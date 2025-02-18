Франция созывает второй саммит относительно Украины, на встречу пригласили страны, не участвовавшие ранее, - Reuters
Франция намерена провести еще одну встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, 19 февраля. На эту встречу Париж пригласил европейские страны, которые не присутствовали на первом саммите, а также Канаду.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным дипломатических источников, среди приглашенных Норвегия, Литва, Эстония и Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Также приглашение получила Канада.
Отмечается, что некоторые страны смогут присоединиться по видео.
Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.
Также он провел разговор с Зеленским после саммита.
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Україні варто оголосити зібрання ДРУЗІВ УКРАЇНИ, напрацювать єдину стратегію і потім зустрітися з америкою щоб вона доєдналася.
через місяць після зустрічі з росією в аравії щоб трампістські вигадки всі обнулилися.
бо все оце колобродіння ні до чого не приводить.
всі инші на путіна оглядаються.
Так що поки є люди в Україні то вона стоїть. На " союзників" надії мало. Головне хоч би зброю давали. Та коли смарагдовий буде бикувати і того не стане. Це реалії, а там хоч мене посилайте хоч ні - нічого не зміниться. Ну може вам трохи легше стане, я буду радий, що допоміг самоствердитися 😸
Ну от
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А де рашисти Фіцо і Орбан ?!
Модіться на ЗСУ, моліться щоб встояла Україна, починайте реально діяти і допомагати Україні, бо будете бурятам свої унітази віддавати.
Не можна допустити, щоб всі не скуштували феноменальних французьких крувасанів на фуршеті опісля!
Личность которая восхищалась Сталиным в своей книге, в конечном итоге развязала самую кровавую бойню в 20-м веке и эта личность Гитлер
Также ЕС: *в панике обсуждают где бы найти ещё оружие*
Виходить, Зеленському можна було бачити "мир в очах Путіна" , бо суспільна думка тоді це схвалювала, а Трампу чи Орбану бачить мир в очах Путла зась?
"На зєркало неча пєнять, колі рожа кріва".
Кричали усією країною "досить перестати стріляти", а тепер дивуються схожим меседжам із США. Звихнувся народ! Усіх бачить, себе - ні!
Дякуйте ЄС, що допомагають, а не висміюйте союзників. Інших у нас немає.