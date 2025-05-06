Президент Бразилії Лула да Сілва їде до Путіна з "мирною місією" щодо України
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідає Москву найближчими днями. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання O Globo.
Як пише ЗМІ, мета поїздки буде подвійною: окрім спроби позиціонувати Бразилію як посередника для досягнення миру у війні Росії проти України, да Сілва також сигналізуватиме про незалежність бразильської зовнішньої політики стосовно інших великих світових держав.
Очікується, що на зустрічі в Москві Лула скаже Путіну, що Бразилія має повноваження взяти активну участь у посередництві в укладенні мирної угоди між росіянами та українцями. Бразилія почала виступати за те, щоб група брала участь у будь-яких переговорах щодо мирної угоди.
За даними ЗМІ, радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав. Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. При цьому у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.
Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва мав відвідати саміт БРІКС у РФ. Проте через травму голови скасував поїздку.
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А оця Лилова Слива мабуть за кешем до ***** їде. Заробив, смоктун-************ та до каси їде.
Які ще повноваження? Що ця бразильська соціалістично-диктаторська макака плете? Він має повноваження лише продавати каву (і то не найкращу) по світу та танцювати на гей-параді в Сан-Паулу (можна в обіймах разом з путлєром).
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
Їздять, ручкаються, сидять поряд з вбивцею, фоткаються ....
Невже ці всі віткоффи/лули... не розуміють, що вони легалізують вбивцю і його дії ???