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Новини Саміт Брікс
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Питання врегулювання ситуації в Україні буде обговорюватися на саміті БРІКС, - Лула да Сілва

Лула да Сілва про майбутній саміт Брікс

Майбутній саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, стане майданчиком для обговорення питання врегулювання конфлікту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив президент Бразилії  Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Він наголосив, що саміт БРІКС стане важливим кроком у пошуку мирного вирішення української кризи.

"Ми не можемо ігнорувати страждання людей, і БРІКС як об'єднання країн Глобального Півдня готове зробити свій внесок у врегулювання в Україні. Це питання буде в центрі уваги нашого саміту в Ріо-де-Жанейро", - заявив Лула да Сілва.

Президент Бразилії зазначив, що блок, який об'єднує 10 держав, має намір запропонувати альтернативний погляд на конфлікт, відмінний від підходу Заходу.

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Автор: 

Лула да Сілва (26) БРІКС (61)


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Топ коментарі
+4
пупа і лупа вестимуть важливі разговори
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10.05.2025 12:38
+2
Скільки ще цих обговорень буде,обговорщики херові.
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10.05.2025 12:46
+2
Лула - хороше імʼя для борделю імені ху#ла!
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10.05.2025 12:48
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пупа і лупа вестимуть важливі разговори
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10.05.2025 12:38 Відповісти
Скільки ще цих обговорень буде,обговорщики херові.
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10.05.2025 12:46 Відповісти
Лула - хороше імʼя для борделю імені ху#ла!
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10.05.2025 12:48 Відповісти
Нє нада! Мі знаєм хатєлкі кацапії от пуцина. Нам пєрєсказиватєлєй нє нада.
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10.05.2025 12:48 Відповісти
Х¥йлула брехлива і облізла.
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10.05.2025 12:55 Відповісти
Мабуть покусаний дикими бібізянами цей Лула
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10.05.2025 12:55 Відповісти
Бразильський де Сільва - досвідчений, запеклий злодюга, що багато разів чисто спустошував скарбницю країни. Намагався виправитися, переключившись на корупцію, але за неї й сів у в'язницю.Невзоров
@nevzorovtv
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10.05.2025 12:56 Відповісти
Гопота впіймала лулу-мультіпаспорт у фавелах Ріо, і втикнула йому затичку між ребер. Глибоко.

(wishful thinking...)

Але Захід готовий сформулювати альтернативну точку зору щодо конфлікту між пролетаріатом Бразилії і її виконавчою владою!! 👍
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10.05.2025 13:00 Відповісти
Домовляться про проведення футбольного матчу
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10.05.2025 13:05 Відповісти
Йди накуй разом зі своїм бріксом...
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10.05.2025 13:20 Відповісти
💯
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10.05.2025 13:21 Відповісти
Щось зарано, но ми почекаємо, а пока будуть погибати мірні люди, хоча вам це не цікаво
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10.05.2025 13:25 Відповісти
Ху іх факінг Сільвв?
Яким воно боком?
Хто уповноважував цього президента країни диких обізян?
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10.05.2025 13:28 Відповісти
 
 