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Новини Візит Лула да Сілви до РФ
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Президент Бразилії Лула да Сілва їде до Путіна з "мирною місією" щодо України

Лула да Сілва їде до Москви

Президент Бразилії  Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідає Москву найближчими днями. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання O Globo.

Як пише ЗМІ, мета поїздки буде подвійною: окрім спроби позиціонувати Бразилію як посередника для досягнення миру у війні Росії проти України, да Сілва також сигналізуватиме про незалежність бразильської зовнішньої політики стосовно інших великих світових держав.

Очікується, що на зустрічі в Москві Лула скаже Путіну, що Бразилія має повноваження взяти активну участь у посередництві в укладенні мирної угоди між росіянами та українцями. Бразилія почала виступати за те, щоб група брала участь у будь-яких переговорах щодо мирної угоди.

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За даними ЗМІ, радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав. Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. При цьому у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва мав відвідати саміт БРІКС  у РФ. Проте через травму голови скасував поїздку.

Автор: 

Бразилія (279) путін володимир (23873) Лула да Сілва (25)


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Топ коментарі
+13
Лула! - скажи їду на парад - не шифруйся
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06.05.2025 13:24
+5
"...у Бразилії вважають, що кацапетівка продемонструвала більшу готовність до діалогу" - продемонструвала чим? Безперервними обстрілами мирних міст?
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
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06.05.2025 13:32
+2
Еге ж, голупь міра їде на 9 число. Соупадєніє!
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06.05.2025 13:25
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Лула! - скажи їду на парад - не шифруйся
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06.05.2025 13:24 Відповісти
Нагадує академіка - з "Бандитського петербургу"
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06.05.2025 13:33 Відповісти
Сі збирає всіх своїх васалів для обговорення війни з Заходом. А дев'яте травня це лише привід зібрати всіх як би випадково щоб не сильно палитися.
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06.05.2025 14:11 Відповісти
Еге ж, голупь міра їде на 9 число. Соупадєніє!
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06.05.2025 13:25 Відповісти
за лула їде до парашинської зал.пи.Охрєнєть . Міротворєц.
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06.05.2025 13:25 Відповісти
А не пішла б ти Лула та на....
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06.05.2025 13:25 Відповісти
Багато ******** по всьому світу керує державами. То оце все цей світ і має. Далі буде.
А оця Лилова Слива мабуть за кешем до ***** їде. Заробив, смоктун-************ та до каси їде.
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06.05.2025 13:29 Відповісти
на зустрічі в Москві Лула скаже Путіну, що Бразилія має повноваження взяти активну участь у посередництві в укладенні мирної угоди між росіянами та українцями.
Які ще повноваження? Що ця бразильська соціалістично-диктаторська макака плете? Він має повноваження лише продавати каву (і то не найкращу) по світу та танцювати на гей-параді в Сан-Паулу (можна в обіймах разом з путлєром).
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06.05.2025 13:29 Відповісти
"...у Бразилії вважають, що кацапетівка продемонструвала більшу готовність до діалогу" - продемонструвала чим? Безперервними обстрілами мирних міст?
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
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06.05.2025 13:32 Відповісти
Ще один дов.бограй намалювався.
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06.05.2025 13:34 Відповісти
Лула, там китаёзы прокатили Кабаеву с пандой. Привези ей лесную дикую обезьяну.
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06.05.2025 13:35 Відповісти
та ні мабуть він не зможе залишиться
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06.05.2025 13:48 Відповісти
Мішка да Грішка теж вирішив поміряти прикид великого пуріца!
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06.05.2025 13:45 Відповісти
Співробітники з Бразілії казали шо Лула - кончений підарас (тут і далі термін "пдрс" - в поганому сенсі, а не як орієнтація). За їх словами там на минулих виборах все було просто - був підарас проти конченого підараса. Кончений переміг.
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06.05.2025 13:47 Відповісти
Як і у нас в 19
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06.05.2025 14:26 Відповісти
Щоб ти, бевзь, нікуди вже не їздив...
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06.05.2025 13:59 Відповісти
****** даСильно
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06.05.2025 14:02 Відповісти
Ще одна За Лупа поїде до ***** підтримати його в війні проти України. Ці цинічні тварі навпаки підтримують ***** і війну в Україні а не виконують миротворчу місію. Щоб ти **** бразільська з кобзоном вже угоду підписало
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06.05.2025 14:07 Відповісти
Хтось їздив до адольфа на перемовини у 1939-1945 роках ???
Їздять, ручкаються, сидять поряд з вбивцею, фоткаються ....
Невже ці всі віткоффи/лули... не розуміють, що вони легалізують вбивцю і його дії ???
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06.05.2025 14:08 Відповісти
маршировати буде?
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06.05.2025 14:10 Відповісти
Дипломатія Зе тріснула по швах.Ктм би вони не були, але з ними потрібно було працювати.
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06.05.2025 14:18 Відповісти
 
 