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Новости Саммит БРИКС
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Вопрос урегулирования ситуации в Украине будет обсуждаться на саммите БРИКС, - Лула да Силва

Лула да Силва о предстоящем саммите Брикс

Предстоящий саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро, станет площадкой для обсуждения вопроса урегулирования конфликта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Он подчеркнул, что саммит БРИКС станет важным шагом в поиске мирного решения украинского кризиса.

"Мы не можем игнорировать страдания людей, и БРИКС как объединение стран Глобального Юга готово внести свой вклад в урегулирование в Украине. Этот вопрос будет в центре внимания нашего саммита в Рио-де-Жанейро", - заявил Лула да Силва.

Президент Бразилии отметил, что блок, объединяющий 10 государств, намерен предложить альтернативный взгляд на конфликт, отличный от подхода Запада.

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Автор: 

Лула да Силва (25) БРИКС (50)


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Топ комментарии
+5
пупа і лупа вестимуть важливі разговори
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10.05.2025 12:38
+4
Лула - хороше імʼя для борделю імені ху#ла!
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10.05.2025 12:48
+3
Скільки ще цих обговорень буде,обговорщики херові.
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10.05.2025 12:46
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пупа і лупа вестимуть важливі разговори
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10.05.2025 12:38 Ответить
Скільки ще цих обговорень буде,обговорщики херові.
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10.05.2025 12:46 Ответить
Лула - хороше імʼя для борделю імені ху#ла!
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10.05.2025 12:48 Ответить
Нє нада! Мі знаєм хатєлкі кацапії от пуцина. Нам пєрєсказиватєлєй нє нада.
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10.05.2025 12:48 Ответить
Х¥йлула брехлива і облізла.
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10.05.2025 12:55 Ответить
Мабуть покусаний дикими бібізянами цей Лула
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10.05.2025 12:55 Ответить
Бразильський де Сільва - досвідчений, запеклий злодюга, що багато разів чисто спустошував скарбницю країни. Намагався виправитися, переключившись на корупцію, але за неї й сів у в'язницю.Невзоров
@nevzorovtv
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10.05.2025 12:56 Ответить
Гопота впіймала лулу-мультіпаспорт у фавелах Ріо, і втикнула йому затичку між ребер. Глибоко.

(wishful thinking...)

Але Захід готовий сформулювати альтернативну точку зору щодо конфлікту між пролетаріатом Бразилії і її виконавчою владою!! 👍
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10.05.2025 13:00 Ответить
Домовляться про проведення футбольного матчу
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10.05.2025 13:05 Ответить
Йди накуй разом зі своїм бріксом...
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10.05.2025 13:20 Ответить
💯
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10.05.2025 13:21 Ответить
Щось зарано, но ми почекаємо, а пока будуть погибати мірні люди, хоча вам це не цікаво
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10.05.2025 13:25 Ответить
Ху іх факінг Сільвв?
Яким воно боком?
Хто уповноважував цього президента країни диких обізян?
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10.05.2025 13:28 Ответить
З яки пір Лупа і Дупа зі своїми мавпами в своєму мавп'ятнику будуть щось вирішувати про Україну?
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10.05.2025 13:39 Ответить
От Киева до Бразилии 12 тысяч км. При чём тут Бразилия? Или они в каждой бочке затычка? 🤔
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10.05.2025 13:52 Ответить
сільва мазе фака...
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10.05.2025 14:00 Ответить
 
 