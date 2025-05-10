Вопрос урегулирования ситуации в Украине будет обсуждаться на саммите БРИКС, - Лула да Силва
Предстоящий саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро, станет площадкой для обсуждения вопроса урегулирования конфликта в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Он подчеркнул, что саммит БРИКС станет важным шагом в поиске мирного решения украинского кризиса.
"Мы не можем игнорировать страдания людей, и БРИКС как объединение стран Глобального Юга готово внести свой вклад в урегулирование в Украине. Этот вопрос будет в центре внимания нашего саммита в Рио-де-Жанейро", - заявил Лула да Силва.
Президент Бразилии отметил, что блок, объединяющий 10 государств, намерен предложить альтернативный взгляд на конфликт, отличный от подхода Запада.
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@nevzorovtv
(wishful thinking...)
Але Захід готовий сформулювати альтернативну точку зору щодо конфлікту між пролетаріатом Бразилії і її виконавчою владою!! 👍
Яким воно боком?
Хто уповноважував цього президента країни диких обізян?