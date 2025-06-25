Я не змінив своєї думки про Путіна, я йому не довіряю, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не довіряє диктатору Володимиру Путіну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині. І, звісно, я мав багато справ з ним особисто, коли у нас була жахлива ситуація з ... рейсом MH17 малайзійських авіаліній, який Росія збила в липні 2014 року, і Путін сказав мені, що його немає на Донбасі, і що він не має жодних справ в Україні, і таке інше. Це все була брехня", - сказав очільник Альянсу.
За словами Рютте, Путін хотів розділити Захід, а тепер Фінляндія та Швеція вступили до НАТО.
"Він хотів розділити Захід, а тепер ми зобов'язалися дотримуватися цільового показника витрат у розмірі 5%", - зауважив генсек НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, що, були підстави почати довіряти?
чи, рютте, на радощах, що щось там підписали, почав насипати, що в голову збреде?
рютте, зачекай коли члєни нато будуть приймати бюджети своїх країн.
отам і подивишся, хто кому рабіновіч.
бо, щось зарано......