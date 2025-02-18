Мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, - Макрон после разговора с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссии.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х после разговора с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривал с президентом Лулой. Мы вместе верим, что мир в Украине может быть достигнут только путем дискуссий, которые объединят Россию и Украину за одним столом", - заявил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что для достижения мира международное сообщество должно мобилизоваться.

"Мы также будем работать над тем, чтобы COP в Белене был успешным, и мы вместе имеем несколько инициатив в пользу климата, биоразнообразия, океанов, демократии, а также экономического и сельскохозяйственного развития",- сказано в заявлении Макрона.

Он также добавил, что президент Лула прибудет с государственным визитом во Францию в июне.

Ранее сообщалось, что Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля.

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