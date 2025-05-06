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Новости Визит Лула да Силвы в РФ
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Президент Бразилии Лула да Силва едет к Путину с "мирной миссией" по Украине

Лула да Силва едет в Москву

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Москву в ближайшие дни. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание O Globo.

Как пишет издание, цель поездки будет двойной: кроме попытки позиционировать Бразилию как посредника для достижения мира в войне России против Украины, да Силва также будет сигнализировать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам.

Ожидается, что на встрече в Москве Лула скажет Путину, что Бразилия имеет полномочия принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения между россиянами и украинцами. Бразилия начала выступать за то, чтобы группа участвовала в любых переговорах по мирному соглашению.

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По данным СМИ, советник по международным делам Селсо Аморим заявил, что посредничество и предотвращение войны больше не является исключительной ответственностью великих держав. Эти заявления прозвучали на фоне того, что президенту США Дональду Трампу якобы не удалось наладить диалог между сторонами. При этом в Бразилии считают, что Россия продемонстрировала большую готовность к диалогу и признают, что США были главным подстрекателем к этому.

Напомним, в октябре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен был посетить саммит БРИКС в РФ. Однако из-за травмы головы отменил поездку.

Автор: 

Бразилия (305) путин владимир (31321) Лула да Силва (24)


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Топ комментарии
+13
Лула! - скажи їду на парад - не шифруйся
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06.05.2025 13:24
+5
"...у Бразилії вважають, що кацапетівка продемонструвала більшу готовність до діалогу" - продемонструвала чим? Безперервними обстрілами мирних міст?
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
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06.05.2025 13:32
+2
Еге ж, голупь міра їде на 9 число. Соупадєніє!
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06.05.2025 13:25
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Лула! - скажи їду на парад - не шифруйся
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06.05.2025 13:24 Ответить
Нагадує академіка - з "Бандитського петербургу"
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06.05.2025 13:33 Ответить
Сі збирає всіх своїх васалів для обговорення війни з Заходом. А дев'яте травня це лише привід зібрати всіх як би випадково щоб не сильно палитися.
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06.05.2025 14:11 Ответить
Еге ж, голупь міра їде на 9 число. Соупадєніє!
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06.05.2025 13:25 Ответить
за лула їде до парашинської зал.пи.Охрєнєть . Міротворєц.
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06.05.2025 13:25 Ответить
А не пішла б ти Лула та на....
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06.05.2025 13:25 Ответить
Багато ******** по всьому світу керує державами. То оце все цей світ і має. Далі буде.
А оця Лилова Слива мабуть за кешем до ***** їде. Заробив, смоктун-************ та до каси їде.
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06.05.2025 13:29 Ответить
на зустрічі в Москві Лула скаже Путіну, що Бразилія має повноваження взяти активну участь у посередництві в укладенні мирної угоди між росіянами та українцями.
Які ще повноваження? Що ця бразильська соціалістично-диктаторська макака плете? Він має повноваження лише продавати каву (і то не найкращу) по світу та танцювати на гей-параді в Сан-Паулу (можна в обіймах разом з путлєром).
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06.05.2025 13:29 Ответить
"...у Бразилії вважають, що кацапетівка продемонструвала більшу готовність до діалогу" - продемонструвала чим? Безперервними обстрілами мирних міст?
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
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06.05.2025 13:32 Ответить
Ще один дов.бограй намалювався.
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06.05.2025 13:34 Ответить
Лула, там китаёзы прокатили Кабаеву с пандой. Привези ей лесную дикую обезьяну.
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06.05.2025 13:35 Ответить
та ні мабуть він не зможе залишиться
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06.05.2025 13:48 Ответить
Мішка да Грішка теж вирішив поміряти прикид великого пуріца!
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06.05.2025 13:45 Ответить
Співробітники з Бразілії казали шо Лула - кончений підарас (тут і далі термін "пдрс" - в поганому сенсі, а не як орієнтація). За їх словами там на минулих виборах все було просто - був підарас проти конченого підараса. Кончений переміг.
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06.05.2025 13:47 Ответить
Як і у нас в 19
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06.05.2025 14:26 Ответить
До дебілів так нічого і не дійшло...

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06.05.2025 14:35 Ответить
Щоб ти, бевзь, нікуди вже не їздив...
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06.05.2025 13:59 Ответить
****** даСильно
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06.05.2025 14:02 Ответить
Ще одна За Лупа поїде до ***** підтримати його в війні проти України. Ці цинічні тварі навпаки підтримують ***** і війну в Україні а не виконують миротворчу місію. Щоб ти **** бразільська з кобзоном вже угоду підписало
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06.05.2025 14:07 Ответить
Хтось їздив до адольфа на перемовини у 1939-1945 роках ???
Їздять, ручкаються, сидять поряд з вбивцею, фоткаються ....
Невже ці всі віткоффи/лули... не розуміють, що вони легалізують вбивцю і його дії ???
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06.05.2025 14:08 Ответить
А чо ж ні? Звичайно їздили. Дідусь Орбана, дідусь Фіцо. Дідусі деяких інших політиків, які зараз на стороні світла і тому не будемо тикати в них пальцями.
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06.05.2025 14:37 Ответить
А до 39го і поляки там взасос з Елоїзичем цілувалися і дивилися шоб від Чехословаччини відкусити.. (чисто нагадати, шо хоча офіційно війна і почалася 1939, але Судєти, аншлюзи і інша ЧНР сталися раніше).
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06.05.2025 14:39 Ответить
маршировати буде?
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06.05.2025 14:10 Ответить
Дипломатія Зе тріснула по швах.Ктм би вони не були, але з ними потрібно було працювати.
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06.05.2025 14:18 Ответить
 
 