстави почати довіряти?
чи, рютте, на радощах, що щось там підписали, почав насипати, що в голову збреде?
рютте, зачекай коли члєни нато будуть приймати бюджети своїх країн.
отам і подивишся, хто кому рабіновіч.
бо, щось зарано......
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25.06.2025 16:29 Ответить
а у Тампона с ним (******) хорошие отношения. Они даже не могут без звонка друг другу, подарки дарят. И боятся первым положить трубку.
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25.06.2025 16:30 Ответить
 
 