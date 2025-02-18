РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5394 посетителя онлайн
Новости Заявления о мире
2 603 41

Мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, - Макрон после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Макрон поговорил с президентом Бразилии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссии.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х после разговора с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривал с президентом Лулой. Мы вместе верим, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, которые объединят Россию и Украину за одним столом", - заявил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что для достижения мира международное сообщество должно мобилизоваться.

"Мы также будем работать над тем, чтобы COP в Белене был успешным, и мы вместе имеем несколько инициатив в пользу климата, биоразнообразия, океанов, демократии, а также экономического и сельскохозяйственного развития",- сказано в заявлении Макрона.

Он также добавил, что президент Лула прибудет с государственным визитом во Францию в июне.

Ранее сообщалось, что Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля.

Читайте также: США рассматривают возможность привлечения миротворцев из Китая и Бразилии для Украины, - The Economist

Автор: 

Бразилия (313) Макрон Эмманюэль (1380) Лула да Силва (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Вже не мир через силу, а мир шляхом дискусій. Дискусії рижого з пуйлом та з Макроном?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
+7
Без кави і круасанів? Не вірю.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:05 Ответить
+7
Ого, що там бразилець Макрону таке передав ? Записульку від плєшивого. Кеди навіть не встиг перевзути прямо на туфлі натягнув
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без кави і круасанів? Не вірю.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:05 Ответить
Вже не мир через силу, а мир шляхом дискусій. Дискусії рижого з пуйлом та з Макроном?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
Ого, що там бразилець Макрону таке передав ? Записульку від плєшивого. Кеди навіть не встиг перевзути прямо на туфлі натягнув
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
вкусив
показать весь комментарий
18.02.2025 22:10 Ответить
Все правильно . Якщо Україна ,за 3 роки не змогла зупинити корупцію на найвищому рівні , забезпечити СПРАВЕДЛИВУ та прозору мобілізацію, запустити повноцінне військове виробництво - то з цією владою і не зможе .
Тому нєуй тут робити вигляд ображених .Багато чого було в руках українців - просрали свою можливість.

Окуповані землі ,ЯКЩО УКРАЇНІЦІ ЗМІНЯТЬСЯ можна буде повернути пізніше ...

Тут ще правда дуже часто можна почути піЗЕдьош про мовляВ НАШИХ ЛЮДЕЙ на окупованих землях . А я от собі думаю ,ПРО те як люди зі окупованого сходу РЕАЛЬНО потрібні нашій владі - дуже гарно видно по ставленню до переселенців - КРАСІВА КАРТІНКА для марафону - і реальне житття зі відношенням, як до бидла в гуртожитках і бараках в Реальності . І таке ж ставлення БІЛЬШОСТІ місцевих в приватних розмовах - СЄПАРНЯ НАЇХАЛА.
В підсумку так НАПЕРЕЙМАЛИСЯ жителями окупованого сходу - що 100 тисяч назад втекло в окупацію ..
Такщо ніяких перемог в найближчій перспективі не проглядається, бо більшість українців не так далеко втекли від совка - і в кожному другому - "патріоті " - бачиш латентного прихильника Зеленського _Сраліна , концтаборів та вертухаїв з побудкою вранці під "червону калину "

Тому нєхєр на Трампа ківать ,коли в самого рожа крива...
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
Чому ти, каZапьоздал, вважаєш хрипату хню і 5-6 їрмакак більшістю українців? У вас, нумерованих ольгінських, зайва хромосома?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:17 Ответить
Це якийсь надпотужний комплекс меншовартості у вас. Українці роблять Україну сильною, і вони показали що вони не той народ який можна просто бортанути. Решту проблем наш народ подолає також. З Часом.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:19 Ответить
ВИ МАБУТЬ АУДИТОРІЮ СПЛУТАЛИ - тут НЕ тєлємарофон. . Про надпотужність ,незламність та іншу муйню для непритомних - залиште для Зеленського
показать весь комментарий
18.02.2025 22:24 Ответить
"Відповідну заяву https://x.com/EmmanuelMacron/status/1891928828496445924 опублікував в соцмережі Х" - що вони взагалі забули в цій тоталітарній помийці, очолюваній зігуючим наркоманом?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:07 Ответить
Наш з тєлєгі не вилазить
показать весь комментарий
18.02.2025 22:08 Ответить
Х гірший за ТГ, бо там якщо ти щось напишеш проти трампізму твій акаунт відразу кікнуть.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:11 Ответить
Щось подібне, у провж 30 років, говорили Європейські політики, і про мир та деокупацію територій Азербайджану (Нагірний Карабах)!
показать весь комментарий
18.02.2025 22:08 Ответить
Шо це иого так штормить - то вже мав віиська в Украіну посилати тепер рішив перевести в дискус
показать весь комментарий
18.02.2025 22:08 Ответить
"...Мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусій..."

Ясно, що колективний Захід у повній дупі. Бо морозити таку херню - це вже дно. Дискутуйте хоч до всерачки - що то дасть, коли світ має справу із колективним рашистським дурдомом, населеним буйними психами і олігофренами? З ким і про що Макром бажає "дискутувати"? З путіним? Ну-ну...
показать весь комментарий
18.02.2025 22:09 Ответить
ну, от.
рубіо з конякою подискутував.
був посланий *****.
тепер, будуть зе!гундоса трахати, а той же впирається.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:12 Ответить
Куколдік, успокойся)
показать весь комментарий
18.02.2025 22:10 Ответить
Настали часи...
Дискусії ведуть з якимись ******** банановими.
Примушують до переговорів з терористами.

Нагадайте чи вела Тетчер дискусії з Аргентиною про Фолкленди?
А Рейган з совком про Афганістан?

Обмільчали гегемони.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:10 Ответить
Мир шляхом дискусій ? З кацапами? Він хоч сам в це вірить? Чи то президент Бразилії так мозок промив?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:11 Ответить
І ти, Брут?!!!
показать весь комментарий
18.02.2025 22:11 Ответить
Дядя, ти серйозно? Це ти в мемуарах Наполеона чи Деголя вичитав?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:11 Ответить
Вже французи гарно з Адольфом дискутували...
показать весь комментарий
18.02.2025 22:12 Ответить
Вже не мир через силу? Вже мир через дискуссії? Як швидко здувся!
показать весь комментарий
18.02.2025 22:13 Ответить
Не в тому справа. Вони просто думають, що це проблема, яку можна заговорити пустопорожніми балачками.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:59 Ответить
значить вони тупі
показать весь комментарий
19.02.2025 00:20 Ответить
Знов те саме-тобто жуючи соплі можна заспокоїти агресора...
показать весь комментарий
18.02.2025 22:13 Ответить
дискусія з гопотою - це тревожно
гопота будь-яку філософію сприймає як слабкість
у гопоти філософія одна - хто сильніший той і закінчує дискусію з одного удару
показать весь комментарий
18.02.2025 22:14 Ответить
Вообще Юг был против Украины, так как США было за нас. Пора глобальному Югу поддержать Украину.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:16 Ответить
Мир в Україні може бути досягнутий лише шляхом дискусій

А шлюб може бути досягнений лише через дупу іншого дядька - ге?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:21 Ответить
Нема зараз реального Державника на чолі цивілізованих країн на жаль , але це закономірно , коли ти зростаєш в зоні комфорту іншим бути ти і не можеш ....
показать весь комментарий
18.02.2025 22:23 Ответить
Лише далекобійна зброя в руках ЗСУ поставить на коліна кацапа. Інших варіантів закінчення війни цей планктон не сприйме!!!
показать весь комментарий
18.02.2025 22:27 Ответить
Макрон перший закинув тему миротворців. Тепер перекинувся у табір трампа- путіна,тому зараз буде тужитися аби всунути нам миротворців бразилії і китаю. Про це мріє путін.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:28 Ответить
та які нах дискусії? це ж було вже.. навесні 22-го року. і що, знову на ці граблі? беріться, куколди, до роботи і захольте військами в Україну робити мир через силу. хоч воювати навчитесь у ЗСУ.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:40 Ответить
Мир через дискусію це як? Чия "дискусія" руйнівніша той і пан? Макрон-мрійник розкажи де ти таке бачив.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:49 Ответить
Ну з Францією все ясно. Традиції в них такі так капітулювати першими. З другої світової ще йдуть.

Про Наполеона не потрібно тільки згадувати. Той був італієць.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:50 Ответить
на тлі цих нікчем Чемберлен виглядав би сьогодні цілком достойно...
показать весь комментарий
18.02.2025 22:55 Ответить
Думаю, що багатьом ******** європолітикам хочеться все звести до пустопорожньої балаканини аби тільки не озброюватися і готуватися до війни. І навіть холодний душ від трампістів поки не допоміг.

Оці всі заяви Макрона, то про відправку військ, то про мир шляхом дискусій оце і є пустопорожня балаканина.
показать весь комментарий
18.02.2025 22:55 Ответить
Наша доля в наших руках і якщо ми не спроможемось привести до тями цю порхату мародерську владу, то це шапіто буде нескінченно...
показать весь комментарий
18.02.2025 23:05 Ответить
Макрон і Дула ви праві. Пі@діть там що хочете, але тільки зброю давайте.
показать весь комментарий
18.02.2025 23:06 Ответить
Дискусій на тему,жабоїд.
показать весь комментарий
19.02.2025 06:54 Ответить
 
 