Майбутній саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, стане майданчиком для обговорення питання врегулювання конфлікту в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Він наголосив, що саміт БРІКС стане важливим кроком у пошуку мирного вирішення української кризи.

"Ми не можемо ігнорувати страждання людей, і БРІКС як об'єднання країн Глобального Півдня готове зробити свій внесок у врегулювання в Україні. Це питання буде в центрі уваги нашого саміту в Ріо-де-Жанейро", - заявив Лула да Сілва.

Президент Бразилії зазначив, що блок, який об'єднує 10 держав, має намір запропонувати альтернативний погляд на конфлікт, відмінний від підходу Заходу.

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