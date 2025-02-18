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Новости Экстренный саммит в Париже
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Франция созывает второй саммит относительно Украины, на встречу пригласили страны, не участвовавшие ранее, - Reuters

Франция созывает саммит по Украине

Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля. На эту встречу Париж пригласил европейские страны, которые не присутствовали на первом саммите, а также Канаду.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным дипломатических источников, среди приглашенных Норвегия, Литва, Эстония и Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Также приглашение получила Канада.

Отмечается, что некоторые страны смогут присоединиться по видео.

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Читайте также: Итоги встречи в Париже: ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности

Автор: 

Европа (1940) Канада (2112) саммит (1230) Франция (3555)


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Топ комментарии
+4
Ну встречи это конечно хорошо, но ещё лучше если они дадут позитивный результат а это консолидация Европы в поддержке Украины и не допущение какого либо договорняка между США и моцковитами .
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18.02.2025 19:29 Ответить
+3
А переговоры и не надо запрещать, надо чтобы эти переговоры устраивали и Европу и Украину, что-то мне подсказывает что для США дружба с Европой гораздо важней и в политическом и в экономическом плане, чем какие-то договорняки с вшивой раиссией.
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18.02.2025 19:35 Ответить
+3
Тебе ще сьогодні нхй не посилали, свиня?
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18.02.2025 19:35 Ответить
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18.02.2025 19:27 Ответить
На 3 рік повномасштабної, на 11 гібридної, 300 колоніальної... Оце швидкість, оце я розумію миттєва реакція. Вже ж і небо і землю перевернули? А де перевертор? А вже на пенсії. Ну буває не встиг.
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18.02.2025 19:28 Ответить
Ну встречи это конечно хорошо, но ещё лучше если они дадут позитивный результат а это консолидация Европы в поддержке Украины и не допущение какого либо договорняка между США и моцковитами .
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18.02.2025 19:29 Ответить
Парадокс але як Європа може заборонити переговорити США та рахі?
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18.02.2025 19:30 Ответить
А переговоры и не надо запрещать, надо чтобы эти переговоры устраивали и Европу и Украину, что-то мне подсказывает что для США дружба с Европой гораздо важней и в политическом и в экономическом плане, чем какие-то договорняки с вшивой раиссией.
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18.02.2025 19:35 Ответить
Це вірно і так має бути. Та Європа сама себе загнала в таке положення, а Трамп це результат.
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18.02.2025 19:42 Ответить
херня.
Україні варто оголосити зібрання ДРУЗІВ УКРАЇНИ, напрацювать єдину стратегію і потім зустрітися з америкою щоб вона доєдналася.
через місяць після зустрічі з росією в аравії щоб трампістські вигадки всі обнулилися.
бо все оце колобродіння ні до чого не приводить.
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18.02.2025 19:29 Ответить
А який список друзів України? Хто туди входить? За останніми новинами Туреччина , Китай та Чехія ще притомна залишається. Чи ви про бананових друзів з островів тихого океану?😸
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18.02.2025 19:31 Ответить
балтійці, норвегія, фінляндія, швеція, франція, британія та данія.
всі инші на путіна оглядаються.
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18.02.2025 19:33 Ответить
Тебе ще сьогодні нхй не посилали, свиня?
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18.02.2025 19:35 Ответить
Мене? А за що? За реалії. Балтійці ще неготові війська відправляти, Британія сьогодні заявили , що тільки США стримає росію. Фіни теж кажуть рано говорити про введення військ. Литва тільки інструкторів може надати. Данія?? ( Скільки там війська в Данії?). А ваше посилання - це типу хоч на комусь злість зігнати. Я просирав армію, я зараз краду як не в себе? Моя політика викормила монстра?
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18.02.2025 19:41 Ответить
Товарісщ с востока, што танцуєт жєстоко, сходив би ти додому, з балалайкою побавився, калінку одплясав, що б без вкидів тохи гілка відпочила..
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18.02.2025 20:08 Ответить
Класно на УП один одному наярюють коментатори. І тут на вільному ресурсі, свої консерви попадаються. Котрі хочуть чути тільки позитивні новини. Добре ось зараз Європа як візьмуться... І ніфіга не буде.
Так що поки є люди в Україні то вона стоїть. На " союзників" надії мало. Головне хоч би зброю давали. Та коли смарагдовий буде бикувати і того не стане. Це реалії, а там хоч мене посилайте хоч ні - нічого не зміниться. Ну може вам трохи легше стане, я буду радий, що допоміг самоствердитися 😸
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18.02.2025 20:14 Ответить
Дякуємо, товарісщ майор, але попросім вас на..й с пляжу, повітря тут не розиняве, а у вас в странє, с бумагой напряжєнка, так шо, с пляжу, порфавор .
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18.02.2025 20:24 Ответить
Добре Наталія. Зе вас не забуде. Послом підете
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18.02.2025 20:26 Ответить
Дорогу за вашим корабльом пам'ятаєте?
Ну от
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18.02.2025 20:27 Ответить
Кажу вже прямо ви за свої слова відвідаєте, що я кацапня? Чи так ляпнуть в інтернеті можна?
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18.02.2025 20:30 Ответить
Так ти сам , своїми вкидами за це " відповідаєш"
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18.02.2025 20:51 Ответить
Де в моїх " вкидах" хоч щось проти України? Чи для вас влада це і є Україна? Чи в тому, що ЄС довели до того, що як ви написали фрік з за океану, вирішує їхню і нашу долю? В чому в чому але за Українофобію мене не вкусиш. Це моя країна.
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18.02.2025 21:10 Ответить
За даними дипломатичних джерел, серед запрошених Норвегія, Литва, Естонія та Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Також запрошення отримала Канада.

====================
А де рашисти Фіцо і Орбан ?!
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18.02.2025 19:32 Ответить
На третій заход залишили. Ви ж бачите тоді і чехів не було. Почали з " еліти" так би мовити
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18.02.2025 19:34 Ответить
Шо таке?. С першого разу не проканало з тим составом?. А як жеж европейська одностайність та згуртованість.
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18.02.2025 19:36 Ответить
Потрібно вже збирати антипутінську і антитрампівську коаліцію. Бо як вже всі побачили НАТО не те що вже не дієздатне а даже навпаки деякі члени НАТО почали працювати проти інших країн НАТО. Трамп, ***** і Сі змовились і вирішили переділити мір.
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18.02.2025 19:37 Ответить
Як ви друзі не сідайте, а політичними музикантами не станете. Бо ви-боягузи нікчемні. Трамп злив Україну і Європу, а ви понабирали в рот води та показали всю свою жалюгідність.
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18.02.2025 19:38 Ответить
Ну шо, друзі європейці, злили американці Європу. Туго до вас доходить, одні наради!
Модіться на ЗСУ, моліться щоб встояла Україна, починайте реально діяти і допомагати Україні, бо будете бурятам свої унітази віддавати.
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18.02.2025 19:42 Ответить
на зустріч запросили країни, які не брали участь раніше Джерело: https://censor.net/ua/n3536557

Не можна допустити, щоб всі не скуштували феноменальних французьких крувасанів на фуршеті опісля!
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18.02.2025 19:42 Ответить
Говорят что Трампа трудно предсказать но он мне напоминает одну личность которая в своей книге написала что восхищается Сталиным и это случилось как раз тогда, когда СССР под руководством Сталина напало на Финляндию и мясника в то время осуждал весь мир вплоть до исключения СССР с Лиги Наций.

Личность которая восхищалась Сталиным в своей книге, в конечном итоге развязала самую кровавую бойню в 20-м веке и эта личность Гитлер
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18.02.2025 19:47 Ответить
Единственное что восхищает Трампа в путлере, это то как можно захватить власть в стране на пожизненный срок втянув страну в войну, а Трамп пришел к власти именно на таких лозунгах.
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18.02.2025 19:50 Ответить
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18.02.2025 21:39 Ответить
ЕС: Мы за мир
Также ЕС: *в панике обсуждают где бы найти ещё оружие*
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18.02.2025 19:47 Ответить
Ні. смішні в нас люди!!
Виходить, Зеленському можна було бачити "мир в очах Путіна" , бо суспільна думка тоді це схвалювала, а Трампу чи Орбану бачить мир в очах Путла зась?
"На зєркало неча пєнять, колі рожа кріва".
Кричали усією країною "досить перестати стріляти", а тепер дивуються схожим меседжам із США. Звихнувся народ! Усіх бачить, себе - ні!
Дякуйте ЄС, що допомагають, а не висміюйте союзників. Інших у нас немає.
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18.02.2025 20:10 Ответить
А що з тими паперами що Боневтік підписував ?
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18.02.2025 19:55 Ответить
Господа хорошие, если война в Украине и поведение Трампа не заставит вас забыть о всех распрях и сплотиться в один кулак, то быть вам рабами на путлеровских галерах.
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18.02.2025 19:57 Ответить
І знову без зе?
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18.02.2025 20:12 Ответить
О! Бач, а Вітю Орбана та його кєнта Фіцо проігнорували!😁
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18.02.2025 21:30 Ответить
Макрон шукає притомних, хай йому пощастить
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18.02.2025 21:40 Ответить
 
 