Мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, - Макрон после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссии.
Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х после разговора с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что разговаривал с президентом Лулой. Мы вместе верим, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, которые объединят Россию и Украину за одним столом", - заявил французский лидер.
Макрон подчеркнул, что для достижения мира международное сообщество должно мобилизоваться.
"Мы также будем работать над тем, чтобы COP в Белене был успешным, и мы вместе имеем несколько инициатив в пользу климата, биоразнообразия, океанов, демократии, а также экономического и сельскохозяйственного развития",- сказано в заявлении Макрона.
Он также добавил, что президент Лула прибудет с государственным визитом во Францию в июне.
Ранее сообщалось, что Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля.
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Тому нєуй тут робити вигляд ображених .Багато чого було в руках українців - просрали свою можливість.
Окуповані землі ,ЯКЩО УКРАЇНІЦІ ЗМІНЯТЬСЯ можна буде повернути пізніше ...
Тут ще правда дуже часто можна почути піЗЕдьош про мовляВ НАШИХ ЛЮДЕЙ на окупованих землях . А я от собі думаю ,ПРО те як люди зі окупованого сходу РЕАЛЬНО потрібні нашій владі - дуже гарно видно по ставленню до переселенців - КРАСІВА КАРТІНКА для марафону - і реальне житття зі відношенням, як до бидла в гуртожитках і бараках в Реальності . І таке ж ставлення БІЛЬШОСТІ місцевих в приватних розмовах - СЄПАРНЯ НАЇХАЛА.
В підсумку так НАПЕРЕЙМАЛИСЯ жителями окупованого сходу - що 100 тисяч назад втекло в окупацію ..
Такщо ніяких перемог в найближчій перспективі не проглядається, бо більшість українців не так далеко втекли від совка - і в кожному другому - "патріоті " - бачиш латентного прихильника Зеленського _Сраліна , концтаборів та вертухаїв з побудкою вранці під "червону калину "
Тому нєхєр на Трампа ківать ,коли в самого рожа крива...
Ясно, що колективний Захід у повній дупі. Бо морозити таку херню - це вже дно. Дискутуйте хоч до всерачки - що то дасть, коли світ має справу із колективним рашистським дурдомом, населеним буйними психами і олігофренами? З ким і про що Макром бажає "дискутувати"? З путіним? Ну-ну...
рубіо з конякою подискутував.
був посланий *****.
тепер, будуть зе!гундоса трахати, а той же впирається.
Дискусії ведуть з якимись ******** банановими.
Примушують до переговорів з терористами.
Нагадайте чи вела Тетчер дискусії з Аргентиною про Фолкленди?
А Рейган з совком про Афганістан?
Обмільчали гегемони.
гопота будь-яку філософію сприймає як слабкість
у гопоти філософія одна - хто сильніший той і закінчує дискусію з одного удару
А шлюб може бути досягнений лише через дупу іншого дядька - ге?
Про Наполеона не потрібно тільки згадувати. Той був італієць.
Оці всі заяви Макрона, то про відправку військ, то про мир шляхом дискусій оце і є пустопорожня балаканина.