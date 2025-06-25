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Новини
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Я не змінив своєї думки про Путіна, я йому не довіряю, - Рютте

Рютте зробив заяву про Путіна. Він йому не довіряє

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не довіряє диктатору Володимиру Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині. І, звісно, ​​я мав багато справ з ним особисто, коли у нас була жахлива ситуація з ... рейсом MH17 малайзійських авіаліній, який Росія збила в липні 2014 року, і Путін сказав мені, що його немає на Донбасі, і що він не має жодних справ в Україні, і таке інше. Це все була брехня", - сказав очільник Альянсу.

За словами Рютте, Путін хотів розділити Захід, а тепер Фінляндія та Швеція вступили до НАТО.

"Він хотів розділити Захід, а тепер ми зобов'язалися дотримуватися цільового показника витрат у розмірі 5%", - зауважив генсек НАТО.

Читайте: Атака на одного - атака на всіх: у НАТО підтвердили відданість статті 5 про захист союзників

Автор: 

НАТО (6636) путін володимир (24222) Рютте Марк (461)


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Шось збрехав йому чи патологічний вбивця і садист - якось конкретніше
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25.06.2025 16:15 Відповісти
Замість того щоб називати речі своїми іменами - не довіряю...і все. Якщо путін ворог, то яка мова про довіру? Чи може не ворог, а партнер, якому просто поки ще не довіряють? Європейські балаболи.
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25.06.2025 16:16 Відповісти
все говорят про Путина, и тут и там - везде
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25.06.2025 16:17 Відповісти
Мабуть тому що ху....лом його називати не дипломатично
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25.06.2025 16:21 Відповісти
Про Чікатілу теж всі говорили. І про дєдушку Путіна, - Гітлера - не мовчали...
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25.06.2025 16:23 Відповісти
А мав би змінити? Щось сталося? - може поговорив з ким, хто просив "змінити ставлення"?...
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25.06.2025 16:19 Відповісти
Однако я поважаю думку трампонутого і теж повинен робити вигляд що почитаю його як великого годувальника всіх опущених і зрадників
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25.06.2025 16:19 Відповісти
Ну хоч так!
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25.06.2025 16:24 Відповісти
Однозначно, ще один пітор...
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25.06.2025 16:28 Відповісти
афігєть!
а, що, були підстави почати довіряти?
чи, рютте, на радощах, що щось там підписали, почав насипати, що в голову збреде?
рютте, зачекай коли члєни нато будуть приймати бюджети своїх країн.
отам і подивишся, хто кому рабіновіч.
бо, щось зарано......
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25.06.2025 16:29 Відповісти
а у Тампона с ним (******) хорошие отношения. Они даже не могут без звонка друг другу, подарки дарят. И боятся первым положить трубку.
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25.06.2025 16:30 Відповісти
 
 