Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Москву в ближайшие дни. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание O Globo.

Как пишет издание, цель поездки будет двойной: кроме попытки позиционировать Бразилию как посредника для достижения мира в войне России против Украины, да Силва также будет сигнализировать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам.

Ожидается, что на встрече в Москве Лула скажет Путину, что Бразилия имеет полномочия принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения между россиянами и украинцами. Бразилия начала выступать за то, чтобы группа участвовала в любых переговорах по мирному соглашению.

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По данным СМИ, советник по международным делам Селсо Аморим заявил, что посредничество и предотвращение войны больше не является исключительной ответственностью великих держав. Эти заявления прозвучали на фоне того, что президенту США Дональду Трампу якобы не удалось наладить диалог между сторонами. При этом в Бразилии считают, что Россия продемонстрировала большую готовность к диалогу и признают, что США были главным подстрекателем к этому.

Напомним, в октябре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен был посетить саммит БРИКС в РФ. Однако из-за травмы головы отменил поездку.