Франция созывает второй саммит относительно Украины, на встречу пригласили страны, не участвовавшие ранее, - Reuters

Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля. На эту встречу Париж пригласил европейские страны, которые не присутствовали на первом саммите, а также Канаду.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным дипломатических источников, среди приглашенных Норвегия, Литва, Эстония и Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Также приглашение получила Канада.

Отмечается, что некоторые страны смогут присоединиться по видео.

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

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