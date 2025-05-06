Президент Бразилии Лула да Силва едет к Путину с "мирной миссией" по Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Москву в ближайшие дни. Он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание O Globo.
Как пишет издание, цель поездки будет двойной: кроме попытки позиционировать Бразилию как посредника для достижения мира в войне России против Украины, да Силва также будет сигнализировать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам.
Ожидается, что на встрече в Москве Лула скажет Путину, что Бразилия имеет полномочия принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения между россиянами и украинцами. Бразилия начала выступать за то, чтобы группа участвовала в любых переговорах по мирному соглашению.
По данным СМИ, советник по международным делам Селсо Аморим заявил, что посредничество и предотвращение войны больше не является исключительной ответственностью великих держав. Эти заявления прозвучали на фоне того, что президенту США Дональду Трампу якобы не удалось наладить диалог между сторонами. При этом в Бразилии считают, что Россия продемонстрировала большую готовность к диалогу и признают, что США были главным подстрекателем к этому.
Напомним, в октябре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен был посетить саммит БРИКС в РФ. Однако из-за травмы головы отменил поездку.
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А оця Лилова Слива мабуть за кешем до ***** їде. Заробив, смоктун-************ та до каси їде.
Які ще повноваження? Що ця бразильська соціалістично-диктаторська макака плете? Він має повноваження лише продавати каву (і то не найкращу) по світу та танцювати на гей-параді в Сан-Паулу (можна в обіймах разом з путлєром).
Бразильянці, йдіть за відомим кораблем разом зі своєю Лупою.
Їздять, ручкаються, сидять поряд з вбивцею, фоткаються ....
Невже ці всі віткоффи/лули... не розуміють, що вони легалізують вбивцю і його дії ???