Вопрос урегулирования ситуации в Украине будет обсуждаться на саммите БРИКС, - Лула да Силва

Предстоящий саммит БРИКС, который состоится 6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро, станет площадкой для обсуждения вопроса урегулирования конфликта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Он подчеркнул, что саммит БРИКС станет важным шагом в поиске мирного решения украинского кризиса.

"Мы не можем игнорировать страдания людей, и БРИКС как объединение стран Глобального Юга готово внести свой вклад в урегулирование в Украине. Этот вопрос будет в центре внимания нашего саммита в Рио-де-Жанейро", - заявил Лула да Силва.

Президент Бразилии отметил, что блок, объединяющий 10 государств, намерен предложить альтернативный взгляд на конфликт, отличный от подхода Запада.

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