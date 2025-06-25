Я не змінив своєї думки про Путіна, я йому не довіряю, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не довіряє диктатору Володимиру Путіну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині. І, звісно, ​​я мав багато справ з ним особисто, коли у нас була жахлива ситуація з ... рейсом MH17 малайзійських авіаліній, який Росія збила в липні 2014 року, і Путін сказав мені, що його немає на Донбасі, і що він не має жодних справ в Україні, і таке інше. Це все була брехня", - сказав очільник Альянсу.

За словами Рютте, Путін хотів розділити Захід, а тепер Фінляндія та Швеція вступили до НАТО.

"Він хотів розділити Захід, а тепер ми зобов'язалися дотримуватися цільового показника витрат у розмірі 5%", - зауважив генсек НАТО.

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